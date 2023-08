Rubiales je novcem saveza plaćao orgije?! 'Do jutra se čulo 'bum, bum', a bilo je puno cura'

Luis Rubiales je zbog svog skandaloznog postupka postao najomraženiji čovjek španjolskog nogometa. Mnogi traže njegovu ostavku, Fifa ga je suspendirala, a sada mu je leđa okrenuo i Španjolski nogometni savez, koji ga je vjerno branio cijelo vrijeme.

Podsjetimo, nakon što su nogometašice Španjolske u finalu SP-a pobijedile Engleske, igračice su jedna po jedna primale zlatne medalje. Na podiju, među osobama koje su tom prilikom čestitale igračicama, nalazio se i Rubiales. Kada je naišla igračica Jennifer Hermoso, zagrlio ju je i rukama privukao njenu glavu k sebi pa ju poljubio u usta, nakon čega se smijao. Prvo se ispričao, a onda rekao kako je nogometašica pristala na poljubac. Izazvalo je to veliku buru u španjolskoj javnosti. Skandalozni postupak koji je bacio ljagu na njegovo ime i vrlo vjerojatno označio kraj njegove ere u ulozi čelnika španjolskog saveza.

Foto: HTV/screenshot

No, nije Rubiales bio anđeo ni prije toga. U javnost samo neprestano izlazi novo prljavo rublje o njegovim ekapadama. Njegov stric Juan Rubiales, koji mu je bio šef kabineta, još ga je prije tri godine, nakon što je dobio otkaz, prijavio Uredu tužitelja za borbu protiv korupcije izjavivši kako je orgije plaćao novcem saveza. Sada je The Sun objavio detalje razvratnih noći koje je Rubiales organizirao 2020. godine tijekom lockdowna zbog korona virusa.

Karticu saveza peglao na orgijama?

Sve je organizirao u Granadi, Villi Luxury Paradise. Smještena je u brdima elitne četvrti Salobrena, blizu mjesta Motrila, gdje je sam Rubiales odrastao.

- Ovo je luksuzna vila u kojoj je ratni šef španjolskog nogometa Luis Rubiales navodno održao seks zabavu s kolegama delegatima španjolskog nogometnog saveza - piše The Sun.

Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE/REUTERS

Kako je tada svjedočio njegov ujak, Rubiales je organizirao orgije pod krinkom radnog sastanka, a njegov prijatelj dovodio bi od 8 do 10 djevojaka. I to je trajalo po nekoliko dana. Sam predsjednik španjolskog saveza je sve demantirao i rekao kako je vila korištena u konferencijske svrhe dužnosnika saveza.

- Sjećam se kad je bio ovdje, buka je bila luda. Bum, bum, bum do ranih sati, bilo je puno muzike, pića i puno djevojaka. Čuo sam ih kako se smiju i zabavljaju do pet ili šest ujutro. Bili su ovdje nekoliko dana - rekao je susjed za The Sun.

Također, drugi svjedoci su priznali da je Rubiales manijakalno partijao i zabavljao se danima sa svojim društvom.

- Bilo je to tijekom pandemije Covida i bilo je neugodno, ali nismo zvali policiju jer nismo takvi susjedi - rekla je susjeda Maria, dok je drugi svjedok dodao:

- Ovo je ekskluzivna četvrt u kojoj Luis zna da neće upasti u probleme. Njegova je obitelj ovdje toliko poznata i voljena da imaju velik utjecaj.