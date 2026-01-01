23 zdrave novogodišnje odluke kojih ćete se zaista i pridržavati

17. ODVOJITE VIŠE VREMENA ZA SEBE: Ne, to nije sebično, ključno je za optimalno zdravlje i dobrobit. Za osobe s užurbanim rasporedima i ograničenim vremenom, donošenje odluke o davanju prioriteta brizi o sebi može zahtijevati određeno planiranje. Međutim, isplati se uložiti vrijeme. Briga o sebi ne mora biti složena, skupa ili dugotrajna. To je jednostavno vrijeme koje odvojite za sebe kako biste se brinuli o svom umu i tijelu. To može značiti kupka svaki tjedan, pohađanje omiljenog sata joge, pripremu zdravog obroka za sebe ili šetnju prirodom. | Foto: IHOR PUKHNATYY