24 načina upotrebe medicinskog alkohola i za što ga ne koristiti

RJEŠAVANJE VODE IZ UHA: Ako vam je u ušima ostalo vode nakon kupanja pomiješajte otopinu od 1/2 žličice medicinskog alkohola i 1/2 žličice bijelog octa. Ulijte ili stavite otopinu kapaljkom u uho dok vam je glava nagnuta na stranu. Pustite da se otopina ocijedi. Nemojte je nanositi ako imate infekciju uha ili pukotinu u bubnjiću jer bi otopina mogla ući dublje u uho. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA