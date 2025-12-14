24 načina upotrebe medicinskog alkohola i za što ga ne koristiti

Medicinski alkohol (etanol) i izopropilni alkohol (IPA) su različite vrste alkohola koje se koriste za dezinfekciju i čišćenje, s tim da je izopropilni jači te je idealan za čišćenje i uklanjanje masnoća, dok se medicinski tradicionalno koristi za dezinfekciju i rana
Većina proizvođača prodaje alkohol u različitim koncentracijama, 70-postotnim ili 90-postotnim. Općenito, 70-postotni alkohol je prikladniji za upotrebu na koži.
Većina proizvođača prodaje alkohol u različitim koncentracijama, 70-postotnim ili 90-postotnim. Općenito, 70-postotni alkohol je prikladniji za upotrebu na koži. |
Foto:
Većina proizvođača prodaje alkohol u različitim koncentracijama, 70-postotnim ili 90-postotnim. Općenito, 70-postotni alkohol je prikladniji za upotrebu na koži.
ANTISEPTIK: Alkohol je prirodni baktericidni tretman. To znači da ubija bakterije, ali ne sprečava nužno njihov rast. Također može ubiti gljivice i viruse. Međutim, važno je da se koristi koncentracija alkohola od najmanje 50 posto. U suprotnom, otopina možda neće učinkovito ubiti bakterije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
POSTOPERATIVNA MUČNINA: Pregled dokaza pokazao je da je se vrijeme do 50%-tnog olakšanja simptoma postoperativne mučnine smanjuje kada se osjeti miris alkohola u usporedbi s tradicionalnim lijekovima koji se koriste za liječenje mučnine. Miris alkohola može brzo pomoći u ublažavanju mučnine, pa pokušajte namočiti vatu i staviti pod nos.
| Foto: Fotolia
DEZINFICIJENS ZA POVRŠINE: Alkohol možete koristiti kao dezinficijens za predmete poput škara, termometara i drugih površina. Međutim, alkohol nije uvijek dovoljno pouzdan kao dezinficijens bolničke kvalitete. Također može oštetiti zaštitni premaz na nekim predmetima, poput plastičnih pločica ili naočala.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ADSTRINGENT: Alkohol je prirodni adstringent koji može pomoći u sužavanju pora i osvježiti kožu. Nanesite ga nakon čišćenja kože i prije nanošenja hidratantne kreme ili kreme za sunčanje. Nažalost, alkohoL može jako isušiti kožu pa ga nemojte koristiti na suhim područjima. Također, nanošenje nakon brijanja ili na otvorena područja s aknama može uzrokovati peckanje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
DEZODORANS: Alkohol može biti brza pomoć ako vam je ponestalo dezodoransa. Možete ga prskati izravno na pazuh, ali izbjegavajte nakon brijanja jer može peckati. Neki ljudi također miješaju eterična ulja poput lavande s alkoholom za miris koji umiruje kožu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RJEŠAVANJE VODE IZ UHA: Ako vam je u ušima ostalo vode nakon kupanja pomiješajte otopinu od 1/2 žličice medicinskog alkohola i 1/2 žličice bijelog octa. Ulijte ili stavite otopinu kapaljkom u uho dok vam je glava nagnuta na stranu. Pustite da se otopina ocijedi. Nemojte je nanositi ako imate infekciju uha ili pukotinu u bubnjiću jer bi otopina mogla ući dublje u uho.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BOLOVI U MIŠIĆIMA: Nanošenje krpe natopljene alkoholom na bolne mišiće može stvoriti osjećaj hlađenja i potaknuti protok krvi u bolna područja. Nanesite samo na malo područje. Nanošenje alkohola na cijelo tijelo može uzrokovati štetne neurološke učinke jer ga vaša koža može upiti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
OBLOZI OD LEDA: Zahvaljujući alkoholu mogu se oblikovati. Pomiješajte jedan dio alkohola s tri dijela vode u dobro zatvorenoj plastičnoj vrećici i stavite u zamrzivač. Prije upotrebe, omotajte vrećicu mekom krpom i nanesite na sva područja kojima je potrebno leđenje.
ČIŠĆENJE ROLETA: Natopite krpu alkoholom i očistite između letvica roleta. Ovo može biti brz i jednostavan način za čišćenje teško dostupnih mjesta.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ČIŠĆENJE PLOČA ZA PISANJE: Trebat će vam barem 90-postotna otopina alkohola za trljanje kako biste doista uklonili tragove markera. Otopinu možete staviti u bočicu s raspršivačem ili nanijeti na krpu za pranje ili papirnati ručnik za čišćenje ploče.
ČIŠĆENJE KISTOVA ZA ŠMINKANJE: Možete iskoristiti dezinfekcijska svojstva alkohola za čišćenje pribora za šminkanje. Ulijte malo alkohola u malu šalicu i umočite kist vrteći ga nekoliko sekundi. Isperite kist mlakom vodom i položite ga na ručnik da se osuši.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
ČIŠĆENJE SUDOPERA I KROMA: Alkohol za trljanje može ove površine učiniti čistima i sjajnima. Ulijte alkohol na meku krpu i očistite. Ne morate nakon toga ispirati vodom jer će alkohol ispariti.
| Foto: DREAMSTIME
DEZINFEKCIJA CIPELA: Ako vam cipele počinju loše mirisati, prskanje alkoholom može pomoći. Izlaganje cipela na sunce da se potpuno osuše može dodatno pomoći alkoholu u ubijanju bakterija.
| Foto: Thinkstock
DEZINFEKCIJA MIŠA I TIPKOVNICE: Korištenje alkohola s 90 posto ili više može brzo ispariti kao sredstvo za čišćenje vaše elektronike. Za čišćenje tipkovnice i miša računala upotrijebite pamučni štapić natopljen alkoholom ili vlažnu krpu od mikrovlakana natopljenu alkoholom.
| Foto: Konstantin Postumitenko
DEZINFEKCIJA MOBITELA: Od masnoća s kože do šminke, mnogo je stvari koje mogu zaprljati vaš telefon. Za čišćenje i dezinfekciju koristite jastučić ili maramicu natopljenu alkoholom.
| Foto: Nelson Arcando
ODLEĐIVANJE VJETROBRANSKOG STAKLA: Možete napraviti brzu otopinu za odmrzavanje kombiniranjem jednog dijela vode i dva dijela 70-postotnog alkohola u bočici s raspršivačem. Poprskajte vjetrobransko staklo, što će olakšati uklanjanje mraza.
| Foto: baloon111
RIJEŠITE SE MUŠICA: Prskanje voćnih mušica alkoholom ubit će ih gotovo pri kontaktu. Međutim, nemojte ciljati na voće jer alkohol može uzrokovati njegovo kvarenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ČIŠĆENJE NAKITA: Ako su vaši prsteni, narukvice i ostali nakit izgubili sjaj, namakanje u alkoholu može pomoći. Nakon toga ih obrišite čistom krpom kako biste postigli super sjaj.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SPREČAVANJE PRLJANJA OVRATNIKA: Brisanje vrata blazinicom natopljenom alkoholom može vam pomoći da vaše košulje dulje ostanu čiste.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
OSVJEŽAVANJE SPUŽVI: Namakanje kuhinjskih spužvi u alkoholu može pomoći u njihovoj dezinfekciji kako bi bile spremne za upotrebu. Ovaj trik za uštedu novca može dati vašim spužvama novi život.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
UKLANJANJE LAKA ZA KOSU: Ljepljivi lak za kosu može zamutiti vaša ogledala i pločice. Namočite ili poprskajte alkoholom meku krpu i koristite je za postizanje kristalno čiste površine.
| Foto: Radek Svehla
UKLANJANJE MRLJA OD TINTE I MARKERA: Tvrdokorne mrlje možete ukloniti tako da zamrljano područje namočite u alkohol nekoliko minuta. Nakon toga operite odjeću.
| Foto: HongZhi Luo
UKLANJANJE NALJEPNICA: Ako je vaše dijete malo pretjeralo s naljepnicama, pokušajte natopiti naljepnicu alkoholom. Pričekajte 10 minuta i trebali biste je lakše ukloniti.
ČIŠĆENJE NEHRĐAJUĆEG ČELIKA: Alkohol može biti izvrsno sredstvo za čišćenje nehrđajućeg čelika tako što će ukloniti mrlje od vode i dezinficirati površine. Koristite vlažnu krpu od mikrovlakana natopljenu alkoholom za čišćenje bilo kojeg nehrđajućeg čelika u vašem domu.
| Foto: DREAMSTIME
Unatoč onome što internet možda kaže, sljedeće nisu dobre upotrebe alkohola jer mogu nanijeti više štete nego koristi
AKNE: Alkohol koristite s oprezom na koži sklonoj aknama. Može biti vrlo isušujući, što može uzrokovati prekomjerno lučenje masnoće na koži i pogoršanje akni. Ako imate ranice na koži alkohol može izazvati i peckanje prilikom nanošenja.
| Foto: Fotolia
VRUĆICA: Roditelji su nekada koristili alkohol koji su utrljavali u dječju kožu kako bi izazvali osjećaj hlađenja. Međutim, ova metoda je potencijalno opasna jer koža može upiti alkohol i postati toksična. Čak i odrasli mogu imati neurološke i srčane probleme od nanošenja ručnika natopljenih alkoholom na golu kožu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KUPKE: Kupke s alkoholom opasne su iz istog razloga kao i nanošenje alkohola na kožu kod vrućice. Tijelo može upiti alkohol i uzrokovati toksične simptome.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
UŠI: Iako alkohol može pomoći u ubijanju ušiju, može uzrokovati i kemijske opekline na vlasištu. Izbjegavajte ovu metodu u korist provjerenijih tretmana, poput medicinskih šampona protiv ušiju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA