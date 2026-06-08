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24 rečenice koje roditelji ne smiju govoriti svojoj djeci: Uništavaju im samopouzdanje

Način na koji razgovarate s djecom snažno utječe na njihov razvoj i samopouzdanje. Mnoge uobičajene rečenice djeca doživljavaju puno dublje nego što Vi možda mislite. Zato je važno obratiti pažnju na poruke koje im svakodnevno šaljete
24 rečenice koje roditelji ne smiju govoriti svojoj djeci: Uništavaju im samopouzdanje
U nastavku pogledajte koje fraze nikad ne biste smjeli izgovoriti djeci jer im mogu uništiti samopouzdanje. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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U nastavku pogledajte koje fraze nikad ne biste smjeli izgovoriti djeci jer im mogu uništiti samopouzdanje. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 1

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