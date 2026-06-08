24 rečenice koje roditelji ne smiju govoriti svojoj djeci: Uništavaju im samopouzdanje

Način na koji razgovarate s djecom snažno utječe na njihov razvoj i samopouzdanje. Mnoge uobičajene rečenice djeca doživljavaju puno dublje nego što Vi možda mislite. Zato je važno obratiti pažnju na poruke koje im svakodnevno šaljete
U nastavku pogledajte koje fraze nikad ne biste smjeli izgovoriti djeci jer im mogu uništiti samopouzdanje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte koje fraze nikad ne biste smjeli izgovoriti djeci jer im mogu uništiti samopouzdanje. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte koje fraze nikad ne biste smjeli izgovoriti djeci jer im mogu uništiti samopouzdanje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. TAKO SE TO NE RADI, PUSTI MENE Djeca trebaju priliku sama razvijati vještine i učiti kroz pokušaje, čak i kada im je nešto teško. Kada odrasli stalno preuzimaju zadatak, dijete ostaje bez iskustva samostalnog rješavanja problema. Stručnjaci upozoravaju da takav pristup može smanjiti djetetovo samopouzdanje jer počinje vjerovati da nije dovoljno sposobno.
| Foto: DREAMSTIME
2. ŠTO NIJE U REDU S TOBOM Ova rečenica može zvučati bezazleno, ali u pogrešnom tonu djeluje optužujuće i štetno. Dijete lako može zaključiti da s njim zaista nešto nije u redu jer dolazi od odrasle osobe kojoj vjeruje. Takve poruke se često duboko urežu i mogu stvarati dugotrajne nesigurnosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. NE ZNAM KAKO ĆEMO PLATITI RAČUNE OVAJ MJESEC Financijski problemi odraslih ne bi trebali biti teret djece. Kada se djeca uvode u takve brige, mogu razviti nepotrebnu tjeskobu i osjećaj odgovornosti koji ne mogu nositi. Stručnjaci savjetuju da se takve informacije zadrže među odraslima.
| Foto: 123RF
4. VJEŽBOM DO SAVRŠENSTVA Iako ova rečenica zvuči motivirajuće, kod djece može stvoriti snažan pritisak. Ona mogu početi vjerovati da svaka pogreška znači nedovoljno truda ili nesposobnost. S vremenom to može dovesti do frustracije i straha od pogreške.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. MOŽEŠ BITI ŠTO GOD POŽELIŠ Ohrabrivanje je važno, ali ova poruka može stvoriti nerealna očekivanja. Nisu svi ciljevi jednako dostižni za svako dijete bez obzira na trud i okolnosti. Kasnije to može dovesti do razočaranja kada se sudare s realnošću.
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6. PREOSJETLJIV/A SI Ova izjava umanjuje djetetove emocije i prebacuje odgovornost na njega. Dijete može početi sumnjati u vlastite osjećaje i zaključiti da su pogrešni. Dugoročno to može narušiti povjerenje u vlastitu percepciju.
| Foto: 123RF
7. ONDA ĆU TE JEDNOSTAVNO OSTAVITI TU Prijetnja ostavljanjem može izazvati snažan osjećaj nesigurnosti. Dijete tada može pomisliti da nije sigurno uz roditelja ili skrbnika. To može ozbiljno narušiti osjećaj povjerenja i zaštite.
| Foto: Dreamstime/ilustracija
8. OSTAVI ME NA MIRU Ako se često koristi, ova rečenica može stvoriti emocionalnu udaljenost. Dijete može zaključiti da njegovi pokušaji komunikacije nisu poželjni. Kasnije to može smanjiti otvorenost u odnosu s roditeljima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. BIO/LA SI SUPER NA TESTU, ALI… Kada se pohvala odmah prekine kritikom, pozitivni učinak se gubi. Dijete se tada fokusira na negativan dio poruke, a ne na uspjeh. To može smanjiti motivaciju i osjećaj vlastite vrijednosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. VRLO DOBAR JE SUPER, ALI ODLIČAN JE JOŠ BOLJI Stalno naglašavanje savršenstva može kod djece stvoriti osjećaj nedovoljnosti. Oni mogu misliti da njihov trud nikada nije dovoljan bez obzira na rezultat. To dugoročno može umanjiti zadovoljstvo učenjem.
| Foto: dreamstime/ilustracija
11. JAKO SI ME NALJUTIO/LA Kada roditelj govori iz ljutnje, dijete to snažno doživljava. Takve situacije često pogoršavaju ponašanje umjesto da ga poprave. Smiren pristup ima puno bolji učinak na odnos.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. NEMOJ TO JESTI, UDEBLJAT ĆEŠ SE Komentari o težini mogu izazvati nesigurnost i zabrinutost kod djece. Umjesto zabrana, zdravije je poticati pravilnu prehranu kroz pozitivne poruke. Fokus na težinu može narušiti odnos prema hrani i tijelu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. DEBEO/LA SI Ovakve riječi mogu duboko povrijediti dijete i stvoriti sram. Umjesto pomoći, one često uzrokuju negativnu sliku o vlastitom tijelu. To može povećati rizik od problema s hranjenjem.
| Foto: Dreamstime
14. DEBELA SAM, MORAM NA DIJETU Djeca uče promatrajući ponašanje roditelja. Negativni komentari o vlastitom tijelu mogu se lako prenijeti na dijete. To utječe na način na koji i oni kasnije doživljavaju sebe.
| Foto: 123RF
15. ODMAH PRESTANI PLAKATI Emocije djece trebaju biti prihvaćene, a ne potisnute. Kada im se zabrani plakanje, uče skrivati osjećaje. To može otežati razvoj emocionalne pismenosti.
| Foto: Dreamstime
16. PA NIJE TO TOLIKO BITNO Ono što odraslima izgleda sitno, djeci može biti vrlo važno. Umanjivanje njihovih osjećaja može ih povrijediti i udaljiti. Djeca se tada mogu osjećati neshvaćeno i usamljeno u emocijama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
17. SMIRI SE Ova naredba rijetko pomaže kada je dijete već uzrujano. U tom trenutku ono nema kapacitet brzo se smiriti na zahtjev. Bolje je pružiti podršku i strpljenje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
18. TAKO SI LIJEN/A Ovakve riječi napadaju djetetovu osobnost umjesto ponašanja. Dijete može razviti negativnu sliku o sebi i svojim sposobnostima. Često iza takvog ponašanja stoje dublji razlozi, a ne lijenost.
| Foto: Max
19. ZAŠTO TI SVE MORAM REĆI 100 PUTA Ponavljanje bez promjene pristupa obično ne daje rezultate. Djeca se na takav ton često “isključe” i prestanu slušati. Bolja komunikacija zahtijeva drugačiji i jasniji pristup.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
20. PRESTANI BITI TAKO ZAHTJEVAN/NA I SEBIČAN/NA Ovakve poruke mogu natjerati dijete da potiskuje vlastite potrebe. To može dugoročno utjecati na njegovo samopoštovanje i identitet. Djeca trebaju naučiti zdravo izražavati svoje potrebe, a ne ih skrivati.
| Foto: Daniel Laflor
21. RAZOČARAO/LA SI ME Dijete može ovu poruku doživjeti kao emocionalni teret. Osjećaj krivnje tada se povećava i otežava suočavanje sa situacijom. Bolje je usmjeriti razgovor na rješenje problema.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
22. NEMOJ TO RADITI Zabrane bez objašnjenja ne uče dijete ispravnom ponašanju. Mnogo je korisnije pokazati što se umjesto toga očekuje. Tako dijete lakše razumije granice i pravila.
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23. UČINI KAKO SAM REKAO/LA ILI… Bez objašnjenja, dijete ne razumije razlog zahtjeva. Kada mu se objasni svrha, lakše surađuje i prihvaća pravila. Komunikacija tada postaje učinkovitija i mirnija.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
24. ŽIVIŠ POD MOJIM KROVOM I SLIJEDIT ĆEŠ MOJA PRAVILA Prijetnje mogu izazvati strah ili otpor kod djece. Takav pristup ne gradi zdrav odnos niti razumijevanje. Bolje je postaviti jasna pravila uz razgovor i objašnjenje.
| Foto: Konstantin Postumitenko