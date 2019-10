27 žena otkrilo: Evo što bismo voljele da su nam očevi znali

Na Redditu su upitali žene što bi voljele da su im očevi znali o djevojčicama dok su odrastale, a njih 27 anonimno je otkrilo detalje iz svojeg života.

1. Ne ponašajte se kao da su ženske stvari sramotne ili dosadne. Nemojte biti tata koji ostaje u autu za vrijeme sata baleta svoje kćeri jer vam je sjedenje s mamama ostale djece previše neugodno.

2. Naučite se zdravo nositi sa svojom ljutnjom prije nego što imate djecu. Da, to je neugodno, ali bit ćete bolja osoba. Također, vikati na uplašeno dijete da 'ćete mu dati razloga za plakanje', baš i nije dobar način motivacije da prestanu plakati.

3. Budite vrlo oprezni kada govorite o hrani. Komentari poput: 'To je puno hrane' ili 'Hej, to je za sve' možda se ne čine kao velika stvar, ali ukoliko se vaša kći bori s jelom - to je tada velika stvar.

4. Nećete izgledati kao slabić ako ponekad pokažete naklonost. Moj otac nas je rijetko kad grlio ili rekao da nas voli.

5. Način na koji se odnosite prema svojoj ženi ili djevojci naučit će vašu kćer kakvo ponašanje će očekivati od muškaraca kada odraste.

6. Važno je poštovati majku svoje kćeri ako više niste s njom. To može biti jako teško, ali pokušajte zbog svojeg djeteta.

7. Naučite kako češljati kosu. Kada sam bila mala plakala sam svako jutro prije škole jer mi je otac praktički čupao vlasište četkom. Rekao je samo: 'Oprosti, ne znam češljati kosu djevojčica.'.

8. Voljela bih da je otac znao da obične gumice za zimnicu ne treba koristiti za vezanje kose. To boli.

9. Moj tata je mislio da je krv jedini problem kod menstruacije, ali nije shvaćao koliko je to znalo grozno boljeti.

10. Nemojte dopustiti da vam oči lutaju na plesu ili treningu svoje kćeri gdje mnoge djevojke šeću u kostimima koji puno otkrivaju - ne želite da vas smatra jezivim tatom.

Foto: SYSTEM

11. Ako izbjegavate kuću muškog rođaka, ne tjerajte ni nas da idemo tamo.

12. Prihvatite činjenicu da će vam kćer u nekom trenutku imati odnose i seks te da će joj trebati posjet ginekologu zbog kontrole rađanja. Ne morate biti sretni zbog toga, ali molim vas, nemojte ih sramotiti ili u njima stvarati osjećaj srama za nešto što je ljudski. Moram napustiti sobu ili čekati da moj otac ode kako bih nazvala ginekologa, a imam 23 godine.

13. Pazite na medije koje vaše dijete konzumira i nemojte odbacivati one usmjerene na djevojke. Djevojke žude za ženskim uzorima pa se pobrinite da to budu kvalitetni uzori, ženski likovi koji rješavaju probleme, pustolovke i liderice.

14. Ne komentirajte tijelo svoje kćeri. Prekomjerna težina? Dobivanje grudi? Nemojte biti sarkastični, jer je to jako štetno za mlade djevojke i žene.

15. Komentirate li izgled svoje kćeri, neka to bude samo pozitivno. Otac mi je rekao da izgledam zgodno kada sam na fakultetu počela nositi muške kravate, i to mi je značilo jako puno.

16. Nemojte očekivati da se vaša kćer neće zanimati za to što radite jer to nisu stereotipno ženske stvari ili zato što to jednom kao malo dijete nije željela raditi.

17. Ako dobar dio djetinjstva svoje kćeri provedete razgovarajući o tome kako bi sina bilo bolje i lakše odgajati, nemojte se iznenaditi jednog dana kada odraste i povjerava se isključivo samo majci.

Foto: Dreamstime

18. Pokušajte ne izgovarati stvari poput 'Nikada nemoj nositi nešto takvo' ili ' Tako mi je drago da nisi jedna od tih djevojaka' kada zajedno prolazite pokraj neke žene na cesti, a ona nosi nešto što ne odobravate. Želi li to nositi, neka nosi. Kada je moj otac to meni napravio, bilo me je sram.

19. Ne strahujte od fotografiranja. Želi li vas vaša kćer slikati jer želi fotografiju s vama, napravite to.

20. Ljubomorna sam na vrijeme i novac koji ste potrošili na upoznavanje mojeg brata kao osobe. Voljela bih da ste se i prema meni ponašali kao prema osobi, a ne kao prema vagini na koju treba jako paziti dok se ne uda.

21. Imate dopuštenje misliti da su moj dečko ili prijateljica u redu. Ne morate ih pokušavati zastrašivati. Nisu ovdje da bi mi naudili.

22. Voljela bih da je shvatio koliko su očevi potrebni kćerima dok odrastaju.

23. Kada nešto napravite pogrešno, ispričajte se. Ne pokušavajte ignorirati ono zbog čega smo se upravo svađali i pokušajte biti prijatelj 15 minuta kasnije.

24. Ponekad plačemo jer nam je to ispušni ventil, to nije osobni napad. Molim vas, nemojte se ljutiti na nas zbog toga što imamo osjećaje.

25. Možemo se naljutiti, a da za to nisu 'krivi' hormoni.

26. Što će čvršći povodac biti, dalje ću otići.

27. Kćeri je važno imati osobnu povezanost s ocem, to može biti kroz neki hobi ili aktivnost u čemu sudjelujete samo vas dvoje. Ne provodite vrijeme sa svojom kćeri samo kada je cijela obitelj zajedno, prenosi buzzfeed.com.

