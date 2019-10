Dijete vam neprestano cendra? Najprije morate pronaći uzrok

Trebaju li djeca naučiti kako dobiti što žele kroz dobre argumente koje će izreći na razumljiv, duhovit i šarmantan način? Svakako, ako želite da negdje stignu u životu, nastavila je dr. Markham pišući na svom blogu Aha Parenting. No kako mališanima pomoći da premoste taj prijelaz?

Cendranje je uobičajeno za malu djecu i predškolce. Stručnjaci roditeljima obično savjetuju da od djece traže da im se obraćaju "normalnim" glasom jer ne mogu podnijeti cendranje. No ono je samo simptom dubljeg problema. Ako se želite riješiti cendranja, morate se riješiti onoga što je u podlozi.

- Evo šest iskušanih tajnih koje će vam pomoći ako vas izluđuje cendranje vašeg djeteta. Koju ćete tajnu koristiti, ovisi o tome zašto vaše dijete cendra, savjetuje dr. Markham.

Foto: Dreamstime

1. Cendra jer nema mogućnosti nositi se s onim što se od njega traži

- Kad su ljudi preplavljeni emocijama, postanu cendravi. Da su još maleni, bacali bi se na pod i plakali, no s tri ili četiri godine umjesto toga mogu cendrati. Ako ste mu niste pružili osnovne potrebe poput hrane, odmora, igre i povezivanja sa vama, računajte na plač. Možda neće cendrati kao obično, no ako inzistirate da otrpi kupnju u trgovini, a on je gladan i umoran, sigurno će cendrati, nastavila je psihologinja. Zašto stvarati negativnu situaciju koja muči i vas i dijete i doprinosi navici cendranja?

2. Cendra jer treba više povezanosti

- Omogućite djetetu više pozitivne pažnje. Djelujte preventivno dajući mu pažnju prije nego što je zatraži. Svatko tko romantičnog partnera mora pitati "Voliš li me?" zna da pažnja koju su dobili nakon pitanja nikad ne može zapravo popuniti potrebu, pojašnjava dr. Markham.

Tajna je u inicijativi da svom djetetu date ono što nije tražilo, i to dovoljno često da osjeća potporu i povezanost. Posebno je važno pružiti potporu u situaciji kad dijete traži emotivnu povezanost, prije nego što sve krene nizbrdo.

- Ne, ne dajete nagradu za loše ponašanje ako djetetu pružate pažnju dok cendra. Da plače zbog gladi, biste li mislili da nagrađujete takvo ponašanje ako nahranite dijete? - ističe psihologinja dodajući kako je naša dužnost djetetu pružiti sve što mu treba, a povezanost je osnovna ljudska potreba i bez nje djeca ne mogu dobro funkcionirati.

Foto: Dreamstime

3. Cendra jer se osjeća nemoćno

Lawrence Cohen, autor knjige o roditeljstvu Playful Parenting kaže kako djeca cendraju kad se osjećaju bespomoćno.

- Ako ih korimo zbog cendranja ili odbijamo poslušati ih, povećavamo njihov osjećaj bespomoćnosti. Ako pak popustimo samo da prestanu plakati, nagrađujemo taj osjećaj bespomoćnosti. No ako ih smirenim glasom, u igri, pozovemo da govore normalno, pojačavamo njihov osjećaj samopoštovanja i kompetencije. I na taj način stvaramo most prema bliskosti - navodi on.

Dr. Markham se nadovezuje kako roditelj nije tu da bi manipulirao djetetom, nego se povezao s njim.

- Počnite dajući mu do znanja kako čujete što želi i razumijete njegovo viđenje stvari.

Foto: Dreamstime

- Stvarno želiš u park, i to mi govoriš, a ne očekuješ da ću zastati kod svake trgovine i sad si razočaran, zar ne? Ponekad je dovoljno samo da se osjećaju da su ih čuli i to će zaustaviti plač, pojasnila je ona.

No ako se cendranje unatoč tome nastavi, savjetuje da roditelji razigrano pitaju: Ne zvučiš kao ti. Gdje je nestao onaj tvoj snažan glas?

- Izrazite uvjerenje da dijete može koristiti snažan glas i ponudite mu pomoć da ga potraži. Pretvorite to u igru, govori ona donoseći i konkretan primjer.

- Hej, gdje je nestao tvoj snažni glas? Bio je tu prije minutu. Obožavam tvoj snažni glas. Pomoći ću ti da ga potražiš. Pomozi mi tražiti. Je li ispod stolca? Ne... Iza vrata? Ne... Hej, pronašao si ga! To je bio tvoj snažni glas! Jupi, volim tvoj snažni glas. Sad mi ponovo reci što trebaš, ali snažnim glasom, opisala je ona.

Na koncu, ponudite djetetu alternativne alate da pristojno zamoli za nešto i pritom pregovara oko toga. Cendranje je funkcija nemoći, a vaša pomoć da dijete savlada taj problem koristeći razumne mjere pomoći će mu i u budućnosti.

- Drugim riječima, ne želite dijete naučiti da će sve u životu dobiti plakanjem i tantrumima. Želite da nauči da ono što želi može dobiti savladavanjem emocija, sagledanjem stvari iz tuđe perspektive i omogućavanjem situacija koje svima donose pobjedu - misli dr. Markham.

Ako danas nemate vremena za odlazak u park, ne idite. Budite empatični sa željom djeteta i vodite ga kroz krizu, no ako je vaša primjedba vezana uz njegovo plakanje više nego uz zahtjev, i uspije se sabrati toliko da na razuman način kaže što želi, uspjet ćete stvoriti situaciju u kojoj ćete oboje pobijediti.

Foto: Dreamstime

- U redu, želiš na igralište, ali ja moram do trgovine. Hajdemo ovako: Ako budemo brzi u trgovini, imat ćemo vremena zastati u parku na putu doma. Misliš li da možemo biti brzi? Ako budeš jako brz prilikom izlaska i ulaska u autosjedalicu, možemo još malo duže ostati u parku, navodi ona primjer komunikacije. Nagrađujete li time cendranje? Ne, nego osnažujete dijete pokazujući mu da postoje rješenja koja odgovaraju za obje strane te da će tako biti i u životu.

- Često od roditelja čujem da ova igra traženja snažnog glasa djeluje prvi ili drugi put, no poslije toga dijete se odbija igrati. Ako je to slučaj, razlog je što treba nešto drugo - plakanje. A to na s vodi do sljedeće teme, objašnjava psihologinja.

4. Cendranje zbog plakanja

Dijete ima mnogo emocija zbog stvari koje ga opterećuju, poput činjenice da ga u petak ostavljate s novom tetom čuvalicom, drugi dječak mu je u pješčaniku oteo njegov kamiončić, mora naučiti ići na tutu, stiže nova beba u obitelj... Nema kraja izvorima stresa za malenu djecu. Mala djeca stresa se rješavaju jednostavnim plačem, no kako odrastaju, razvijaju samokontrolu i umjesto plača cendraju.

Foto: Dreamstime

- Budite blagi u odgovoru na njegovo cendranje do dolaska kući te provedite s njim neko vrijeme. A zatim ga privucite na krilo, pogledajte u oči i kažite: Primjećujem da si cendrav i tužan, zlato. Trebaš li se samo malo maziti i plakati? Svi ponekad trebaju samo malo plakati. Tu sam da te zagrlim - savjetovala je dr. Markham.

5. Cendranje zbog uspjeha

Ne nagrađujte cendranje, znači, ne popuštajte i nemojte kupiti slasticu. No nikad nema razloga da zbog cendranja budete neljubazni prema djetetu. Odgovarajući na njegove potrebe empatijom ('Jako si razočaran što sam rekla ne, zbilja si želio tu slasticu') pomaže mu osjećati se manje razočarano. I nema ništa loše u tome da potražite nešto što će ga usrećiti, poput velike crvene jabuke ili odlaska u park.

- To ga uči da traži i predlaže situacije u kojoj su obje strane pobjedničke. Ako, kao kontrast, osjeća da dobije ono što želi samo ako cendra, postat će stručnjak u cendranju - upozorila je ona.

Foto: Dreamstime

6. Cendra jer ćete učiniti sve da ga zaustavite

Zašto roditelji toliko mrze cendranje? Jer je to zrelija verzija plača. Djeca vam cendranjem govore da žele pažnju, a ljudi su programirani tako da reagiraju na cendranje isto kao i na plač male djece. Zato osjećate tjeskobu kad čujete cendranje i učinit ćete sve da ga zaustavite.

- No tada duboko udahnite jer to nije hitna situacija. Osjećat ćete se bolje i biti ćete bolji roditelj. Ne dopustite uplesti se u svađu. Nemojte se osjećati kao da nešto morate učiniti da riješite problem, osim da volite svoje dijete. Nasmiješite se djetetu i zagrlite ga. U većini slučajeva, cendranje odmah prestaje - zaključila je dr. Markham.

