3 greške s klimom koje vam povećavaju račun za struju

Kada ljetne temperature dosegnu vrhunac, većina ljudi reagira instinktivno: termostat se spušta na minimum, zatvaraju se prazne prostorije, a ventilacijski otvori prekrivaju kako bi hladan zrak završio tamo gdje je najpotrebniji. Na prvi pogled takvi potezi djeluju sasvim logično. No stvarnost je upravo suprotna.

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Mnoge navike koje se smatraju učinkovitima zapravo rade protiv sustava za hlađenje. Umjesto uštede, dobre namjere često dovode do povećane potrošnje energije i dodatno opterećuju uređaje.

Ako su vam računi za električnu energiju veći nego što ste očekivali, moguće je da nesvjesno sami narušavate učinkovitost svog sustava hlađenja. Donosimo tri česte pogreške koje mnogi rade – i načine kako ih jednostavno ispraviti.

1. Niža temperatura na termostatu ne znači brže hlađenje

Jedna od najčešćih pogrešaka jest spuštanje termostata na najnižu moguću temperaturu uz uvjerenje da će se prostor tako brže rashladiti. Riječ je o zabludi koja povećava troškove bez ikakve stvarne koristi.

Klima-uređaji rade istim intenzitetom hlađenja bez obzira na postavljenu temperaturu. Snižavanje postavki samo prisiljava sustav da radi dulje i intenzivnije, trošeći više energije, iako će prostoriju na kraju rashladiti jednako kao i pri razumnijim postavkama.

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Umjesto stalnog spuštanja temperature, preporučuje se postaviti termostat tri do pet stupnjeva više nego što se na prvi pogled čini idealnim. Dodatni učinak mogu pružiti stropni ventilatori koji poboljšavaju cirkulaciju zraka i stvaraju osjećaj niže temperature bez stvarnog dodatnog hlađenja prostora. Stručnjaci navode kako je optimalna temperatura za učinkovit rad klima-uređaja oko 26 °C.

Rezultat je manja potrošnja energije, niži računi i ugodna temperatura u domu.

2. Zanemarivanje filtara tjera uređaj na prekomjeran rad

Začepljeni filtri klima-uređaja često prolaze nezapaženo jer se nalaze unutar sustava. Ipak, upravo oni mogu ozbiljno narušiti učinkovitost rada.

Prljavi filtri ograničavaju protok zraka, zbog čega uređaj mora uložiti dodatni napor kako bi rashlađeni zrak rasporedio po prostoru. Posljedica su veća potrošnja energije i ubrzano trošenje dijelova sustava.

Stručnjaci preporučuju provjeru filtara jednom mjesečno tijekom ljetnih mjeseci te njihovu zamjenu najmanje svaka tri mjeseca. Tijekom razdoblja ekstremnih vrućina, kada klima radi gotovo neprekidno, filtre je poželjno kontrolirati svaka dva tjedna.

Iako zamjena filtara predstavlja relativno mali trošak, može spriječiti znatno skuplje kvarove i pomoći u održavanju prihvatljive potrošnje energije.

3. Zatvaranje vrata i ventilacijskih otvora može stvoriti više štete nego koristi

Zatvaranje vrata neiskorištenih prostorija ili blokiranje ventilacijskih otvora mnogima se čini kao jednostavan način za uštedu energije i usmjeravanje hladnog zraka prema prostorijama koje se koriste. Međutim, takva praksa može narušiti rad cijelog sustava.

Foto: DREAMSTIME

Sustavi ventilacije projektirani su tako da ravnomjerno raspoređuju zrak kroz cijeli dom. Zatvaranjem otvora stvaraju se neravnoteže tlaka unutar sustava, što povećava opterećenje uređaja te može dovesti do curenja ili oštećenja koja smanjuju njegovu učinkovitost.

Umjesto toga, preporučuje se ostaviti unutarnja vrata otvorenima i ne blokirati ventilacijske otvore. Za preciznije upravljanje temperaturom u različitim dijelovima doma bolje rješenje predstavljaju programabilni ili pametni termostati.

Moderni sustavi mogu pratiti navike korisnika i automatski prilagođavati rad uređaja, osiguravajući ugodnu temperaturu bez dodatnog opterećenja sustava.

