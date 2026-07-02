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KLIMA ODJEĆA

Jeste li čuli za 'klima-jakne'? Namijenjene su za radnike, ali sve češće ih koriste rekreativci

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Jeste li čuli za 'klima-jakne'? Namijenjene su za radnike, ali sve češće ih koriste rekreativci
Foto: Embassy of Japan in Croatia
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Dok se Europa suočava s toplinskim valovima i sve višim ljetnim temperaturama, iz Japana dolazi zanimljivo rješenje koje posljednjih godina privlači sve više pozornosti. Riječ je o takozvanoj 'klima-jakni' – posebnom komadu odjeće s ugrađenim ventilatorima koja pomaže rashladiti tijelo tijekom rada na visokim temperaturama

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Japanci su otišli i korak dalje pa osim klima-jakni postoje i klima-hlače. Oni koji posebno teško podnose visoke temperature mogu nositi cijeli komplet koji dodatno poboljšava cirkulaciju zraka i povećava osjećaj ugode tijekom rada.

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Tipična klima-jakna sastoji se od:

  • lagane jakne s otvorima za ventilatore
  • dva odvojiva električna ventilatora
  • punjive litij-ionske baterije
  • regulatora brzine s više razina rada ventilatora.

Trajanje baterije ovisi o odabranoj brzini rada ventilatora, a u prosjeku iznosi između 8 i 24 sata, što omogućuje korištenje tijekom cijelog radnog dana.

Foto: Embassy of Japan in Croatia

Svi ju mogu nositi, a posebno bi trebali fizički radnici

Klima-jakna prvenstveno je namijenjena osobama koje rade na visokim temperaturama ili veći dio dana provode na otvorenom, poput građevinskih i komunalnih radnika, poljoprivrednika, dostavljača, djelatnika u tvornicama i skladištima te svih drugih čiji posao zahtijeva dugotrajan boravak na suncu. No, zbog sve češćih toplinskih valova, posljednjih godina sve je češće biraju i rekreativci, planinari, kampisti, ribolovci, biciklisti te svi koji teško podnose ljetne vrućine i žele se osjećati ugodnije tijekom boravka na otvorenom.

Foto: Embassy of Japan in Croatia

Pomaže smanjiti rizik od toplinskog udara

Klima-jakne posebno su učinkovite u toplim i vlažnim klimatskim uvjetima jer kontinuirana cirkulacija zraka poboljšava isparavanje znoja i olakšava prirodnu regulaciju tjelesne temperature.

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Osim što povećavaju udobnost tijekom rada, mogu pomoći i u smanjenju rizika od toplinskog udara, zbog čega su posljednjih godina postale sve popularnije među radnicima koji velik dio dana provode na otvorenom ili u zagrijanim proizvodnim pogonima.

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Kako klimatske promjene donose sve češće ekstremne vrućine, ovakva tehnološka rješenja mogla bi postati sve češći prizor i izvan Japana. Mi smo ih pronašli u prodaji na Amazonu, cijene se kreću od 20 eura nadalje, a recenzije moramo priznati nisu loše.

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