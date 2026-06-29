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Spavate s upaljenom klimom? Evo što to radi vašem tijelu

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 3 min
Spavate s upaljenom klimom? Evo što to radi vašem tijelu
Foto: 123RF

Tijekom ljetnih mjeseci klima-uređaj je mnogima spas za miran san. Udobnost rashlađene sobe olakšava nam da zaspimo, no stručnjaci upozoravaju da cjelonoćni rad ovog uređaja ima svoju cijenu

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Dok uživamo u hladnoći, rijetko razmišljamo o skrivenim posljedicama koje takva navika ostavlja na naše tijelo, od isušene kože do ozbiljnijih respiratornih problema.

POGLEDAJTE VIDEO: DETALJAN VODIČ Gdje se smije ugraditi novi klima-uređaj, što ako imam stari i kolike su kazne

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DETALJAN VODIČ Gdje se smije ugraditi novi klima-uređaj, što ako imam stari i kolike su kazne 01:22
DETALJAN VODIČ Gdje se smije ugraditi novi klima-uređaj, što ako imam stari i kolike su kazne | Video: 24sata/pixsell

Dobrobiti hladne sobe za kvalitetan san

Ljubav prema spavanju u klimatiziranom prostoru nije samo stvar ugode; iza nje stoji i znanost. Istraživanja su pokazala da je idealna temperatura za spavanje između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva. Naša tjelesna temperatura prirodno pada dok tonemo u san, a hladnija soba ubrzava taj proces i pomaže da brže zaspimo. San u rashlađenoj prostoriji rezultira manjim brojem noćnih buđenja, dubljim snom i osjetno boljim raspoloženjem idućeg jutra. Za one koji se bore s nesanicom, dobro reguliran klima-uređaj može donijeti značajno olakšanje.

Woman Holding Remote Control Air Conditioner
Foto: Andrey Popov

Skrivene opasnosti: od suhe kože do respiratornih problema

Iako udobnost koju klima pruža nije upitna, nepravilno korištenje i loše održavanje otvaraju vrata nizu zdravstvenih rizika. Jedan od najčešćih problema je suhi zrak. Klima-uređaji iz zraka izvlače vlagu, što dovodi do dehidracije kože, koja s vremenom postaje beživotna, perutava i nadražena. Slično se događa i s očima, koje postaju suhe i crvene, osobito kod osoba koje nose kontaktne leće. No, problemi ne staju na površini. Hladan i suh zrak nadražuje sluznicu grla i nosnih prolaza, uzrokujući promuklost, suhi kašalj i začepljenost. Situacija postaje još ozbiljnija ako se filtri uređaja ne čiste redovito. U tom slučaju, klima-uređaj postaje raspršivač prašine, plijesni, bakterija i drugih alergena po cijeloj prostoriji. Za osobe koje pate od astme ili alergija, takvo okruženje može značajno pogoršati simptome poput kašljanja, otežanog disanja i stezanja u prsima. Ova pojava dio je šireg problema poznatog kao "sindrom bolesne zgrade", gdje dugotrajan boravak u loše klimatiziranim prostorima uzrokuje glavobolje, umor i respiratorne smetnje.

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Ukočen vrat i bolovi u mišićima kao jutarnje iznenađenje

Mnogi se ujutro bude s neugodnom ukočenošću u vratu ili bolovima u leđima, ne sluteći da je krivac upravo klima-uređaj. Izravna izloženost strujanju hladnog zraka tijekom noći uzrokuje kontrakciju i stezanje mišića. Dok spavamo, tijelo se ne hladi ravnomjerno, a dio koji je na udaru hladnog zraka postaje napet. To može dovesti do mišićnih grčeva i osjećaja ukočenosti, posebice u području vrata, ramena i leđa. Osobe koje već pate od artritisa ili drugih mišićno-koštanih bolesti mogu primijetiti da im hladan zrak dodatno pogoršava bolove u zglobovima. Najveći rizik postoji ako spavate direktno ispod jedinice ili ako je protok zraka usmjeren ravno prema krevetu.

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Dugoročne posljedice i rizične skupine

Iako su kratkoročni učinci poput suhog grla ili ukočenosti neugodni, dugoročna izloženost loše održavanoj klimi može dovesti do kroničnih zdravstvenih problema. Stalno udisanje zraka ispunjenog prašinom i plijesni može pogoršati astmu i alergije, dok kronična suhoća može izazvati ekceme i druge kožne upale. Neki stručnjaci upozoravaju i na slabljenje imunološkog odgovora zbog konstantno loše kvalitete zraka u zatvorenom prostoru. Posebno su osjetljive određene skupine. Djeca i starije osobe teže podnose temperaturne ekstreme. Bebe ne mogu učinkovito regulirati vlastitu tjelesnu temperaturu, pa previše rashlađena soba za njih može biti opasna. Starije osobe, s druge strane, često već imaju respiratorne probleme koje hladan i suh zrak može dodatno zakomplicirati, čineći ih podložnijima infekcijama.

Foto: Dreamstime

Kako pametno koristiti klimu i sačuvati zdravlje

Ključ nije u potpunom odricanju od klime, već u pronalaženju ravnoteže i pametnom korištenju. Stručnjaci preporučuju postavljanje temperature na umjerenih 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Ekstremno niske postavke troše više energije i nepotrebno opterećuju tijelo. Usmjerite krilca uređaja prema stropu ili zidu kako bi se prostorija ravnomjerno rashladila, a ne da zrak puše izravno po vama. Najvažniji korak je redovito održavanje - filtere treba čistiti svaka dva do četiri tjedna kako bi se uklonila nakupljena prljavština, bakterije i plijesan. Protiv suhog zraka pomaže ovlaživač ili posuda s vodom u sobi. Ne zaboravite ni na hidrataciju: pijte dovoljno vode i nanesite hidratantnu kremu prije spavanja. Korištenje funkcije tajmera također je odlično rješenje; namjestite da se klima isključi sat ili dva nakon što zaspite, jer će soba ostati ugodno rashlađena.

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*Uz korištenje AI-ja

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