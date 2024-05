3 najčarobnija znaka Zodijaka

1. Ribe

Ribe su poznate po svojoj bezgraničnoj mašti i intuitivnoj prirodi. Pod vladavinom Neptuna, planeta snova i iluzija, one se često opisuju kao najmističniji znak Zodijaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Ljudi rođeni u ovom znaku su prirodni empati, vrlo su usklađeni s emocijama drugih. Posjeduju urođenu sposobnost da vide izvan površine i uđu u skrivena područja podsvijesti. Ova intuitivna sposobnost ih čini nevjerojatno pronicljivim i suosjećajnim bićima, sposobnim ponuditi duboke uvide i duhovno vodstvo onima kojima je to potrebno.

2. Rak

Rakovi su duboko empatične i brižne duše. Pod vladavinom Mjeseca, nebeskog tijela emocija i intuicije, oni posjeduju duboku povezanost s plimom i osekom mjesečevih ciklusa.

Abstract hands while praying at blue full moon with stars | Foto: ipopba

Ljudi rođeni u ovom znaku su prirodni mistici, vođeni svojom intuicijom i unutarnjom mudrošću. Imaju smisao za razumijevanje suptilnih energija koje oblikuju našu stvarnost i često ih privlače mistične prakse poput čitanja tarota, astrologije i meditacije. Njihova brižna priroda čini ih izvrsnim njegovateljima i iscjeliteljima, nudeći utjehu i podršku onima kojima je potrebna.

3. Škorpion

Škorpioni su poznati po svojoj intenzivnoj strasti i magnetskoj privlačnosti. Pod upravom Plutona, planeta transformacije i regeneracije, oni posjeduju urođeno razumijevanje ciklusa života, smrti i ponovnog rođenja.

Pripadnici ovog znaka su prirodni alkemičari, vješti u pretvaranju tame u svjetlo i otkrivanju skrivenih istina koje leže ispod površine. Posjeduju duboki rezervoar za emocionalne stavri i vrlo su otporni, što im omogućuje snalaženje u najizazovnijim okolnostima s milošću i odlučnošću. Njihova magnetska prisutnost privlači druge kao moljce prema svjetlu, što ih čini prirodnim vođama i utjecajnim osobama, prenosi astrotalk.com.