3 stvari presudne za sretnu vezu

Zajednički rad na problemima hladne glave može pomoći da se odnos spasi i vremenom postane sve jači. Važno je da partneri daju jedan drugom prostor za izražavanje i da se razumiju i poštuju

<p><a href="http://www.businessinsider.com/psychology-science-behind-long-happy-relationships-2016-3?utm_content=buffer88495&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer" target="_blank"><strong>Helen Fisher</strong></a>, ugledna antropologinja koja se dugi niz godina bavi se istraživanjem mozga, kaže kako je primijetila tri aktivacije u mozgu kod partnera u dugim i sretnim brakovima - u centrima odgovornima za empatiju, kontrolu emocija i tzv. pozitivnih iluzija.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Što se događa u ljudima kada su zaljubljeni:</p><p>Tako je došla do zaključka da su ove tri stvari jako važne za sretnu vezu:</p><h2>1. Empatija</h2><p>Sposobnost parova da osjećaju suosjećanje jedno za drugo je vrlo važna stavka za dug i sretan brak. Ako jedan partner može razumjeti kako se osjeća drugi i kroz što prolazi, problemi i nesuglasice se rješavaju brzo i jednostavno.</p><p>Empatični ljudi se lako mogu povezati s nekime i istinski ga razumjeti i odlični su partneri.</p><h2>2. Kontrola emocija</h2><p>Jako je važno biti sposoban kontrolirati emocije tijekom vrlo stresnih situacija. To je izuzetno važno za uspjeh veze, smatra Helen Fisher. Na primjer, kod parova koji se stalno svađaju zbog novčanih problema, je veća šansa da će se razići od onih koji to ne prakticiraju.</p><p>- Jedna od teorija je da kada dodate stres zbog novca na već krhku vezu, partneri će se razići misleći da će se bolje sami nositi s novčanim poteškoćama - rekla je.</p><p>Dodala je da zajednički rad na problemima hladne glave može pomoći da se odnos spasi i vremenom postane sve jači. Važno je da partneri daju jedan drugom prostor za izražavanje i da se razumiju i poštuju.</p><h2>3. Pozitivne iluzije</h2><p>- Korištenje pozitivnih iluzija u ljubavnoj vezi moglo bi biti ključ za njezino jačanje i dugotrajnost - kaže Fisher.</p><p>To znači da se u vezi treba usredotočiti na ono što je pozitivno, a ne negativno. Naime, u svakoj vezi postoje lijepe i manje lijepe stvari, sad je samo pitanje na koje ćete usmjeriti svoju pažnju. </p><p>Gledate li one dobre, i vi i partner ćete se osjećati bolje, a iz vas će izvirati pozitivna energija, i obrnuto.</p><p>- Pozitivne iluzije pomažu preoblikovati navike, rutinu, pa čak i osobnost. Usredotočite se na ono što je dobro kod vašeg partnera, umjesto na stvari na koje nemate utjecaja i ne možete ih promijeniti. Uostalom, nitko nije savršen - dodala je.</p><p> </p>