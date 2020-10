Emocionalno nezreli: 5 tipova s kojima ne želite završiti u vezi

U vezi postoji niz signala koji otkrivaju da ste s nekim toksičnim. Takva veza nikada neće napredovati i u njoj nikad neće postojati obostrano zadovoljstvo. Postoji pet tipova ljudi kojih se trebate paziti

<h2>1. Emocionalni nasilnici </h2><p>Iako mnoge veze karakteriziraju strast i intenzivne emocije, pazite se vrlo emocionalnih partnera koji redovito prelaze granicu u emocionalno zlostavljanje. Znakovi upozorenja su negativni emocionalni odgovori koji dolaze 'bez najave', kao što je iskaljivanje u bijesu ili brzo padanje u samosažaljenje i određivanje krivnje - uz često optuživanje vas. Emocionalno nasilne osobe često će se služiti emocionalnim apelima kako bi vas pokušale zadržati u vezi ("Znaš da ne mogu živjeti bez tebe!", "Trebaš mi pomoći!").</p><h2>2. Oni kojima nije baš stalo do vas </h2><p>Ovo je partner kaže da ste vi jedini za njih, ali njihovo ponašanje govori suprotno. Ako vaš partner provodi više vremena s poznanicima, pa čak i strancima, nego s vama, to je loš znak.</p><h2>3. Sve se vrti oko njih </h2><p>Egocentrični i narcisoidni pojedinci su loši partneri. To su osobe usredotočene na sebe koje partneru u vezi jednostavno ne mogu dati dovoljno jer se sve vrti oko njih. Štoviše, život s narcisom može značiti da će se od vas očekivati trajno hvaljenje partnera i stavljanje njegovih aktivnosti, problema i osjećaja iznad vlastitih. Održavanje odnosa s narcisom znači život davanja, ali bez dobivanja.</p><h2>4. Sveznalice </h2><p>Želite li provesti život s partnerom koji vam neprestano govori da griješite i ukazuje na sve vaše nedostatke? Naravno da ne. Glavna motivacija ovog partnera je da bude u pravu i to će vam cijeli život dokazivati.</p><h2>5. Emocionalne neznalice </h2><p>Emocije su ključne za dobar odnos pun ljubavi, a partnera koji ne može komunicirati emocije ili mu nedostaje empatije treba izbjegavati. Neki ljudi jednostavno imaju poteškoća s izražavanjem svojih osjećaja ili drže emocije u sebi. To može dovesti do hladnog i nezadovoljavajućeg odnosa s emocionalno udaljenom osobom.</p><p>U istinskoj krajnosti kod ovog slučaja je partner koji je izravni nasilnik. Problem kod veze s nasilnikom je što obično počnu lijepo, a nakon što vas identificiraju kao metu, onda tek onda prelaze u ponašanje nasilnika.</p>