30 najtežih stvari u starenju o kojima se vrlo rijetko priča

NEPOŠTOVANJE OD STRANE MLAĐIH GENERACIJA. Jedan od najiznenađujućih i najrazočaravajućih aspekata starenja jest doživljavanje nepoštovanja od strane mlađih generacija. Unatoč mudrosti i životnom iskustvu koje dolazi s godinama, mnogi stariji ljudi osjećaju da ih mlađi zanemaruju ili podcjenjuju. Takav nedostatak poštovanja može se očitovati na različite načine – od prekidanja u razgovoru do pokroviteljskog tona ili nestrpljenja u svakodnevnim interakcijama. To je u snažnom kontrastu s poštovanjem koje se starijima tradicionalno iskazivalo u mnogim kulturama, zbog čega se mnogi stariji osjećaju marginalizirano i frustrirano. Takvo ponašanje ne samo da umanjuje osjećaj vlastite vrijednosti, već i ukazuje na širu društvenu promjenu u načinu na koji se dob i iskustvo percipiraju i vrednuju. | Foto: 123RF