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ITEKAKO SU POTREBNI!

30 šešira koji su hit ovo ljeto

Ljeto je savršeno vrijeme za modni dodatak koji istovremeno pruža zaštitu od sunca i upotpunjuje svaki outfit. Ove sezone šeširi dolaze u raznim oblicima, bojama i materijalima – od bezvremenskih slamnatih modela do modernih bucket i kaubojskih varijanti. Bez obzira preferirate li ležeran, elegantan ili boho stil, među ovogodišnjim trendovima svatko može pronaći model koji odgovara njegovom ukusu
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30 šešira koji su hit ovo ljeto
U nastavku donosimo 30 šešira koji su ovog ljeta, apsolutni hit i nezaobilazan modni izbor. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku donosimo 30 šešira koji su ovog ljeta, apsolutni hit i nezaobilazan modni izbor. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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