30 šešira koji su hit ovo ljeto

Ljeto je savršeno vrijeme za modni dodatak koji istovremeno pruža zaštitu od sunca i upotpunjuje svaki outfit. Ove sezone šeširi dolaze u raznim oblicima, bojama i materijalima – od bezvremenskih slamnatih modela do modernih bucket i kaubojskih varijanti. Bez obzira preferirate li ležeran, elegantan ili boho stil, među ovogodišnjim trendovima svatko može pronaći model koji odgovara njegovom ukusu
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U nastavku donosimo 30 šešira koji su ovog ljeta, apsolutni hit i nezaobilazan modni izbor.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku donosimo 30 šešira koji su ovog ljeta, apsolutni hit i nezaobilazan modni izbor.
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku donosimo 30 šešira koji su ovog ljeta, apsolutni hit i nezaobilazan modni izbor.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
VERO MODA - VMBOWIE HAT - 19,95 eura
| Foto: Zalando
Lauren Ralph Lauren - STRIPED LEATHER-TRIM CANVAS BUCKET HAT - 73,95 eura
| Foto: Zalando
The North Face - NORM BUCKET UNISEX - light denim - 44,95 eura
| Foto: Zalando
Tommy Hilfiger - SUMMER SHOP HAT - 79,95 eura
| Foto: zalando
BRIXTON - MESSER FEDORA UNISEX - 43,95 eura
| Foto: Zalando
HUGO COWBOY UNISEX - 49,95 eura
| Foto: Zalando
Polo Ralph Lauren - UNISEX - Šešir - light navy -86,95 eura
| Foto: Zalando
ARKK Copenhagen - CLASSIC BUCKET HAT UNISEX - midnight - 31,95 eura
| Foto: Zalando
HotSquash - STRIPE DETAIL - 28.80 eura
| Foto: Zalando
Barbour slamnati šešir za žene Polly - 61,99 eura
| Foto: Answear
Emporio Armani - 108,99 eura
| Foto: ecipele.hr
Šešir Lola Casademunt - 71,99 eura
| Foto: Answear
Šešir Ruslan Baginskiy Boater Hat - 479,90 eura
| Foto: Answear
LE SH KA pleteni šešir sa širokim obodom za žene SEASHEEL LONDON - 309,90 eura
| Foto: Answear
Slamnati šešir bucket - 12,99 eura
| Foto: Reserved
Šešir VI-22193 - Zelena - 17,99 eura
| Foto: GLAMI
Women'secret šešir za žene pleteni -35,99 eura
| Foto: Answear
Barbour šešir za žene Camille - 51,99 eura
| Foto: Answear
Šešir Twinset - 85,90 eura
| Foto: Answear
Pamučni šešir Polo Ralph Lauren - 76, 99 eura
| Foto: Answear
Šešir Kangol Bermuda Bucket - 41,99 eura
| Foto: Answear
Polo Ralph Lauren - 44,99 eura
| Foto: ecipele.hr
RUSLAN BAGINSKIY slamnati šešir za žene Pletena Canotier Hat - 479,90 eura
| Foto: Answear
Šešir Kangol - 37,90 eura
| Foto: Answear
LE SH KA šešir sa širokim obodom za žene vuneni Brown Cowboy - 279,90 eura
| Foto: Answear
Šešir Ruslan Baginskiy 0 - 360,90 eura
| Foto: Answear
Šešir bucket - 19,99 eura
| Foto: Reserved
Pleteni šešir s perlama - 17,99 eura
| Foto: Reserved
Pleteni šešir - 17,99 eura
| Foto: Reserved
Ženski šešir - 35,99 eura
| Foto: Reserved
Rupičasti bucket šešir - 17,99 eura
| Foto: Reserved
Šešir s vrpcom s uzorkom - 15,99 eura
| Foto: Reserved
Šešir s pletenjem s aplikacijom - 17,99 eura
| Foto: Reserved