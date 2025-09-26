Tihi simptomi upale crijeva koje nikako ne smijete zanemariti

9. PROBLEMI S OČIMA - Upala se ne zaustavlja na crijevima; može zahvatiti i oči. Simptomi poput crvenila koje ne prolazi, boli u očima, osjetljivosti na svjetlo ili zamagljenog vida mogu biti znakovi stanja poput uveitisa ili episkleritisa, koji su povezani s IBD-om. Ljudi često ove probleme pripisuju umoru ili alergijama, ne shvaćajući da je uzrok dublje u tijelu. | Foto: ranczandras