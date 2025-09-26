Tihi simptomi upale crijeva koje nikako ne smijete zanemariti

Probavne smetnje lako je pripisati stresnom danu, brzom obroku ili prolaznoj virozi. No, kada se suptilni problemi počnu ponavljati, vrijeme je da obratite pozornost. Kronične upalne bolesti crijeva, poput Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, često započinju tihim i podmuklim simptomima koje mnogi zanemaruju
Upala crijeva nije ograničena samo na probavni sustav. Ona utječe na cijelo tijelo, a prvi znakovi često su opće prirode i lako ih je previdjeti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. KRONIČNI UMOR I OPĆA SLABOST -
Osjećaj iscrpljenosti koji ne prolazi ni nakon kvalitetnog sna jedan je od najčešćih, ali i najviše zanemarenih simptoma. Tijelo troši ogromnu energiju boreći se protiv kronične upale, što, u kombinaciji s lošom apsorpcijom hranjivih tvari i mogućom anemijom, dovodi do dubokog i trajnog umora.
| Foto: 123RF
2. NENAMJERAN GUBITAK TEŽINE I APETITA -
Ako gubite kilograme bez promjene prehrane ili razine tjelesne aktivnosti, to je znak za uzbunu. Upala u crijevima ometa normalnu apsorpciju nutrijenata, a bolovi u trbuhu i nelagoda nakon jela mogu dovesti do smanjenog apetita, što zajedno rezultira neobjašnjivim mršavljenjem.
| Foto: 123RF
3. BLAGO POVIŠENA TEMPERATURA -
Povremena i blago povišena tjelesna temperatura koja se javlja bez očitog razloga, poput prehlade ili druge infekcije, može biti pokazatelj tinjajućeg upalnog procesa u tijelu. To je često znak aktivne faze bolesti.
| Foto: 123RF
4. ANEMIJA - Slabokrvnost je česta posljedica upalnih bolesti crijeva. Može nastati zbog kroničnog, ponekad nevidljivog krvarenja iz oštećene sluznice crijeva ili zbog smanjene sposobnosti tijela da apsorbira željezo i druge važne vitamine. Manifestira se kao bljedilo, umor i nedostatak zraka pri naporu.
| Foto: garrykillian
5. BOLOVI U ZGLOBOVIMA -
Upala i bolovi u velikim zglobovima poput koljena, gležnjeva ili zapešća, koji nisu povezani s ozljedom ili pretjeranim naporom, mogu biti tzv. ekstraintestinalna manifestacija IBD-a.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. KOŽNE PROMJENE I AFTE U USTIMA -
Bolni crveni čvorići na koži, osipi ili ranice koje teško zacjeljuju mogu biti povezani s upalom u crijevima. Isto vrijedi i za čestu pojavu bolnih afti u usnoj šupljini, što je posebno karakteristično za Crohnovu bolest.
| Foto: Thinkstock
7. NOĆNO ZNOJENJE -
Iako može biti simptom raznih stanja, pojačano noćno znojenje koje zahtijeva promjenu posteljine može biti jedan od nespecifičnih, ali značajnih znakova sustavne upale povezane s Crohnovom bolešću.
| Foto: Dreamstime
8. OSJEĆAJ NEPOTPUNOG PRAŽNJENA CRIJEVA -
Jedan od frustrirajućih simptoma, posebno kod ulceroznog kolitisa, jest tenezam – stalan i bolan osjećaj potrebe za pražnjenjem crijeva, čak i kada su ona potpuno prazna. To je posljedica upale u području rektuma.
| Foto: 123RF
9. PROBLEMI S OČIMA -
Upala se ne zaustavlja na crijevima; može zahvatiti i oči. Simptomi poput crvenila koje ne prolazi, boli u očima, osjetljivosti na svjetlo ili zamagljenog vida mogu biti znakovi stanja poput uveitisa ili episkleritisa, koji su povezani s IBD-om. Ljudi često ove probleme pripisuju umoru ili alergijama, ne shvaćajući da je uzrok dublje u tijelu.
| Foto: ranczandras
10. SUPTILNE PROMJENE U STOLICI -
Ne mora se uvijek raditi o teškom, krvavom proljevu. Ponekad je jedini znak upale promjena u konzistenciji ili učestalosti stolice, pojava sluzi ili hitnost pražnjenja koja remeti svakodnevni život. Kako navode stručnjaci iz NYU Langone Health, potreba za hitnim odlaskom na toalet koja vas ometa u poslu, školi ili društvenom životu nikada nije normalna.
| Foto: 123RF