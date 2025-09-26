Obavijesti

ZNAKOVI UPOZORENJA

Tihi simptomi upale crijeva koje nikako ne smijete zanemariti

Probavne smetnje lako je pripisati stresnom danu, brzom obroku ili prolaznoj virozi. No, kada se suptilni problemi počnu ponavljati, vrijeme je da obratite pozornost. Kronične upalne bolesti crijeva, poput Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, često započinju tihim i podmuklim simptomima koje mnogi zanemaruju
Tihi simptomi upale crijeva koje nikako ne smijete zanemariti
Upala crijeva nije ograničena samo na probavni sustav. Ona utječe na cijelo tijelo, a prvi znakovi često su opće prirode i lako ih je previdjeti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
