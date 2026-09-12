NISU TOLIKO SRAMOTNE
30 stvari kojih se ne trebate sramiti, a zbog njih se mnogi i dalje crvene od srama
Sram i neugoda često nas sprječavaju da uživamo u životu jer se previše bojimo tuđeg mišljenja i društvenih pravila. Suočavanjem s onime što nas neugodno čini postupno shvaćamo da život ide dalje i da tuđe mišljenje nije toliko važno
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U nastavku pogledajte stvari kojih vas ne bi trebalo biti sram.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte stvari kojih vas ne bi trebalo biti sram. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte stvari kojih vas ne bi trebalo biti sram.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
POGRIJEŠITI Nitko na ovom svijetu nije savršen, ali mnogi se i dalje osjećaju posramljeno kada pogriješe. Umjesto da se opterećujete neugodom, pogrešku je bolje prihvatiti kao priliku za učenje, napredak i poboljšanje.
| Foto: PROFIMEDIA
REĆI „NE“ Ljudi često traže previše od drugih, osobito kada postoji određeni odnos moći, primjerice s nadređenim ili članom obitelji. Imate pravo odbiti skraćivanje godišnjeg odmora, spoj naslijepo ili bilo što drugo zbog čega se ne osjećate ugodno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RAZBOLJETI SE Ako se niste namjerno izložili virusu kako biste se razboljeli, nema razloga osjećati sram zbog bolesti. Kada ste bolesni, sasvim je normalno javiti na posao da ne možete doći i posvetiti se oporavku, pogotovo kako ne biste zarazili druge.
| Foto: DREAMSTIME
ZNOJENJE Znojenje je potpuno prirodna i zdrava tjelesna funkcija kojom tijelo regulira temperaturu. Mnogi ga se ipak srame i pokušavaju ga spriječiti, iako je ono normalan dio funkcioniranja organizma.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
PRDNUTI PRED PARTNEROM Ako se partneri ne mogu opustiti jedno pred drugim i prihvatiti činjenicu da se takve stvari jednostavno događaju, možda njihov odnos nije toliko dubok koliko misle. Ispuštanje plinova prirodan je tjelesni proces koji nitko ne može potpuno izbjeći.
| Foto: Dreamstime
ODABRATI JEFTINIJU OPCIJU Nema ničeg sramotnog u tome da odaberete jeftiniju opciju, čak i ako si možete priuštiti skuplju. Novac ste zaradili svojim radom, a nitko vas ne bi trebao ponižavati zbog načina na koji ga trošite ili zbog toga što si nešto ne možete priuštiti.
| Foto: thinkstock
PRIZNATI OSJEĆAJE Strah od odbijanja često nas sprječava da osobi priznamo što osjećamo. Zbog toga neki propuste priliku za odnos s nekim tko je mogao biti ljubav njihovog života.
| Foto: Sajema
STARE NEUGODNE USPOMENE Gotovo svatko ima barem jednu neugodnu situaciju koju iznova vrti u glavi. No vrlo je vjerojatno da ste vi jedina osoba koja je se još uvijek sjeća, dok su je svi ostali odavno zaboravili.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
JOŠ NISTE U BRAKU Obitelj i prijatelji ponekad stvaraju pritisak oko braka, bez obzira na to želite li ga uopće. Ne postoji određena dob do koje se morate vjenčati, a ispunjen život moguće je imati i bez braka.
| Foto: 123RF
PLAKATI U JAVNOSTI Suze nisu znak slabosti, nego prirodan način izražavanja i otpuštanja snažnih emocija. Nema potrebe skrivati ih samo zato što biste mogli privući tuđe poglede.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NE KUPITI NIŠTA U TRGOVINI Sasvim je normalno izaći iz trgovine praznih ruku ako niste pronašli ono što ste tražili. Nije neobično ni pitati za cijenu, isprobati odjeću ili razgledavati proizvode, a na kraju ništa ne kupiti.
| Foto: 123RF
IMATI MENSTRUACIJU Menstruacija je prirodan dio života velikog dijela svjetske populacije, no o njoj se još uvijek često govori kao o nečemu što treba skrivati. Nema razloga osjećati neugodu zbog uloška ili tampona niti zbog samog menstrualnog ciklusa.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PONAVLJATI ONO ŠTO STE VEĆ REKLI Ponekad vas osoba nije dobro čula, a ponekad ste jednostavno govorili pretiho. Ponoviti rečenicu u takvoj situaciji potpuno je normalno i nema razloga zbog toga osjećati neugodu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ZVUKOVI IZ ŽELUCA Kruljenje i drugi zvukovi iz želuca događaju se svima, bilo zbog gladi, probave ili drugih normalnih tjelesnih procesa. Nema smisla osjećati sram zbog zvukova koje ne možete uvijek kontrolirati.
| Foto: Dreamstime
OKRENUTI SE I KRENUTI U SUPROTNOM SMJERU Ako shvatite da ste krenuli krivim putem ili ste nešto zaboravili, jednostavno se okrenite i vratite. Nema potrebe raditi veliki krug samo kako drugi ne bi primijetili da ste pogriješili.
| Foto: 123RF
OTIĆI NA TESTIRANJE Sram zbog odlaska na testiranje može biti puno veći problem od samog testiranja. Redovite zdravstvene kontrole i testiranja znak su odgovornosti prema vlastitom zdravlju, a ne razlog za neugodu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
INTIMNA ISKUSTVA Ne postoji univerzalna dob u kojoj bi osoba trebala započeti intimni život niti postoji „ispravan“ tempo. Neki čekaju pravu osobu, dok drugi iskustva stječu ranije, a obje su opcije osobne.
| Foto: 123RF
BITI SPOR NA BLAGAJNI Ponekad se na blagajni sve zakomplicira baš kada iza vas čeka red – stvari ne stanu u vrećicu, patent se zaglavi ili ne možete pronaći novčanik. Iako imate osjećaj da vas svi požuruju, drugima je takva situacija najčešće puno manje važna nego što mislite.
| Foto: 123RF
NOSITI TOALETNI PAPIR IZ TRGOVINE Neki se osjećaju neugodno kada iz trgovine nose toaletni papir jer im se čini kao da javno priznaju da ga koriste. No svi ga trebamo, pa nema razloga skrivati što se nalazi u vašoj vrećici.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
MENTALNO ZDRAVLJE Mnogima je teško nazvati posao i reći da im treba slobodan dan zbog mentalnog zdravlja. Problemi s mentalnim zdravljem trebali bi se tretirati jednako ozbiljno kao i fizičke tegobe, bez stigme i skrivanja.
| Foto: 123RF
SLIJEDITI SVOJE SNOVE Nekonvencionalan obrazovni ili poslovni put ponekad može izazvati nerazumijevanje obitelji i okoline. Ipak, važno je slijediti vlastite ciljeve jer ste vi osoba koja će na kraju morati živjeti s odlukama koje ste donijeli.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
KADA VAM PJEVAJU „SRETAN ROĐENDAN“ Mnogi se osjećaju neugodno kada sva pažnja odjednom bude usmjerena na njih tijekom rođendana. No nema razloga za sram – rođendan jednostavno znači da slavite još jednu godinu života.
| Foto: 123RF
VRATITI NEŠTO U TRGOVINU Nekima je neugodno vratiti proizvod zbog straha od reakcije prodavača ili pitanja o razlogu povrata. Ako imate račun i proizvod ispunjava uvjete za povrat, riječ je jednostavno o uobičajenoj poslovnoj transakciji.
| Foto: canva/ilustracija
BITI ŽRTVA ZLOSTAVLJANJA Mnogi još od djetinjstva nose osjećaj srama zato što su bili maltretirani. No sram bi trebao osjećati onaj koji zlostavlja druge, a ne osoba koja je to zlostavljanje doživjela.
| Foto: Canva
VLASTITA KULTURA I TRADICIJA Bilo da je riječ o hrani koju nosite na posao, odjeći koju nosite ili obiteljskim običajima, nema razloga skrivati vlastitu kulturu. Različitosti u tradicijama upravo su ono što društvo čini zanimljivijim i raznolikijim.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ZNATI NEŠTO O NEKOME S DRUŠTVENIH MREŽA Ako je neka informacija javno objavljena na društvenim mrežama, nije neobično da ju je netko primijetio. Nema potrebe glumiti iznenađenje kada već znate nešto o osobi samo zato što ste to vidjeli na njezinom profilu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ZABORAVITI NEČIJE IME Svima se dogodi da zaborave nečije ime, ponekad čak i nekoliko sekundi nakon upoznavanja. Umjesto neugodnog izbjegavanja imena, sasvim je normalno jednostavno ponovno pitati kako se osoba zove.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
UDEBLJATI SE ILI SMRŠAVJETI Tuđu težinu ne bi trebalo komentirati bez razloga, a ideal izgleda mijenjao se kroz različita razdoblja i društva. Zbog toga ne postoji jedan univerzalni oblik tijela koji bi određivao tko je lijep, a tko nije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
TRAŽITI NEKOGA U RESTORANU Kada uđete u restoran i pokušavate pronaći osobu koju tražite, lako je steći osjećaj da svi gledaju u vas. U stvarnosti, većina ljudi vjerojatno uopće ne obraća pažnju na to koga tražite.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
OTVORITI ČESTITKU U KOJOJ JE NOVAC Mnogi se pretvaraju da prvo čitaju poruku na čestitki kako ne bi izgledalo da su odmah primijetili novac. No svi znaju da se novac često nalazi upravo u takvim čestitkama, pa nema potrebe glumiti iznenađenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GOVORITI ISTINU Govorenje istine ne bi trebalo biti razlog za sram. Iako iskrenost ponekad može biti neugodna ili teška, nema potrebe osjećati krivnju zbog toga što ste odlučili biti iskreni.
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