UZDRŽAVA SE SAMA
FOTO Zbog mog izgleda mnogi misle da sam sponzoruša, ali ja sam prava trofejna supruga
Sara Cheek iz Floride ima snažna stajališta o zastarjelim stereotipima u vezama. Smatra da nema ničeg lošeg u tome da žena bude stavljena na pijedestal, sve dok njezin suprug poznaje svoje granice i poštuje ju
Sara Cheek iz Floride ponosno se naziva 'trofejnom ženom'. Ona vjeruje da je lako biti trofejna supruga kada uz sebe ima 'trofejnog muža'. Time želi pokazati da se njihova vrijednost i ljubav temelje na međusobnom poštovanju, a ne na staromodnim stereotipima.
| Foto: Instagram/onlysarablake
Naglašava da se nije udala kako bi je muž uzdržavao. Ističe da se može sama financijski brinuti o sebi i svojoj obitelji. Ono što je željela od partnera jest ljubav i iskreno prijateljstvo, a ne sigurnost u obliku novca.
| Foto: Instagram/onlysarablake
Kao 'trofejna supruga' odbacuje klasičnu sliku žene koja ostaje kod kuće. Ne želi živjeti život u kojem bi muž donosio plaću i donosio sve odluke. Umjesto toga, vidi sebe kao aktivnu, samostalnu i ambicioznu ženu.
| Foto: Instagram/onlysarablake
Njezina ideologija je, prema vlastitim riječima, rijetka i zastrašujuća za društvo. Uspoređuje se s najdragocjenijim trofejom koji ne može pripasti svima. Smatra da bi žene bile sretnije kad bi u ljubavi tražile partnera, a ne način života.
| Foto: Instagram/onlysarablake
Sara je majka četvero djece i posebno se brine za budućnost svojih sinova. Kaže da bi je pogodilo kada bi se oženili ženom koja ih vidi kao izvor materijalne sigurnosti. Za nju su njezini sinovi ljudska bića, a ne 'poslovi' koji trebaju nekoga uzdržavati.
| Foto: Instagram/onlysarablake
Vrlo je predana svom fizičkom izgledu i zdravlju. Vježba 14 sati tjedno kako bi ostala u formi nakon poroda. Naglašava da žene trebaju biti zadovoljne sobom i onime što vide u ogledalu.
| Foto: Instagram/onlysarablake
Poziva žene da odbace nesigurnosti i zavole svoje tijelo. Potaknula ih je da se riješe 'bapskog donjeg rublja' i prigrle ženstvenost i samopouzdanje. Smatra da majčinstvo i privlačnost mogu ići zajedno, a sretna majka je ujedno i dobra majka.
| Foto: Instagram/onlysarablake
Njezina karijera doživjela je zaokret tijekom pandemije. Nakon zatvaranja frizerskog posla okrenula se glamuroznom modelingu. Taj potez donio joj je neočekivano bogatstvo i priznanje, uključujući ulazak na listu FHM-ovih 100 najseksipilnijih žena na svijetu.
| Foto: Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake
Foto Instagram/onlysarablake