FOTO Zbog mog izgleda mnogi misle da sam sponzoruša, ali ja sam prava trofejna supruga

Sara Cheek iz Floride ima snažna stajališta o zastarjelim stereotipima u vezama. Smatra da nema ničeg lošeg u tome da žena bude stavljena na pijedestal, sve dok njezin suprug poznaje svoje granice i poštuje ju
Sara Cheek iz Floride ponosno se naziva 'trofejnom ženom'. Ona vjeruje da je lako biti trofejna supruga kada uz sebe ima 'trofejnog muža'. Time želi pokazati da se njihova vrijednost i ljubav temelje na međusobnom poštovanju, a ne na staromodnim stereotipima. | Foto: Instagram/onlysarablake
