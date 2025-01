35 idiličnih wellness destinacija na kojim ćete se uistinu opustiti

Bilo da je riječ o plaži, planinama, džungli, seoskom krajoliku ili čak urbanoj sredini, promjena okruženja može vam pomoći da se posvetite tijelu, umu i duhu. Otkrijte neke od najluksuznijih wellness odmorišta diljem svijeta. Od udaljenih spa iskustava u podnožju Himalaja do pustolovina koje možete posjetiti automobilom, ova izvanredna odmarališta nude nešto za svakog ljubitelja wellnessa.

The Chedi Andermatt, Švicarska

Ovaj luksuzni spa hotel u švicarskim Alpama savršena je destinacija za tjelesnu i mentalnu dobrobit. Boravite u jednom od 12 spa apartmana ili uživajte u masažama, tretmanima lica ili hidroterapiji.

U ponudi su i osobni treneri, privatne joga sesije te frizerski salon – sve kako biste se osjećali poput kraljevske obitelji.

Mii Amo, Sedona, Arizona

Tražite li duhovno wellness iskustvo u srcu pustinje s pogledom na panoramske pejzaže Arizone, Mii Amo je idealan izbor. Od masaže s kamenjem i limfne drenaže do reiki tretmana i hipnoze – svaki gost može pronaći personalizirani tretman.

Al Bustan Palace, Muscat, Oman

Inspiriran arapskim utvrdama, spa Al Bustan Palace nudi tretmane koji uključuju pomlađujuće masaže, privatne joga programe i meditacije. Na ovom skrivenom biseru uz plažu, gosti uživaju u kombinaciji lokalnih wellness tradicija i luksuza Ritz-Carlton hotela.

The Ritz-Carlton, Amelia Island, Florida

Iako se možda ne čini kao tipična wellness destinacija, Amelia Island skriva pravo iznenađenje. Nedavno obnovljen spa centar s pogledom na Atlantski ocean nudi terapije poput masaža, refleksologije i tretmana s CBD-om, uz drevne tehnike poput Kobido i Yoga Nidre za potpuno opuštanje.

Wilderness Mombo, Delta Okavango, Bocvana

Za one željne pustolovine, Wilderness Mombo nudi nezaboravno wellness iskustvo u srcu netaknute prirode. Uživajte u šetnjama, safariju, otkrijte rijetke vrste ptica i doživite mir među divljim životinjama. Uz privatne masaže i prostrane apartmane, ovo je mjesto gdje priroda i luksuz savršeno koegzistiraju.

Aman New York, New York City

Midtown Manhattan možda ne zvuči kao utočište za opuštanje, ali Aman New York transformira gradsku vrevu u urbanu oazu s minimalističkim interijerima i tri kata posvećena wellnessu i dugovječnosti. Hotelski spa sadržaji uključuju prostrani fitness centar ispunjen prirodnim svjetlom, krioterapijsku komoru, grijani bazen dug 20 metara i frizerski salon Johna Barretta, čije su klijentice bile Princeza Diana, Martha Stewart i Victoria Beckham.

The American Club, Kohler, Wisconsin

Godine 1981. nekadašnji dom za neženje, imigrantske radnike Kohlera, preobrazio se u luksuzni hotel s pet zvjezdica nedaleko od obale jezera Michigan. Carriage House unutar The American Cluba nudi izravan pristup restoranima i obnovljenom Kohler Waters Spa centru – u ogrtaču! Wellness konzultanti prilagodit će vašu dnevnu rutinu, uključujući hidroterapijske tretmane, akupunkturu za ublažavanje boli, stresa ili nesanice, satove biciklizma, jogu uz jezero, golf i tenis.

Nayara Springs, Nacionalni park vulkana Arenal, Kostarika

Vratite se prirodi i 'pura vidi' (čistom životu) u nagrađivanom otvorenom spa centru Nayara Springsa, smještenom u džepovima veličanstvene kostarikanske prašume. Svaki tretman prilagođen je vašim željama, uz pozadinsku glazbu žaba i ptica. Ne propustite prepoznatljivu detoksikacijsku masažu vulkanskim blatom s obližnjeg vulkana Arenal.

Mountain Trek Health Reset Retreat, Ainsworth Hot Springs, Britanska Kolumbija

Svi imamo loše navike koje želimo prekinuti, zar ne? Mountain Trek Health Reset Retreat pomaže gostima u tome poboljšanjem pet stupova zdravlja: fitnessa, prehrane, stresa, sna i detoksikacije. Program uključuje svakodnevne vođene šetnje kroz zadivljujuće kanadske Kordiljere, jogu pri izlasku sunca, satove vježbanja, obroke koje pripremaju chefovi po preporukama nutricionista i terapeutske masaže.

Four Seasons Resort and Residences Napa Valley, Calistoga, Kalifornija

Kalifornijska vinska regija nudi mnoge luksuzne odmore, ali samo jedan resort ima vlastitu aktivnu vinariju. Four Seasons Resort and Residences Napa Valley dom je Elusa Wineryja, Spa Talisa i Auro restorana – jedinog u gradu s Michelinovom zvjezdicom.

Mango House Seychelles, Mahé

Smješten uz obalu Anse Aux Poules Bleues, mirne uvale s kristalno čistim vodama, Mango House Seychelles savršeno je utočište. Ljubitelji aktivnosti mogu rezervirati trening s osobnim trenerom ili se zaputiti u ocean na vožnju kajakom, ronjenje, ribolov i druge avanture. Nakon dana provedenog na vodi, posjetite wellness utočište anpe – što na kreolskom znači "u miru".

Carillon Miami Wellness Resort, Miami

Bilo da ste sezonski putnik koji zimi uvijek odlazi na jug ili jednostavno tražite tropski bijeg unutar zemlje, Carillon Miami Wellness Resort izvrstan je izbor. Ova luksuzna destinacija s pet zvjezdica nudi jedan od najopsežnijih wellness programa na istočnoj obali SAD-a, netaknutu plažu s bijelim pijeskom i spa centar veličine 6500 kvadratnih metara.

Conrad Punta de Mita, Riviera Nayarit, Meksiko

Tražite nešto drugačije od klasične švedske masaže? Posjetite spa centar u Conrad Punta de Mita i doživite meksičku kulturnu i duhovnu praksu pročišćavanja pod vodstvom lokalnog curandera (iscjelitelja), koja datira najmanje 5000 godina unatrag. Tijekom 90-minutnog tretmana koriste se užareni vulkanski kamen, biljna para, pjevanje i meditacija, a rezultat je osjećaj obnove, prosvjetljenja i energije.

Ojai Valley Inn, Ojai, Kalifornija

Smješten u podnožju planine Topatopa, samo 90 minuta od Los Angelesa, ovaj resort inspiriran mediteranskim stilom pravo je utočište za ljubitelje wellnessa. Ojai Valley Inn nudi nagrađivani spa centar, raznovrsne aktivnosti na otvorenom tijekom cijele godine i umjetničke radionice koje čine savršenu destinaciju za opuštajući vikend.

Sensei Lana’i, Lana’i City, Havaji

Jedno od najskrovitijih wellness odredišta u Sjedinjenim Državama, Sensei Lana’i idealno je mjesto za povlačenje kada vam je to najpotrebnije. Resort, koji djeluje u sklopu Four Seasons lanca, temelji se na tri glavna principa obnove: kretanje, prehrana i odmor, utjelovljujući filozofiju "Sensei Way".

Blackberry Mountain: Walland, Tennessee

Walland u Tennesseeju postao je globalno odredište za one koji traže svjež zrak i prostor za sofisticirani bijeg. Sestrinski objekti Blackberry Farm i Blackberry Mountain savršeno kombiniraju rustikalni luksuz, čineći ove lokacije u Velikim dimnim planinama idealnom kulisom za opuštanje.

Rancho La Puerta, Tecate, Meksiko

Ako vam je potreban digitalni detoks, prehrambeni reset ili jednostavno sanjate o zelenom utočištu za opuštanje, Rancho La Puerta nudi personalizirano iskustvo za vas. Smješten tik preko granice u Baja Californiji, ovo wellness odredište revitalizira um, tijelo i dušu kroz duge šetnje, jedinstvene radionice i prirodne tretmane iscjeljivanja za holistički proces obnove.

Olea All Suite Hotel, Zakintos, Grčka

Olea All Suite Hotel pruža privatnost, opuštanje i obilje wellness sadržaja na brdu prepunom maslina s pogledom na tirkizno more. Kraljevski spa centar, u suradnji s poznatim njemačkim brendom Babor, nudi tretmane vrhunske kvalitete, a gosti mogu uživati i u fitness treninzima na otvorenom, beauty salonu te mediteranskim gurmanskim iskustvima.

Rancho Valencia Resort & Spa, San Diego, Kalifornija

Ovaj resort u sunčanom San Diegu pruža pravo utočište od užurbanog života u stilu španjolske kolonijalne hacijende. Na 45 hektara, Rancho Valencia Resort & Spa posvećen je wellnessu kroz personalizirane spa tretmane, kulinarske doživljaje, renomirani teniski program i svakodnevne fitness klase na otvorenom. The Wellness Collective omogućuje gostima da istraže svoje potrebe kroz konzultacije s medicinskim stručnjacima, predavanja i održivu transformaciju uz edukaciju o samopomoći.

BodyHoliday, Saint Lucia

BodyHoliday je jedno od najtraženijih odredišta za wellness retreat, gdje gosti mogu iskusiti pravu obnovu kroz relaksaciju, tjelovježbu, ljepotu i uravnoteženu prehranu. Svaki dan boravka uključuje prilagođenu masažu, dok BodyHoliday tim pomaže gostima oblikovati program prehrane, kretanja i odmora, sve uz pogled na Karipsko more i bijele pješčane plaže.

Shou Sugi Ban House, Water Mill, New York

Smješten na obali Atlantskog oceana u Hamptonsu, Shou Sugi Ban House kombinira najbolje elemente istočnjačkog dizajna, kuhinje i iscjeljenja. Ovaj luksuzni kompleks nudi radionice kuhanja, sezonske tečajeve i raznovrsne klase pokreta kako bi gosti unaprijedili svakodnevne navike.

Como Shambhala Estate, Ubud, Bali

Ako tražite savršeno mjesto za obnovu ravnoteže i vitalnosti, Como Shambhala Estate na Baliju nudi nenadmašan wellness doživljaj. Odaberite jedan od četiri jedinstvena wellness programa – Cleanse, Be Active, Ayurvedic ili Bespoke – i inspirirajte se promjenama za cijeli život. Ili sami kreirajte svoj retreat kombinirajući masaže, rafting na rijeci Ayung i kulturne ture za potpuno nadahnjujuće iskustvo.

The Ranch Malibu: Malibu, Kalifornija

The Ranch Malibu je mnogima najbolji spa resort u SAD-u, savršeno balansirajući ozbiljan fokus na tjelesnu i mentalnu transformaciju s opuštajućim aktivnostima, masažama i ukusnim biljnim jelovnicima. Četiri wellness programa uključuju svakodnevne vježbe, masaže, odmore i zdrava jela, sve u prelijepom okruženju južne Kalifornije.

The Palms Turks and Caicos: Turks & Caicos Islands

The Palms Turks and Caicos nudi spa centar od 25.000 kvadratnih metara, karipsku fusion kuhinju i jedinstveno iskustvo "mjesečevog kupanja," gdje uživate u mini-spa tretmanima i koktelima pod zvijezdama uz zvuk oceana.

Madeline Hotel & Residences: Telluride, Colorado

Dio prestižne Auberge Resorts Collection, ovaj luksuzni hotel u Tellurideu idealan je za ljubitelje skijanja i adrenalinskih sportova. Madeline Hotel nudi radionice oporavka za regeneraciju tijela, terapije inspirirane prirodom i personalizirane gastronomske doživljaje.

Our Habitas Tulum: Tulum, Meksiko

Our Habitas Tulum pruža sveobuhvatno wellness iskustvo u jednom od najpopularnijih meksičkih odredišta. Lokalne terapije, radionice i prirodni sastojci pomoći će vam da se osvježite, dok će avanturisti uživati u ronjenju na dah, istraživanju džungle Yucatána i još mnogo toga.

Palm Heights: Seven Mile Beach, Grand Cayman

Prvi butik hotel s apartmanima na Kajmanskim otocima idealan je za one koji wellness vide kao društvenu aktivnost. Palm Heights nudi vrhunske fitness programe, tretmane za um, probavu i kožu te uzbudljive rekreacijske aktivnosti. Umjetnici i pisci u rezidenciji, zajedno s impresivnom bibliotekom, čine ovo mjesto inspirativnim za duh i tijelo.

Clinique La Prairie: Clarens, Švicarska

Ikonična švicarska destinacija za wellness nudi najbolje medicinske i holističke programe već više od 90 godina. Posjetitelji mogu odabrati programe za poboljšanje sna, jačanje imuniteta ili obnavljanje sjaja, dok nutricionisti i osobni treneri osiguravaju prilagođena rješenja za zdrave navike.

Mayflower Inn & Spa: Washington, Connecticut

Partnerstvo s brendom The Well donosi vrhunski spa retreat na ovoj predivnoj lokaciji. Personalizirani tretmani, zdravstveno savjetovanje, fitness te radionice o mentalnom zdravlju i njezi kože nude transformativno iskustvo. Gosti uživaju i u farm-to-table kuhinji te šarmantnom smještaju.

Grand Resort Bad Ragaz: Bad Ragaz, Švicarska

Ovaj švicarski wellness resort, s tradicijom od 150 godina, nudi holističke alate za zdrav život. Termalne kupke, luksuzne Spa Suite apartmane s pogledom na Buendner Herrschaft regiju te jedinstveni tretmani privlače slavne osobe i svjetsku elitu.

Castle Hot Springs: Morristown, Arizona

Ovaj wellness resort u pustinji Sonora koristi drevne termalne izvore za postizanje mira i jasnoće uma. Uz vrhunsku gastronomiju, spa usluge i brojne avanturističke aktivnosti, Castle Hot Springs idealan je za obiteljsku relaksaciju (za osobe starije od 16 godina).

Lake Austin Spa Resort: Austin, Teksas

Lake Austin Spa Resort nudi prilagodljive wellness pakete za sve potrebe. Uz više od 100 spa tretmana, sportske aktivnosti na vodi i radionice o prehrani i umjetnosti, svaki gost pronalazi osvježenje za tijelo i um. Posebna pažnja posvećuje se kvaliteti zraka u sobama.

Aro Ha: Glenorchy, Novi Zeland

Aro Ha se temelji na poboljšanju svakodnevnih navika kroz uravnotežene obroke, boravak u prirodi, treninge snage i mindfulness prakse. Šestodnevni i osmodnevni retreati pokrivaju sve aspekte zdravlja, od imuniteta do sna, pružajući potpuno transformativno iskustvo.

Miraval Berkshires: Lenox, Massachusetts

Najnoviji resort Miraval grupe pruža sezonske wellness programe koji uključuju edukaciju o održivom životu, kuhanju, fitnessu i samopomoći. Personalizirani itinerari spa tretmana i avantura čine ovo mjesto idealnim za obnavljanje energije.

The Retreat Hotel at Blue Lagoon: Norðurljósavegur, Island

Ovaj poznati islandski resort kombinira prirodne elemente i ljekovita svojstva Plave lagune za jedinstveno wellness iskustvo. Spa tretmani inspirirani prirodnim okruženjem nude savršenu priliku za opuštanje i pomlađivanje.