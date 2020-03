35 ljudi objavilo snimke kako se 'ludo' zabavljaju u karanteni

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Njima nije dosadno: Dečku radi frizure, on u tome zbilja uživa

Nekima je u karanteni jako dosadno pa pronalaze nove i kreativne načine kako provesti svoje slobodno vrijeme (kojeg zaista imaju na pretek). Jedna osoba odlučila je kako bi bila sjajna ideja hodati uokolo s kostimom dinosaura, a druga da skine sve sjemenke s jagode pomoću pincete.

U nastavku pogledajte kakve su još kreativno-lude ideje imali ljudi i tako barem na trenutak skrenuli misli s

1. Trenutak kada shvatite da se zaglavili u kući zbog korona virusa...

The moment you realise coronavirus boredom has set in 🤣 pic.twitter.com/19czrGux3u — Garry McConnachie (@TheGMcConnachie) March 23, 2020

2. Ovaj čovjek tvrdi da je postigao najveću razinu dosade do sad

3. Neki od dosade stvaraju i remek djela...

4. Četvrti dan karantene...

5. Karantena, dan broj 10: Dinosauri su ponovo na zemlji...

6. Šesti dan karantene, video govori više od tisuću riječi...

day 6 of quarantine: my dad gave a talk to the cats about covid-19 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/mLdFXzcE2P — 𝐬𝐨𝐟 (@sofiarudyy) March 21, 2020

7. Djevojka koja je po zanimanju frizerka radi frizure svom dečku svaki dan

8. Nisu svi sportovi otkazani...

Update: Not all sports are cancelled pic.twitter.com/VHmxFinflV — Marty O (@martoo14) March 14, 2020

9. Jedno dijete tvrdi da mu je mama u karanteni izgubila razum...

10. Stručnjaci preporučuju održavati svoje svakodnevne rutine

11. Osmi dan karantene...

12. Deseti dan karantene: Carski rez je prošao glatko i sve bebe su na sigurnom

Day 10 of quarantine “ C section went smooth and all babies are safe “ Objavljuje Taja Gray-Buggage u Petak, 20. ožujka 2020.

13. Šesti dan karantene...

14. Netko je odlučio jagodi skinuti sve sjemenke...

15. Pri obnovi kupaonice, jedan čovjek je došao na ideju da ispod poda ostavi 'poklon' za sljedećeg majstora

16. Djeca su rekla tati da im je dosadno, pa im je ubrzo našao posao...

17. Stručnjaci preporučuju da se svakodnevno držite svojih rituala čak i dok radite od kuće

18. Napraviti mini verziju svojih kolega s posla od papira? Pa zašto ne, pogotovo ako vam fali posao i druženje s kolegama

19. Jedna obitelj se pozabavila sa samoljepljivim listićima i ukrasila prozore kako bi zabavila ljude koji prolaze

20. Priprema odjeće za sljedeća dva tjedna...

21. Još jedan dan u karanteni...

day 3 of quarantine: start writing my essay pic.twitter.com/8JnRtBvoLO — umam (@hotmanpairs) March 17, 2020

22. Ovaj grad zna kako se snaći u karanteni

23. Deveti dan u karanteni... Ljudi otkrivaju svoje moći...

Day 9 in quarantine: I’ve unlocked chakra control pic.twitter.com/pIs4dARZkl — Jiraiya (@YahBoyJiraiya) March 21, 2020

24. Peti dan karantene...

25. Ovi baka i djed su se vjenčali prije 67 godina. Ovako provode vrijeme u karanteni...

26. Deveti dan karantene: Silvija je na potezu...

27. Ovaj čovjek svakog dana objavljuje novu sliku s putovanja iz izolacije.

28. Novo blago

29. Pokušava objasniti mačku zašto mu se u posljednje vrijeme pridaje toliko pažnje

30. Čak i kuhanje postaje zabavno

31. Sedmi dan karantene...

32. Još jedan produktivni dan rada od kuće

33. Ovaj dečko je odlučio svaki dan karantene obrijati po jedan dio glave

34. Kad si u karanteni sa svojim 'cimericama'...

35. Ovako neki odlaze na posao u karanteni

