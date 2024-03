4 stvari koje mnogi ne razumiju o nevjeri: I sretni ljudi varaju...

Brzo osuđujemo ljude koji počine nevjeru, ali, kao društvo, uistinu smo zapravo neupućeni u stvarne razloge zašto ljudi to čine. Zahvaljujući najnovijem opsežnom istraživanju koje su proveli lideri na tom području, sada znamo da je nevjera daleko složenije područje nego što je to bilo nekada.

- Naime, ako je seks glavni motiv za varanje, kako objasniti dramatičan porast emocionalnih afera tipa 'gledaj, ali ne diraj'? - pita se Tracey Cox, stručnjakinja za veze.

- U prošlosti su muškarci imali afere s radnim kolegicama, a žene s prijateljima ili susjedima jer su oni bili jedine osobe s kojima su često kontaktirali. Dakle, afere su se uglavnom otkrivale po fizičkim znakovima kao što je ruž na ovratniku ili račun iz restorana u džepu hlača ili tako da jedni druge prate - veli Cox.

Sada je norma da oba partnera rade, što deseterostruko povećava mogućnosti. Osim toga, današnja tehnologija toliko je dramatično promijenila uloge u varanju da je to postalo neprepoznatljivo.

Kako definirati nevjeru?

- Iznajmljivanje hotelske sobe nije predmet rasprave, ali što je s internetskom interakcijom poput slanja erotske fotografije? Je li tekst s intimnim sadržajem zapravo izdaja? Računa li se zajednička seansa masturbacije na Zoomu kao varanje ako ljudi nisu fizički u istoj prostoriji? - tumači Cox.

Tehnologija čini aferu lakšom jer nas dovodi u kontakt s drugim ljudima sa sličnim željama, ali to je i način na koji se ljudi lako otkrivaju.

Većina studija navodi da čak 40 posto ljudi vara partera na ovaj ili onaj način. Stručnjakinja za nevjere, belgijska terapeutkinja Esther Perel, procjenjuje da je nevjera između 26 i 75 posto jer ne postoji univerzalno prihvaćena definicija o tome što je nevjera u našem digitalnom dobu.

1. Ljudi koji varaju su nesretni

Ako ste mislili da znate sve o varanju, razmislite ponovno. Naime, pogrešno je mišljenje da su oni koji varaju zapravo nesretni.

- Ted Talk Esther Perel, 'Zašto sretni parovi varaju', pogledale su stotine tisuća ljudi, a njezin prethodni 'Rethinking Infidelity' ima više od 22 milijuna pregleda. Perel vjeruje da sretni ljudi varaju jer su afere način da se iznova izmislimo. Ako ste sa svojim partnerom dugo vremena, vrlo je teško natjerati ih da vide osobu kakva ste sada, za razliku od onoga što ste bili kad ste se upoznali - tumači Cox.

Ljudi koji nemaju želju zalutati, ponekad to učine jer druga osoba vidi njihovu novu, sjajnu verziju. Ta nova osoba zapravo prepoznaje kako su naporno radili da bi promijenili ili postigli nešto, dok 'stari' partner ostaje nesvjestan svega toga.

S manje altruistične strane, nemojmo zaboraviti ni da je prevara veličanstveno jačanje ega i dodaje uzbuđenje koje nedostaje u većini dugoročnih veza. Zadovoljstvo i sigurnost divno je iskusiti, ali vjetar novoga ima snažnu, opojnu privlačnost kojoj je i mnogim sretnim ljudima nemoguće odoljeti.

Pedeset i šest posto muškaraca koji su imali afere rekli su u jednoj studiji da su njihovi brakovi sretni, nasuprot 34 posto žena. Mnogi muškarci koji vole svoje partnerice i imaju odnose s njima, ipak neće odbiti priliku da imaju nekog sa strane.

Drugo istraživanje pokazalo je da muškarci u dugotrajnim brakovima koji imaju afere često govore o općenito vrlo visokom zadovoljstvu brakom.

S druge strane, žene u dugotrajnim brakovima koje imaju afere izjavljuju sasvim suprotno – da uopće nisu zadovoljne brakom. Zapravo, svačije zadovoljstvo u braku opadalo je što su duže bili u braku - osim muškaraca koji su imali afere. Da, dosta razočaravajuća činjenica.

2. Samo loši ljudi su nevjerni

Prije dvadeset godina, sve što je napisano ili rečeno o nevjeri gotovo je sigurno bilo iz perspektive žrtve. Varalice su bili loši ljudi.

No tada je jedno istraživanje pokazalo da ne varaju samo loši ljudi, već to čine i dobri ljudi.

Perel govori o 'aferi bez krivnje': ideji da afera ne znači nužno da postoji problem s vezom ili osobom.

Ukratko, dobri ljudi varaju jednako kao i loši. Istraživanja nam govore da ljudi koji su uzorne supruge i muževi, sjajne majke i očevi, koji vole svoje partnere i emocionalno su odgovorni na sve druge načine, također ponekad zalutaju.

- Ljudi griješe, bez obzira koliko dobre namjere imali. To je ono 'još samo jedno piće' na uredskom partyju, koje završava maženjem s kolegom u WC-u. Također, to je nevino prijateljstvo s osobom koja šeće psa u isto vrijeme kad i mi, koje se na koncu pretvara u nešto neočekivano - veli Cox.

Sasvim je moguće voljeti više od jedne osobe odjednom. Mnogi ljudi koji imaju aferu nisu namjeravali varati i osjećati se posramljeno i užasnuto zbog onoga što rade.

3. Varaju muškarci, a ne žene

- Još jedna kriva pretpostavka. Naime, postotak udanih žena koje su priznale nevjeru porastao je za četrdeset posto - s 10,5 u 1990. na 14,7 u 2010. godini - otkriva Cox.

Jedna od najcitiranijih studija iz 2023. otkriva da 13 posto žena vara svoje partnere, u usporedbi s 20 posto muškaraca.

Izvorno se mislilo da žene uglavnom varaju kada se osjećaju zanemareno ili nevoljeno. Ali američka terapeutkinja za seks i parove dr. Tammy Nelson (autorica knjige 'When you're the one who cheats') ima zanimljiv, drugačiji pogled na nevjeru.

Ona misli da muškarci varaju radi druženja i intimnosti - ako nedostaje samo seksa, okreću se pornografiji. A ako nedostaje ljubavi i privrženosti, imaju aferu.

- Žene, kaže, varaju zbog strasti i seksa – erotskog seksa. Umorne su od brige o svojim muškarcima i žele sebičan seks bez komplikacija - tumači Cox.

Mnoge žene varaju svoje partnere, smatra Wednesday Martin, autorica knjige 'Untrue', knjige koja ruši stereotip koji kaže da su muškarci seksualniji od žena.

- Udajemo se za dosadnog tipa jer je stabilan i pouzdan i bio bi izvrstan tata, a usput se seksamo s vrućim, lošim dečkima. Na taj način dobivamo sigurnost, stabilnost i druženje dugotrajne ljubavi, ali i uzbuđenje seksa sa strane - tvrdi Martin.

Naša se kultura također promijenila, u odnosima je manje 'nas', a više 'ja'.

Mnoge žene imaju afere kao 'nagradu' za to što su uzorite majke i vrijedne supruge.

- Ovo je za mene, nešto je što sam mnogo puta čula od žena koje varaju. Sve ostalo u životu radim za svoju obitelj, ovo zaslužujem, tako govore mnoge - ističe stručnjakinja za veze.

4. Varalicu uvijek treba ostaviti

U prošlosti se ženi pljeskalo jer je 'stajala uz svog muškarca' kada se otkrila nevjera.

- Danas je zbog toga loše ocijenjena. Svaka osoba koja poštuje sebe trebala bi izaći iz takve veze, kako bi sačuvala dostojanstvo i samopoštovanje. Osim toga, kako ćeš mu ikada više vjerovati? - pita se Cox.

Istina je da su neke izdaje previše bolne da bi se oprostile. To može biti osoba koja je među vašim bliskim prijateljima, duljina varanja te okolnosti, primjerice da je bračni partner bolestan ili žena trudna. Važna je i razina poniženja - to je kad znaju svi osim osobe koja je prevarena.

Ali ponekad je afera izravan odgovor na problem u vezi koji je osoba koja je prevarila očajnički pokušavala riješiti. Ako se vaš partner godinama loše ponašao prema vama, a vi ste pokušali sve kako biste ga usrećili, no bezuspješno, afera može biti pasivno-agresivan način kojime se obračunate s time.

Osoba koja vara zbog ljubavi ili seksa nije nužno kriva. Ako je to reakcija na stvarni problem u vezi, afera može biti poziv na buđenje koje je potrebno da se ona spasi.

- Osobno poznajem nekoliko slučajeva ljudi koji su varali tek nakon što su partneru rekli da su izuzetno nesretni i da su bili ignorirani. Varanje je bio način da pokažu koliko su nesretni. Ipak, afera nije način da se popravi odnos. Nije. Dobra komunikacija i/ili terapija je - veli Cox.

U mnogim slučajevima afera trenutno ubija vezu. Ali ako osoba kojoj je nanesena nepravda vidi svoju ulogu u tome zašto se to dogodilo, to može biti katalizator promjene.

- U tom slučaju, naravno, trebali biste ostati i pokušati spasiti vezu. Nije ničija stvar hoćete li odlučiti ostati i toplo preporučujem da se svima koji se miješaju ili neljubazno osuđuju kaže kamo da idu - zaključuje Tracey Cox.

Nitko ne može uistinu shvatiti vašu vezu, samo vas dvoje znate možete li nastaviti, piše Daily Mail.​