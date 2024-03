'Zahvaljujući tetovaži otkrila sam da me suprug s kojim sam 19 godina vara, ali to nije sve'

Nemam problema s tetovažama ili nečim sličnim, ali nikad prije nisam napravila jednu niti sam pričala o tome, ispričala je na Redditu žena koja tvrdi da je otkrila da ju je suprug s kojim je 19 godina varao zahvaljujući njegovoj novoj tetovaži. Njezin muž je poželio jednu jer se jedna od njegovih sestara udala za čovjeka koji je imao nekoliko tetovaža, stoga se inspirirao. Odabrao je ljiljan na lijevoj strani grudi iako ona nije ljubiteljica cvjetnog dizajna - ali u tom trenutku ništa joj nije bilo sumnjivo.

- Nije mi se baš svidjelo, ali nisam komentirala jer on može sa svojim tijelom raditi što želi. No malo više od godinu dana nakon što je došao s ljiljanom, vratio se i dodao malo bršljana oko njega - navela je.

Stvari su postale pomalo sumnjive nakon što joj je suprug rekao da ona više ne može dolaziti na događanja u sklopu njegove firme.

- Naime, znala sam ići s njim na određene poslovne događaje i zabave jer je to bilo normalno. No počeo mi je govoriti da ne mogu zbog pandemije koja je imala smisla prije nekoliko godina, ali stvari su se ponovno počele otvarati i događaji su bili normalniji - prisjetila se.

Foto: 123rf

Napokon je popustio i poveo je na jedno od događanja, gdje je upoznala jednu njegovu kolegicu.

- Ona radi u istom odjelu kao i on te imaju isto zvanje, tako da puno rade zajedno. Zvala se Lily - objasnila je te dodala kako je to ime za cvijet ljiljan, što ju je navelo da se sjeti tetovaže i sve skupa poveže.

Nakon što je žena zbrojila dva i dva, suočila se s mužem oko njegove tetovaže ljiljana. Rekao joj je da je to samo 'slučajnost'.

- Pokušala sam ignorirati svoj osjećaj koji sam dobila kad sam shvatila da se on iznenada želi tetovirati. Na kraju je priznao da su u vezi zadnje dvije godine - ispričala je.

- Bila sam toliko šokirana da nisam ni razmišljala o bršljanu, ali moj suprug je rekao da Lily ima bebu koju je nazvala Ivy, a on je napravio tetovažu nekoliko mjeseci nakon rođenja. Molio me da se ne razvodim, ali ja mu to ne mogu oprostiti - istaknula je. Naime, Ivy na engleskom znači bršljan.

- Moramo biti razdvojeni godinu dana prije nego što se razvedemo. Naša kći sljedeći mjesec puni 18 godina. Do razvoda neće biti određeno uzdržavanje ni za jedno od nas - otkrila je.

- Razvod ne bi trebao biti kompliciran. Oboje radimo pa je odvjetnik s kojim sam se konzultirala rekao da neće biti određeno uzdržavanje supružnika ni za jedno od nas i da će naša imovina biti podijeljena - objasnila je.

- Dio mene je još uvijek u šoku. On želi ići u savjetovalište, ali ja ne mogu. U braku smo 19 godina i dopustila sam mu da me uvjeri da su moji osjećaji o njegovoj tetovaži krivi. Nikad nisam mislila da ću imati 43 godine i da ću se razvesti, ali evo me - iskrena je.

Mnogi su ljudi komentirali dramu s tetoviranjem.

- Bravo za tebe što si se zauzela za sebe, no žao mi je što ti i tvoja kći prolazite kroz ovo - jedna je komentirala.

- Korak 1 - zamolite ga da dokaže da vas stvarno želi natrag tako što ćete mu dati ukloniti tetovažu. Korak 2a – razvedi se od njega ako ne ukloni tetovažu. Korak 2b -Razvedite se od njega nakon što ukloni tetovažu - predložila je druga, piše The Sun.