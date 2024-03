'Zaljubila sam se u muškarca od žene s kojom me muž prevario'

Anonimna žena je na Redditu ispričala svoju priču o tome kako ju je muž prevario s kolegicom s posla, ali i kako se kasnije cijela situacija pretvorila u zamršeno klupko emocija.

U dugoj objavi na Redditu, mama u kasnim 30-ima je napisala: 'Prije godinu dana sam saznala da me muž vara s kolegicom s posla. Njen suprug, nazovimo ga 'J', me kontaktirao. Bio je slomljenog srca i rekao je da bih to trebala znati. Pokazao mi je SMS poruke i datume kada su bili u hotelima'.

Nakon toga su se odlučili naći i razgovarati o tome što će napraviti, a budući da je ona izgubila posao tijekom pandemije i to u vrijeme kad je studirala, odlučeno je da će pričekati dok ona ne završi školovanje.

- Ako se sada razvedem, neću moći brinuti za svoju kćer. To bi je vjerojatno stavilo pod skrbništvo mog supruga. Pitala sam ga može li pričekati nekoliko mjeseci i na moje iznenađenje - pristao je. Srdačno sam mu se zahvalila, a on mi je rekao da ni on ne zna što da radi pa je u jednu ruku sretan što će pričekati - dodala je.

Ostali su u kontaktu i na kraju išli u šetnje i na kave, razgovarali su i smijali se raznim temama. Čak su išli i u kino.

- Zatekla sam se kako često razmišljam o njemu s osmijehom na licu. On je bio prva stvar na koju sam pomislila ujutro i zadnja stvar na koju sam pomislila prije spavanja - priznala je. Jednog dana, J je priznao da je zaljubljen u nju - i ona je shvatila da i ona osjeća isto.

Međutim, imala je strah od svojih pravih emocija i rekla mu je da se boji da su to lažni osjećaji koji će nestati kada se oslobode onih koji su ih povrijedili, ali on joj je rekao da je spreman riskirati da sazna.

Plan je bio pričekati dok ona ne završi studij, a zatim "razotkriti" svoje supružnike i izaći iz brakova.

- Jesam li patetična što želim J i meni dati šansu i vidjeti kako će to ići? Mogu li dva slomljena srca zaista pronaći sreću zajedno kad je njihova ljubavna priča počela kao naša? - pitala je.

Međutim, ažurirani post 10 dana kasnije otkrio je da je bila puna "konfuzije" i da je odlučila prestati viđati J i usredotočiti se na osiguravanje budućnosti za sebe i svoju kćer.

- Došla sam kući, a muž je već pokupio našu kćer te su se zajedno šalili i zabavljali. Osjetila sam toliko tuge i užasa kako se skuplja u meni. Što to radim? Što mi radimo? Krivnja koja me obuzela gledajući sretno lice svoje kćeri kako se igra s hranom. Nisam mogla to podnijeti - ispričala je.

Muževljeva nevjera toliko ju je okrenula protiv njega da nije mogla podnijeti da ga dotakne i htjela je u lice vrisnuti "Lažljivče!".

- Pogledala sam svog muža i pokušala se sjetiti što volim na njemu, ali nisam mogla. Sve što sam mogla vidjeti su poruke upućene toj ženi, o tome kako mu je zadnji put bilo sjajno i što joj želi sljedeće raditi. Osjećala sam ogroman bijes i mržnju prema mužu, ali i prema sebi i J - nastavlja.

Sve je to bilo previše pa je J poslala dugi SMS u kojem je objasnila svoje osjećaje i kako će njezina kći biti ta koja će patiti zbog razorenog doma. Nazvao ju je, ali nije mogla podići slušalicu.

- Srce mi je bilo u grlu. Rekla sam mužu da želim večeras spavati u kćerinoj sobi, što sam često radila od kad je sve počelo. Plakala sam cijelu noć gledajući u njezino lijepo lice - kazala je.

Sljedećeg jutra razgovarala je s J koji je rekao da poštuje njezinu želju da se prestanu viđati, ali da će je ipak čekati.

- Plakala sam dobrih sat vremena, a nakon toga mi je već nedostajao njegov glas. Znam da je moj brak nepovratan i da činim pravu stvar - rekla je.

Iako je priznala da osjećaj krivnje vjerojatno nikada neće u potpunosti nestati, tvrdi da može nastaviti dalje jer barem nije ništa pokušala sa J-em dok se ova situacija nije završila, piše Mirror.