4 znaka kineskog horoskopa očekuju nesvakidašnja ljubavna iskustva do kraja godine

Ponekad vam srodna duša može promaknuti za dlaku ako ste previše ometeni nečim drugim ili ste zauvijek zatvorili svoje srce. To je poruka prosinca 2023. za svakoga tko traži ljubav. Tražite ljubav na mjestima gdje ljubav već postoji

Ako želite biti u zdravoj vezi s nekim, tražite osobu koja je odgajana s puno ljubavi i ne pokušavajte zapaliti vatru u hladnom srcu samo zato što vas hipnotizira njegova prekrasna pojava. Sreća će vam pomoći da pronađete prave ljude i shvatite da ljubav uvijek dodaje više vašem životu.

Sljedeći će znakovi imat će više sreće ovih dana, pa do kraja godine.

1. Pas

(1934., 1946., 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018., 2030.)

Sreća ovog znaka u ljubavi je u prosincu posebno jaka. Ako ste slobodni, bit ćete privlačniji potencijalnim partnerima nego inače i mogli biste osjetiti porast energije.

Ako ste u vezi, bit ćete iznimno plodni ovog mjeseca i moguće su šanse za trudnoću. No, ako ne želite imati dijete sa svojim partnerom, ovu sreću možete preusmjeriti na druge kreativne ljubavne igre. No, prvo očistite svoj životni prostor od loše energije.

2. Zec

(1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2023., 2035.)

Ako ste slobodni, vjerujte svojim sposobnostima procjene osobe, one su sada na visokoj razini. Sve što zamislite na ljubavnom planu, može se ostvariti. Onima na putovanjima mogu također osjetiti zakone privlačnosti, neke situacije mogu vas riješiti sumnji.

Ako ste u vezi, ljubavna sreća u prosincu donijet će vam sve što poželite, bez puno truda. Obratite pažnju na ove brojne mogućnosti na području ljubavi, možda ćete se pitati nije li vam se život pretvorio u lijepi film.

3. Koza

(1931., 1943., 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015., 2027.)

Vaša ljubavna sreća u prosincu će djelovati na tajanstven način i donijeti vam sve što trebate i želite. Ako ste slobodni, vjerujte svojoj intuiciji dok se krećete svijetom i tražite ljubav. Klonite se ljudi koji na vas djeluju loše te se usmjerite prema onima koji su intrigantni i drugačiji od uobičajenih. Čeka vas velika avantura ako ste voljni korak po korak izaći iz svoje zone udobnosti.

Ako ste u vezi, vaša sreća u ljubavi učinit će vašu vezu posebno slatkom i opuštajućom ovog mjeseca. Nekih dana može vam čak biti dosadno, no to je bolje od drame ili suočavanja s partnerom koji mijenja raspoloženje. Ako ste za to, isprobajte sa svojim partnerom ili partnericom nešto novo, kao što je kuhanje, pustolovni kamp ili čak tečaj plesa.

4. Vol

(1937., 1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021., 2033.)

Ovaj je znak s razlogom na popisu najboljih ljubavnih horoskopa. Kozmičke sile će vam pomoći kad se najmanje nadate. Ako ste slobodni, ova sreća će vas odvesti do posebne osobe koja je zrcalo vaše duše. Iznenadit ćete se koliko ste vas dvoje slični, ali ipak dovoljno različiti da jedno od drugog učite nove stvari i da se zajedno zabavljate.

Ako ste u vezi, ne dopustite da vam otrovni ljudi pokvare raspoloženje u prosincu. Sreća je na vašoj strani, ne trebate se brinuti. S partnerom budite otvoreni, oboje ćete izaći jači bez obzira što vam se nađe na putu, piše Your Tango.

