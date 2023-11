Što muškarci traže kod žene? Top 11 kvaliteta koje ih privlače

NIJE OČEKIVALA SLAVU

Kim Kardashian o uspjehu svoje obitelji: 'Prevarili smo sustav'

Obitelj Kardashian postala je popularna kad je krenuo njihov reality show 'Keeping Up with the Kardashians' u listopadu 2007. godine. Snimali su 14 godina, a iza sebe imaju 20 sezona. Sad imaju novi show ' The Kardashian'