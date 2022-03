5 ageističkih mitova zbog kojih se stariji ljudi teže zapošljavaju

Ageizam je danas jedan od najočitijih i najraširenijih oblika diskriminacije pri zapošljavanju. Mlađi kolege i menadžeri ponekad odbacuju starije radnike kao beskorisne, tehnološki neupućene, dosadne ili jednostavno bolesne - često neutemeljeno.

No, poput mnogih mitova koje sami sebi govorimo, mnogi naši stavovi prema starijim radnicima jednostavno su netočni. Provjerite ovih pet mitova o ageizmu da vidite kako su potpuno pogrešni.

Mit 1: Stariji radnici ne znaju koristiti tehnologiju

Posljednjih godina stariji ljudi su na društvenim mrežama poput Instagrama, Twittera i Tik Toka postali jako popularni, a pratitelji ih nazivaju 'Grandfluencerima'. Pokazuju kako razotkriti sveobuhvatne mitove o ageizmu... dok zarađuju nešto novaca za svoje potrebe.

Uzmimo Joan MacDonald. Ima 75 godina, ima 1,4 milijuna pratitelja na Instagramu, plaćena partnerstva s tvrtkom Women's Best, tvrtkom za sportsku odjeću i dodatke prehrani i Sensateom, takozvanim uređajem za smanjenje stresa. Kao da to nije dovoljno, ima i svoju aplikaciju za fitness.

Međutim, sve veći broj starijih ljudi postaje tehnički potkovano, pismeno na društvenim mrežama i aktivno u radnoj snazi.

- Stariji influenceri zabilježili su značajan porast popularnosti na Instagramu u posljednjih godinu dana, a prvih 10 zabilježilo je porast pratitelja od 24 posto od rujna 2017 - navodi MediaKik.

Nedavno izvješće Freshbooka pokazalo je da je 58 posto radnika u dobi od 65 i više godina izjavilo da su u potpunosti u toku i upoznati s temeljnim tehnologijama u nastajanju u svojim industrijama.

Izvješće je također pokazalo da je 61 posto starijih ispitanika koji rade za male tvrtke reklo da pregledavaju digitalne podatke koje njihova mala poduzeća generiraju. To je 10 posto više starijih ispitanika koji to rade od njihovih mlađih kolega.

Mit 2: Stariji radnici nisu zainteresirani za rad na nižim pozicijama

Ovaj je mit postao očitiji u svjetlu masovnih gubitaka radnih mjesta uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Ekonomist Conor Sen rekao je da nedavni podaci koje je prikupio sugeriraju da se broj ljudi starijih od 55 godina koji sudjeluju u radnoj snazi ​​smanjio za 2 milijuna tijekom posljednjih nekoliko godina.

Sen vjeruje da je to djelomično zbog toga što se broj starijih radnika ne razmatra za početna mjesta.

- Oporavak tržišta rada ne može biti uključiv ako ne uključuje starije radnike. Neuspjeh da ih se ponovno privuče značit će smanjen potencijal za gospodarstvo i mogućnost da inflacija postane veliki problem puno prije nego što se očekivalo - rekao je Sen.

Prošle godine, Međunarodna studija Cogito otkrila je da ne samo da su stariji radnici željni pridruživanja tržištu rada, oni također na svom poslu rade dosljednije od mlađih radnika, a uzimaju i manje bolovanja.

Ako ste stariji radnik koji želi juniorsku poziciju, zapamtite da 'junior' koji vidite u opisima poslova može upućivati ​​na raspon plaće više nego na radno iskustvo ili godine.

Postoji nekoliko načina za rješavanje ovog problema. Stariji kandidat za posao mogao bi razmisliti o smanjenju svojih očekivanja u vezi s plaćom ili bi mogao objasniti kako duži životopis od mlađih kandidata za posao opravdava višu plaću nego što pozicija nudi.

Mit 3: Kod starijih radnika je neizbježan kognitivni pad

Ovo je donekle istinito, ali ne na način kako ga shvaća šira javnost.

Prema podacima objavljenim u časopisu Nature Human Behavior, izvršna inhibicija (sposobnost usredotočivanja i korištenja razuma za donošenje učinkovitih odluka) i orijentacija (svjesnost vremena, mjesta i sebe) zapravo postaju sve bolji s godinama.

Smatra se da pad ove dvije funkcije ide ruku pod ruku sa starenjem, ali to je uobičajeno uvjerenje jednostavno pogrešno.

Uz to, mnoge druge kognitivne funkcije opadaju kako starimo, ali njihovo se funkcionalnost može održati pravilnom prehranom, tjelovježbom i stimulativnim radom.

Mit 4: Stariji radnici moraju prestati s fizičkim aktivnostima

Starije ljude se često potiče na slobodne aktivnosti kada im je stvarno potrebno ostati tjelesno aktivni kako bi očuvali svoje kognitivno zdravlje.

- Studije pokazuju da možete puno više dobiti ako budete aktivni - i puno izgubiti ako previše sjedite - rekao je NIA.

- Često je gubitak sposobnosti brige o sebi direktno vezan sa smanjenom fizičkom aktivnošću, nego sa samim godinama - dodaje se.

Neovisno provedena studija objavljena u JBMR Plus Journalu pokazala je da su skakački čučnjevi, trčanje i skakanje najbolje aerobne vježbe za održavanje kostiju jakim i zdravim do duboke starosti.

- Dok je gubitak koštane mase povezan s dobi čest dio starenja, dio tog gubitka kosti vjerojatno je posljedica smanjene razine tjelesne aktivnosti. Intenzivne vježbe koje opterećuju kosti obično se smanjuju s godinama - rekao je Tuuli Suominen, doktor i istraživač u Gerontološkom istraživačkom centru na Fakultetu sportskih i zdravstvenih znanosti na Sveučilištu Jyväskylä u Finskoj.

Mit 5: Prekasno je da stariji radnici mijenjaju stil života

Bilo da govorimo o fizičkom ili emocionalnom zdravlju, ovo je apsolutni mit koji ljudi ne mogu promijeniti.

MacDonald, 75-godišnji fitness influencer koji je nevjerojatno popularan na Instagramu, imao je prekomjernu težinu i patio od visokog kolesterola, visokog krvnog tlaka i problema s bubrezima prije samo četiri godine.

Statham, baka koja snima videe za Tik Tok u kojima igra videoigrice, uspjela je prkositi uobičajenim društvenim očekivanjima ljudi njezine dobi pronalazeći zajednicu istomišljenika širom svijeta, piše Ladders.

- Imam vezu s toliko njih. Provjeravamo jedno drugo. Zaista nisam znala što očekivati, ali to je, za mene, najbolji dio. To je samo ta zajednica igrača koja me veseli - rekla je.