Osim što na različitim internetskim platformama postoje kalkulatori plaća po zanimanjima, oni često nisu pravi pokazatelj stanja jer ističu prosječna primanja koja uključuju plaću početnika kao i stručnjaka sa dugogodišnjim stažem u poslu, piše CreateCultivate.

POGLEDAJTE VIDEO: Greške koje nikad ne biste trebali napraviti na poslu

Kako biste na druge načine ustanovili plaća li vas poslodavac u skladu sa vašim vještinama i znanjem, radije provjerite jeste li poduzeli sve da ta plaća bude pravedna.

1. Nikad ne pregovarate o plaći

Ovo je teško čuti jer većina žena sa potencijalnim poslodavcima na razgovoru za posao uglavnom ne pregovara, no to je pogrešan pristup i ujedno znak da ste vrlo vjerojatno potplaćeni ako ste prihvatili takav posao. No nije sve izgubljeno. Obećajte sami sebi da sljedeći posao nećete prihvatiti bez pregovaranja o plaći.

2. Radite više, ali niste plaćeni više

Iako na prvi pogled zvuči logično da s povećanjem opsega posla dolazi i povišica, mnogim poslodavcima to nije tako očito. Ako vam je teret posla sve veći, a nitko ne spominje povišicu ni napredovanje, računica ne valja. Porazgovarajte sa nadređenima o tome zašto radite više nego što ste se dogovorili kad su vas zapošljavali, i misle li vam platiti taj dodatni trud. U svakom slučaju zaslužujete pravednu plaću, a ukoliko je ne možete dobiti ondje gdje radite, vrijeme je za traženje drugog posla.

3. Od zadnje povišice prošle su dvije ili tri godine

Cijena rada na tržištu raste brže nego što to mogu pratiti plaće u većini tvrtki. Ponekad će netko tko je tek počeo raditi imati barem tri posto veću plaću od kolege u istom odjelu koji ondje radi već godinama. Ako je to slučaj, svakako svom šefu istaknite da unatoč iskustvu i godinama koje ste proveli u tvrtki zarađujete manje od nekoga tko se tek treba uhodati u posao.

4. Otkrili ste koliko zarađuje kolega na istoj poziciji

Iako je teško sa ljudima razgovarati o plaćama, to je ponekad nužno kako biste doznali informacije koje vam trebaju. No oprezno - o tome se ne razgovara sa kolegama u uredu, a ako šef čuje za taj razgovor, mogli biste djelovati kao zavidan zaposlenik sklon njuškanju po stvarima koje ga se ne tiču. Zato se radije okrenite drugim izvorima.

To može biti netko tko je otišao iz tvrtke jer je dao otkaz ili pronašao drugi posao. Ne morate čak ni izravno tražiti da vam otkrije iznos koji je primio. Možete sve okrenuti na šalu pa upitati kako bi komentirao činjenicu da netko na vašoj poziciji sa toliko staža zarađuje iznos plaće koji vi imate.

Ljudi su skloni iskreno odgovoriti na takva pitanja. Ili jednostavno potražite kolege iz drugih tvrtki koji rade iste poslove kao i vi. I opet, ne morate izravno tražiti iznos njihove plaće, nego pitajte koliki je raspon plaća za vaše radno mjesto u njihovoj tvrtki.

5. Imate osjećaj

Vjerujte svojim instinktima. Ako nakon više mjeseci rada imate dojam da niste dovoljno plaćeni za posao koji radite, to je vjerojatno točno. Naime, na podsvjesnoj razini ste uočili niz znakova koji vam to sugeriraju. Možda si kolege mogu priuštiti više nego vi, možda vas šef izbjegava kako ne biste morali razgovarati o novcu, ili je netko upravo kupio novi auto bez štednje i dobitka na lutriji.

Često je riječ o kombinaciji sitnih pokazatelja, a ne o pojedinačnoj situaciji koja ukazuje da vas ne plaćaju dovoljno. No ti se znakovi zbrajaju podsvjesno i pretvaraju u jedan veliki, očiti, neonski znak koji vrišti. Sve što trebate je poslušati ga.