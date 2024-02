5 bolno iskrenih razloga zašto tvoja žena ne inicira intimnosti

Žene u vezama nisu sklone poticanju intimnosti iz nekoliko razloga. Idealno je, kažu stručnjaci, te teme spominjati izvan kreveta, u nekoj neutralnoj atmosferi, primjerice za večerom. Uz ove savjete, moguće je lakše shvatiti njezin nedostatak interesa za inicijacijom. Evo 5 iskrenih razloga zašto žena ne započinje intimnost.

1. Prvo joj treba prava intimnost

Žensko tijelo treba nježnost kako bi se potpuno otvorilo. Ako je rekla da osjeća nedostatak povezanosti ili bliskosti te osjećate da se povlači, onda je potpuno razumljivo zašto ona ne inicira ili čak odbija odnos. Zašto bi se na najranjiviji način otvorila nekome s kim se ne osjeća sigurno i povezano?

Prisnost je važan faktor u intimnosti, ako se taj problem ne rješava, nije tu ništa čudno. Za intimnost je potrebno vrijeme (a za ponovno uspostavljanje intimnosti potrebno je još više vremena). Intimnost uključuje povezanost, poštovanje, komunikaciju i iskrenost. Svaka zdrava veza mora imati ove četiri stvari da bude kvalitetna.

2. Ona misli da on nije raspoložen

Ženski ego može biti vrlo krhak (jednako kao i kod bilo kojeg muškarca), pogotovo kada se radi o intimnom predstavljanju. Većina žena je odgojena na način da vjeruje da će ih se smatrati lakima ako one naprave prvi korak. Dakle, ako njihov muškarac ne daje inicijativu, mora da nešto nije u redu: nisu lijepe, privlačne ili su napravile nešto krivo. Zato ne bi riskirala daljnje odbijanje iniciranjem intimnosti, pa u potpunosti odustaje.

3. On stalno forsira i stvara obavezu od seksa

Teško je poželjeti nešto učiniti ako nikad nema prilike, stoga treba stvoriti priliku da ona započne. Za ženu može biti važno da se stalno ne osjeća kao da nešto mora.

4. Nervira je jednostrana intimnost

Bitni su joj osjećaji i žudnja, a ako se čini da je to jednostrano, ona odustaje. Oba tijela trebaju pažnju, dodir onako kako to svaka osoba voli doživjeti. Pa tko želi nastaviti jednostrani razgovor? Nema smisla za nju da započne intimnost ako će odnos biti bez emocija kakve ona očekuje.

5. Nije sigurna kako to verbalizirati

Žene shvaćaju da bi bilo dobro inicirati intimne odnose, no ne znaju kako to učiniti. Naravno, mogla bi se potruditi, no što ako nešto napravi krivo te on ne shvati njezine znakove. Iniciranje se može činiti kao sklizak teren. Ideja pokušaja ponovnog iniciranja intimnosti i nastavljanja može se za neke činiti zastrašujućom, piše Your Tango.