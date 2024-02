Seksualne fantazije koje mnogi imaju, a ne isplati ih se probati

Igre vezivanja, povezi za oči, udaranje po stražnjici, igračke za seks, maštarije o igranju uloga: sve se te stvari obično nalaze na popisu seksualnih maštarija i u njima parovi jako uživaju.

Foto: 123RF

No tu su neke ideje za koje britanska stručnjakinja za seks i odnose, Tracey Cox, kaže da možda i nisu tako idealne kao što se čine. Objasnila je o čemu se radi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

Seks na plaži

Zvuči romantično i svakako tako izgleda na ekranu, u brojnim filmovima. Valovi, priroda i nebo imaju posebnu čar. Zvuči veličanstveno dramatično - samo što nije. Naime, valovi koji udaraju u lice nisu fora, pijesak ulazi posvuda, a nemoguće je pronaći i pustu plažu.

Opustite se, predlaže Cox. Puko je sunčanje ipak mnogo ugodnije.



Seks na nebu

Možete to uljepšavati, veli Cox, no radi se zapravo o odnosu u minijaturnom toaletu.

Pridruživanje 'Mile High Clubu' hit je u filmovima, ali manje je vjerojatno da će se dogoditi u prepunoj ekonomskoj kabini s bebama koje vrište, svi budni gledaju stare reprize i pred toaletom je red, od sve te loše hrane.

Možda to možete izvesti na noćnom letu s ne tako velikom gužvom. Ali ozbiljno, vrijedi li se truditi? - pita se Tracey.

- Zahodi su obično prljavi te zapravo stalno čekate da netko pokuca na vrata tako da je nemoguće uživati u tome - veli.

Imate posla sa ograničenim prostorom, manje glamuroznim okruženjem (zahod, neprivlačna rasvjeta) i mogućim prekidima. Ako se odlučite, neka očekivanja budu niska, savjetuje Tracey. Odaberite noćni let - svjetla u kabini su prigušena, ima jastuka i deka, a većina putnika spava.

- Želite ići tradicionalnim putem i to u zahodu? Nemojte to činiti dok je znak za sigurnosni pojas uključen, budite diskretni, tihi i većina letačke posade će zažmiriti na to. Kad jednom uđete, ne gubite vrijeme. Radije gurnite odjeću u stranu nego je skinite. Stajaća je poza najbolja opcija. Okrenite se prema vratima da se ne iznenadite, sjednite na zatvorenu WC školjku ako mu želite dati oralno. Prostor ne dopušta da uzvrati uslugu, a da on ne klekne na pod, a to ne želite. Ovo nije vrijeme za glasno zapomaganje i stenjanje: osim toga, morat ćete pripaziti da netko ne pokuca na vrata - objasnila je Cox.

U troje

- Očigledan razlog zašto ovo pođe po zlu jest taj da koliko god si to zamišljao, ne možeš se zapravo pripremiti na to kakav je osjećaj gledati kako netko drugi ljubi i ulazi u tvog partnera - veli Cox.

U troje je nezgodno prvi put, nitko ne zna tko bi kome i kada trebao što učiniti.

- Naravno, već ste vodili ljubav sa svojim partnerom, ali niste imali varijantu da vas gleda sa strane. A što ako treća osoba misli da vi niste toliko iskusni, hoće li i parter promijeniti mišljenje? - objasnila je.

Foto: Fotolia

Muškarci često osjećaju veliki pritisak u takvim situacijama pa s dvije žene ne mogu postići erekciju.

Ako je to kombinacija dva muškarca i žene, mnoge žene mogu biti šokirane ako njihov partner stupi u interakciju s drugim muškarcem.

Ljubomora je ogroman problem - glavni razlog zašto su svađe nakon seksa u troje iznimno česte. Uvijek netko bude kriv ako iskustvo nije bilo sjajno, a čak i da jest, sljedeći dan sram vas može 'pokositi'.

Ako ste u povremenoj vezi i želite malo zabave, samo izvolite, predlaže Cox.

Seks u vodi

- Privlačnost je očigledna, obično ste na odmoru vrlo opušteni, ležite polugoli na plaži ili u blizini bazena. Unatoč tome, vjerojatno vam je bolje u bazenu, hidromasažnoj kadi ili moru imati samo predigru - ističe Cox.

Voda isušuje prirodni lubrikant, plodno je tlo za bakterije, a seks u vrućoj kadi često dovodi do iritacija, upala urinarnog trakta i gljivičnih infekcija.

Učinite to kao zagrijavanje, a ostalo neka bude na suhom.

Seks u automobilu

Više od polovice svih Amerikanaca imalo je seks u automobilu (točnije 60 posto, prema The Journal of Sex Research).

Uskočiti na stražnje sjedalo popularno je i među Britancima, ali s obzirom na to da su američki automobili obično veći i prostraniji, vjerojatno je puno udobnije kod njih.

Puno ljudi gubi nevinost u automobilu: to je jedno od rijetkih mjesta koje ispunjava mogućnosti i privatnost. No dok automobili nude sjajan prostor za predigru rukama, oralni seks i snošaj su druga priča.

Foto: Dreamstime

Seks na haubi automobila, negdje na osami, mnogo je izvediviji i još uvijek pobuđuje osjećaj onih prvih tinejdžerskih uzbuđenja.

Seks u liftu

Nije za one sa slabim srcem, ovdje se radi o mjerenju vremena u djeliću sekunde i mogućnosti da vas netko uhvati na djelu.

- Postoji velika vjerojatnost da ćete biti uhvaćeni kamerom – i mogli biste biti optuženi, naročito ako je netko tko vas je vidio moralno uvrijeđen - navela je.

Možete se izvući sa stajaćom pozom, samo leđa okrenite kameri i time sakrijte i sebe i drugu osobu, veli Cox.

Hrana i seks

- Vaš partner ubacuje nešto u vašu vaginu i uživa u ukusnom oralnom seksu. Popis onoga što je sigurno ipak je kratak. Vruća, začinjena hrana i masna hrana remete pH ravnotežu i jako iritiraju. Bakterije se razmnožavaju na slatkoj hrani. Dakle, izbjegavajte to raditi izravno na genitalijama. Sve ostalo je ok, dobri su šlag iz boce, maslac, od kikirikija, med, džem... - predlaže stručnjakinja.

Budite jednostavni, držite se grudi, trbuha, bedara i stražnjice.

Foto: Dreamstime

Položaj kolica

Cox je objasnila pozu.

- On stoji lagano savijenih koljena. Ona omota noge oko njegova struka, okrenuta u istom smjeru kao i on, a on joj drži vanjsku stranu bedara. Podlaktice su joj na podu i podržavaju njezinu težinu. Izgleda impresivno – jer i jest! Muškarcu je potrebna superiorna snaga gornjeg dijela tijela kako bi vas mogao pomicati naprijed-natrag za potisak - tumači.

A njoj se treba se svidjeti osjećaj da je naopako i s vrlo malo kontrole.

Većina parova pokuša to jednom, traje oko četiri minute, a zatim se sruše na pod.

Analni seks

Naći ćete ovo više na njegovoj listi nego na njezinoj, ali broj parova koji barem jednom pokušaju analni seks dramatično je porastao tijekom posljednjih desetljeća.

- Između 30 i 45 posto ljudi u SAD-u to je iskusilo, a oko 28 posto mladih odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu također je uživalo u toj pozi - navela je.

Analni seks može biti iznimno ugodan za oboje ako mu se pristupi na pravi način. U idealnom slučaju, trebali biste raditi na pripremi rektuma, blagim istezanjem pomoću prstiju i igračke, tijekom nekoliko sesija u razdoblju od nekoliko tjedana ili više.

Umjesto toga, većina ljudi odlučuje baciti se odmah na posao, često dok su drogirani ili pijani i pitaju se na kraju zašto osobu boli, a trebala bi uživati.

Analna igra – eksperimentiranje s prstima i igračkama – puno je ugodnija za mnoge parove, piše Daily Mail.