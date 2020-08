Ovi čajevi ublažit će simptome prehlade i gripe

<p>Čajevi su najdostupniji i najjednostavniji način da si pokušamo pomoći kod simptoma prehlade i gripe, a uz to pomažu i tome da održimo organizam hidriranim. Neke od njih tijekom ljeta možete piti kao prevenciju te za snaženje imuniteta, dok su drugi prvenstveno korisni kad se prvi simptomi pojave, jer ih pomažu ublažiti. Nećete pogriješiti ako izaberete čaj od samo jedne biljke, no možete ih i miješati, kako bi biljke djelovale u sinergiji, no u tom slučaju dobro je potražiti i savjet stručnjaka. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Češnjak štiti od bakterija i virusa </p><p>Liječnica obiteljske medicine i fitoaromaterapeutkinja Ksenija Krajina Pokupec izdvojila je nekoliko čajeva koji u sezoni prehlade i gripe mogu biti vrlo korisni: </p><p>1. Čaj od šipka za jačanje imuniteta i prevenciju: Šipak je bogat vitaminima C i B2 te antioksidansima, pa je vrlo koristan u jačanju imuniteta. Zbog toga se preporučuje tijekom liječenja simptoma prehlade i gripe i tijekom oporavka. </p><p>2. Zeleni čaj kao prevencija: Vrlo je bogat polifenolima koji imaju antioksidativni učinak. Posebno je vrijedan kvercetin, koji ima jako antioksidativno, antihistaminsko i protuupalno djelovanje, zbog čega je prikladan za borbu protiv virusa koji uzrokuju prehladu i gripu. </p><p>3. Čaj od bazge, za liječenje simptoma: Cvjetovi bazge potiču znojenje, pa ih je dobro koristiti u čaju kod povišene temperature, jer će potaknuti izbacivanje otrova iz organizma. </p><p>4. Kamilica u kombinaciji s bijelim ili crnim sljezom, te komoračem ili anisom, za ublažavanje kašlja: Kamilica djeluje protuupalno, dok se bijeli sljez koristi za liječenje dišnih organa, kod prehlade, gripe, upale, bronhitisa i za lakše iskašljavanje. Crni sljez koristan je protiv promuklosti.</p><p>5. Čaj od metvice, matičnjaka i majčine dušice i kadulje za ublažavanje simptoma i prevenciju upala: riječ je o biljkama koje imaju i protuupalno djelovanje i djeluju posebno na gornje dišne puteve</p><h2>Inhalacija biljkama</h2><p>Čaj od metvice, matičnjaka i majčine dušice i kadulje korisni su za ublažavanje kašlja, no suho bilje, ili eterično ulje tih biljaka možete koristiti i u kupkama za inhalaciju, koje pročišćavaju dišne puteve. Inhalacije mogu biti vrlo korisne kod bronhitisa (potiču iskašljavanje), te kod upala sinusa. <br/> </p>