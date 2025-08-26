5 faza prekida: Evo kako ih prepoznati i lakše to prebroditi

Prekid romantične veze jedan je od emocionalno najzahtjevnijih događaja u životu. Reakcije tijela i uma mogu biti intenzivne, od osjećaja šoka i tuge do fizičkih simptoma poput poremećaja sna, apetita ili energije. Stručnjaci ističu da proces oporavka obično prolazi kroz pet faza, koje pomažu u emocionalnom i psihološkom prilagođavanju novoj situaciji.

1. Šok i poricanje

U prvim danima nakon prekida mnogi doživljavaju osjećaj nestvarnosti i emocionalnu otupljenost. Ova reakcija djeluje zaštitno, jer um i tijelo postupno procesuiraju intenzivne emocije.

Zdravstveni savjet: zapisivanje misli u dnevnik, razgovor s bliskim osobama ili stručnjakom može pomoći u regulaciji emocionalnog stresa i smanjenju anksioznosti.

2. Ljutnja i frustracija

Nakon početnog šoka javlja se ljutnja – na bivšeg partnera, sebe ili okolnosti prekida. Ova faza može povećati kortizol, hormon stresa, što može utjecati na imunološki sustav i opću dobrobit.

Zdravstveni savjet: fizička aktivnost poput hodanja, trčanja ili vježbi disanja pomaže u smanjenju stresa i regulaciji hormona, dok impulzivne reakcije poput konflikata mogu pogoršati emocionalno stanje.

3. Pregovaranje i nada

U ovoj fazi javlja se razmišljanje o alternativnim ishodima i “što bi bilo kad bi bilo”. To je prirodan pokušaj uma da kontrolira situaciju i traži emocionalnu sigurnost.

Zdravstveni savjet: realno procijenite moguće ishode. Razgovor s prijateljima ili terapeutom može pomoći u donošenju odluka bez emocionalnog preopterećenja.

4. Tuga i usamljenost

Tuga je ključna za proces prihvaćanja. Fiziološki se može manifestirati umorom, gubitkom apetita ili poremećajem sna. Iako neugodno, prolazak kroz ovu fazu omogućuje emocionalno “procesuiranje” gubitka.

Zdravstveni savjet: redovita tjelovježba, meditacija, vođenje dnevnika zahvalnosti i socijalna podrška smanjuju rizik od depresivnih simptoma i jačaju otpornost organizma.

5. Prihvaćanje i novi početak

Prihvaćanje završetka veze omogućuje vraćanje emocionalne ravnoteže i povećanje životnog zadovoljstva. Tijelo i um postupno se prilagođavaju novim okolnostima.

Zdravstveni savjet: uključivanje u aktivnosti koje povećavaju samopouzdanje, poput novih hobija, obrazovanja ili putovanja, pomaže u jačanju psihološke otpornosti i mentalnog zdravlja.

Trajanje oporavka

Ne postoji univerzalno trajanje procesa. Oporavak ovisi o duljini i intenzitetu veze, emocionalnoj povezanosti te individualnoj otpornosti. Dugotrajna ili duboko emocionalna veza može zahtijevati više mjeseci ili godina.

Ako se simptomi tuge i stresa zadržavaju dulje vrijeme, preporučuje se stručna podrška psihologa ili psihijatra.