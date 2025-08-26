Obavijesti

NIJE LAKO

5 faza prekida: Evo kako ih prepoznati i lakše to prebroditi

5 faza prekida: Evo kako ih prepoznati i lakše to prebroditi
Tuga je ključna za proces prihvaćanja. Fiziološki se može manifestirati umorom, gubitkom apetita ili poremećajem sna. Iako neugodno, prolazak kroz ovu fazu omogućuje emocionalno 'procesuiranje' gubitka

Prekid romantične veze jedan je od emocionalno najzahtjevnijih događaja u životu. Reakcije tijela i uma mogu biti intenzivne, od osjećaja šoka i tuge do fizičkih simptoma poput poremećaja sna, apetita ili energije. Stručnjaci ističu da proces oporavka obično prolazi kroz pet faza, koje pomažu u emocionalnom i psihološkom prilagođavanju novoj situaciji.

Man and woman breaking up on bench in park, conflict in relationship, problem
1. Šok i poricanje

U prvim danima nakon prekida mnogi doživljavaju osjećaj nestvarnosti i emocionalnu otupljenost. Ova reakcija djeluje zaštitno, jer um i tijelo postupno procesuiraju intenzivne emocije.

Zdravstveni savjet: zapisivanje misli u dnevnik, razgovor s bliskim osobama ili stručnjakom može pomoći u regulaciji emocionalnog stresa i smanjenju anksioznosti.

2. Ljutnja i frustracija

Nakon početnog šoka javlja se ljutnja – na bivšeg partnera, sebe ili okolnosti prekida. Ova faza može povećati kortizol, hormon stresa, što može utjecati na imunološki sustav i opću dobrobit.

Zdravstveni savjet: fizička aktivnost poput hodanja, trčanja ili vježbi disanja pomaže u smanjenju stresa i regulaciji hormona, dok impulzivne reakcije poput konflikata mogu pogoršati emocionalno stanje.

3. Pregovaranje i nada

U ovoj fazi javlja se razmišljanje o alternativnim ishodima i “što bi bilo kad bi bilo”. To je prirodan pokušaj uma da kontrolira situaciju i traži emocionalnu sigurnost.

Zdravstveni savjet: realno procijenite moguće ishode. Razgovor s prijateljima ili terapeutom može pomoći u donošenju odluka bez emocionalnog preopterećenja.

4. Tuga i usamljenost

Tuga je ključna za proces prihvaćanja. Fiziološki se može manifestirati umorom, gubitkom apetita ili poremećajem sna. Iako neugodno, prolazak kroz ovu fazu omogućuje emocionalno “procesuiranje” gubitka.

Zdravstveni savjet: redovita tjelovježba, meditacija, vođenje dnevnika zahvalnosti i socijalna podrška smanjuju rizik od depresivnih simptoma i jačaju otpornost organizma.

5. Prihvaćanje i novi početak

Prihvaćanje završetka veze omogućuje vraćanje emocionalne ravnoteže i povećanje životnog zadovoljstva. Tijelo i um postupno se prilagođavaju novim okolnostima.

Zdravstveni savjet: uključivanje u aktivnosti koje povećavaju samopouzdanje, poput novih hobija, obrazovanja ili putovanja, pomaže u jačanju psihološke otpornosti i mentalnog zdravlja.

Trajanje oporavka

Ne postoji univerzalno trajanje procesa. Oporavak ovisi o duljini i intenzitetu veze, emocionalnoj povezanosti te individualnoj otpornosti. Dugotrajna ili duboko emocionalna veza može zahtijevati više mjeseci ili godina.

Ako se simptomi tuge i stresa zadržavaju dulje vrijeme, preporučuje se stručna podrška psihologa ili psihijatra.

