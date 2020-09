5 grešaka kod zavođenja: Žena će pobjeći u suprotnom smjeru

Nakon što je razgovarao sa stotinama ljudi i čitao njihove SMS poruke, sociolog Eric Klinenberg je izdvojio pet nejvećih pogrešaka koje većina radi dok nekoga pokušava zavesti

<p>Temom kako tražiti ljubav u digitalno doba pozabavio se američki sociolog <strong>Eric Klinenberg</strong>. Napisao je knjigu "Modern Romance" (moderna romansa). Kaže kako su danas ljudi vrlo skloni komunikaciji SMS-om pri čemu rade velike pogreške, posebno kada se dopisuju s nekime tko im se sviđa i s kime bi se voljeli upustiti u ljubavnu vezu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Nakon što je razgovarao sa stotinama ljudi i čitao njihove SMS poruke, zaključio je kako je ovo pet najvećih pogrešaka koje većina radi dok nekoga pokušava zavesti:</p><p>1. Hej ili bok - ovakva poruka je zbunjujuća i dvosmislena. Druga strana ne zna što bi točno na nju trebala odgovoriti jer se ne radi o nečemu konkretnom. Može isto napisati "Hej" i opet nitko ništa nije rekao - to je loša, isprazna komunikacija, a i djeluje pomalo djetinjasto i ograničeno.</p><p>2. Beskonačni pokušaji dogovaranja točnog izlaska - npr. pošaljete ženi SMS s pitanjem "Jesi li slobodna u petak navečer?", a ona odgovori "Nisam, a ponedjeljak?", pa vi napišete "Joj ne mogu, radim, a kako ti se čini srijeda?", pa stiže odgovor "U srijedu sam slobodna samo do 9" itd. Dopisivanje se nastavlja, a energija pada i jednoj i drugoj strani.</p><p>3. Predugačke poruke - to ostavlja dojam da je čovjek koji šalje takvu poruku naporan u životu. Ako malo stanete i razmislite, shvatit ćete da puno toga možete reći i u malo riječi, a to će ostaviti pozitivan dojam na onoga tko vam se sviđa.</p><p>4. Pisanje poruka nekim zbunjujućim skraćenicama ili teška nepismenost - svatko bi radije izašao s nekime tko se zna izražavati i donekle je pismen. Ako niste sigurni kako se nešto piše, postoje internetske stranice na kojima to možete provjeriti. Također, pisanje u nekim čudnim skraćenicama djeluje neozbiljno i djetinjasto.</p><p>5. Pitanje tipa "Hoćeš se vucarati sa mnom kasnije po gradu?" - ponovo zvuči kao SMS nekog tinejdžera koji je tek otkrio da na svijetu postoje i cure. Osim toga, poruka takvog tipa je pomalo dvosmislena i zbunjujuća, prenosi <a href="http://www.businessinsider.com/text-message-mistakes-relationships-aziz-ansari-eric-klinenberg-2016-2?utm_content=buffer17b03&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer" target="_blank">Business Insider.</a></p>