Što snovi govore o vašoj vezi? Prepoznajte skrivene poruke

Snovi kojima je tema vaša veza znak su da vam je stalo - i do sebe i do svog partnera. Kad te snove prihvatite sa znatiželjom, a ne osudom, oni mogu postati snažni izvori transformacije, iscjeljenja i promjene

<p>Od početka pandemije, ljudi se više sjećaju snova za 35%, i imaju 15% više negativnih snova, prema istraživačima iz Lyon Neuroscience Research Centra. Mnogi ljudi te neobično živopisne snove nazivaju pandemijskim snovima. Budući da su socijalne rutine narušene, mnogi od tih snova usredotočeni su na odnose.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (plan za dobar san):</p><p>Snovi su vrata za naše nesvjesne želje i osjećaje, tako da se neće uvijek uskladiti sa svakodnevnom stvarnošću. Na primjer, neki ljudi možda imaju sjajan seks u snovima, ali ne i u javi. Drugi mogu sanjati stresne snove o svom partneru bez da prepoznaju probleme u vezi dok su budni, <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-your-dreams-are-trying-to-tell-you-about-your-relationship" target="_blank">MindBodyGreen</a>.</p><p>Pokušavaju li nam takvi snovi o našim vezama reći nešto dublje ili su to samo tjeskobe povezane s pandemijom koje se odigravaju dok mi spavamo?</p><p>Snovi mogu imati mnogo značenja, pa ne postoji jedan jasan odgovor.</p><p>Tjeskobna energija nagomilana zbog pandemije može pokrenuti stresne snove bez dubljeg značaja, dok nam drugi snovi možda šalju poruke o tome što je važno i što treba promijeniti.</p><p>Snovi koji se ponavljaju ili privlače vašu pažnju više nego drugi vjerojatno spadaju u drugu skupinu. Obratite pažnju na njih, jer oni uglavnom potječu iz naše dublje podsvijesti.</p><p>Iako se snovi razlikuju u pojedinostima i kontekstu, postoje neke uobičajene teme. </p><p><strong>Evo tri uobičajena sna o vezama i što vam možda pokušavaju reći:</strong></p><h2>1. Vrući seksualni snovi</h2><p>Jedan od najčešćih snova usmjerenih na vezu je vrući seksualni san. Da biste bolje razumjeli što takav san znači, zapitajte se:</p><p>Da li vi i vaš partner trenutno imate dobar seks?</p><p>Jeste li se prestali dodirivati zbog stresa uzrokovanog pandemijom?</p><p>Razlikovanje ova dva iskustva je važno. Snovi mogu odražavati izražene i neizražene želje - pogotovo ako se niste puno seksali, a želite da jeste.</p><p>Ako se vi i vaš partner osjećate pod stresom zbog korone i niste našli vremena za dodire, odredite datum za seks u kalendaru i dogovorite se da ćete više raditi na intimi.</p><p>Usprkos tome, seksualni snovi nisu uvijek samo o seksu. Ti snovi mogu proizaći i iz čežnje za emocionalnom vezom. Možda vam jednostavno fali nježnih dodira, maženja i tihih šaputanja s partnerom.</p><p>Ako ste zbog pandemije 'zaboravili' na romantiku, odvojite malo vremena prije spavanja da se povežete s partnerom. Podijelite nešto u čemu ste uživali u svom danu ili nešto što je vaš partner učinio što ste cijenili. Budite konkretni i iskreni. Ovaj jednostavan čin može započeti obnavljanje emocionalne bliskosti izostale tijekom pandemije.</p><h2>2. Snovi o sukobu i napetosti</h2><p>Da biste razumjeli snove u kojima se vi i vaš partner svađate ili doživljavate napetost obratite pažnju na frustracije, strahove i osjećaje izražene u snu. Možda je moguće da ti osjećaji vriju ispod površine tijekom budnog života, a prikrivaju ih zabrinutost zbog posla, brige o djeci i drugih svakodnevnih zadataka.</p><p>Takvi osjećaji mogu se pojaviti u snu jer ignorirate njihove suptilne znakove dok ste budni. Ako je to slučaj, odvojite malo vremena kako biste ispisali svoje osjećaje, uzimajući u obzir osjećaje koji mogu proizaći iz osobnih potreba, kao i onih koje vaš partner ne zadovoljava. Rano rješavanje ovih problema može spriječiti daljnji sukob.</p><h2>3. Snovi u kojima ne možete telefonski doći do druge osobe</h2><p>Takvi snovi mogu signalizirati nedostatak povezanosti s vašim partnerom. Ponekad će u tim snovima ljudi birati broj, ali ga neće moći dobro utipkati, a nekad ćete uspjeti dobiti vezu, ali vas partner neće moći čuti. </p><p>Ovaj san može biti znak da se u svojoj vezi osjećate podcijenjeno ili zanemareno. Ako bilo koji od ovih osjećaja zvuči istinito, razmislite o stvaranju rituala nakon posla sa svojim partnerom.</p><p>Zajedničko predavanje ritualu može vas oboje osposobiti da zaboravite na posao i budete istinski prisutni jedno s drugim. To može biti kratka meditacija ili čak presvlačenje u isto vrijeme.</p>