Karmičke veze - prepoznajte jeste li ili ste bili u takvoj vezi?

Ako osjećate snažnu povezanost s partnerom, a odvajanje od njega vam je teško i zamisliti, moguće je da ste u karmičkoj vezi. Takva veza je više od samog déjà vu osjećaja, iako je i to uključeno

<p>Ako ste ikad osjetili čudan osjećaj déjà vua kojeg ne možete objasniti kad ste s nekim, moguće je da ste u karmičkoj vezi. Karmički odnos definiran je kao odnos koji otkriva probleme iz drugog života, objašnjava <strong>Breeshia Wade</strong>, savjetnica za bol i autorica nadolazeće knjige 'Grieving while Black'. Vjerovanje koje stoji iza karmičkih odnosa je da 'oni odražavaju povezanost duše iz prošlog života s razumijevanjem da u ovom životu još uvijek postoji neki nezavršeni posao', dodaje <strong>Samora Suber</strong>, stručnjakinja za odnose.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dražen i Ivana dokaz su da ljubav nema granica</p><h2>Pozadina</h2><p>Ideja karmičkih odnosa potječe od hinduizma i budizma, kako objašnjava <strong>Anjhula Mya Singh Bais</strong>, psihologinja i specijalistica za traume. Kada se riječ 'karma' koristi kolokvijalno, ona često dovodi do negativnog tumačenja značenja, pa je važno zapamtiti da se zapravo značenje karme treba shvatiti kao strogo nepristrano.</p><p>Ovo je važan kontekst jer karmički odnosi nisu inherentno negativni, pozitivni, romantični ili platonski, već se radi o neriješenim pitanjima iz prošlog života. Ti problemi razlikuju se od osobe do osobe. Nadalje, postoji još jedna stvar koju morate imati na umu: 'Svi koji ovo primjenjuju (hinduizam) ne vjeruju u današnje razumijevanje karmičkih odnosa, jer je previše pojednostavljeno', kaže <strong>Lacresha Hayes</strong>, iscjeliteljica.</p><p>Ako se pitate jeste li trenutno u karmičkoj vezi ili ste je imali u prošlosti ili pak želite znati kako ona izgleda, u nastavku pročitajte detaljniji opis karmičkih odnosa.</p><h2>Što je karmički odnos?</h2><p>- Karmički odnos u biti služi kao ogledalo - objašnjava Bais. To znači da može biti i dobro ili loše, ovisno o pitanjima koja vas ta veza želi naučiti. I dok također možete vjerovati da vam je partner s kojim ste u karmičkom odnosu srodna duša, vjerojatno ćete se morati zajedno suočiti s nekim izazovima kako biste ga mogli smatrati istinskom karmičkom vezom. Zašto? U karmičkim vezama ne cvatu uvijek ruže, objašnjava <strong>Shasta Townsend</strong>, stručnjakinja za seks i odnose. Umjesto toga, ti odnosi otkrivaju sve vaše 'slabosti' (bilo koje traume ili probleme koje morate razraditi da biste postali bolja verzija sebe), kao i vaše pozitivne strane.</p><h2>Kako možete znati jeste li u karmičkoj vezi?</h2><p>U ovakvoj vezi ćete vjerojatno osjećati vrlo snažne osjećaje jedno prema drugom. Imat ćete osjećaj kao da tu osobu poznajete čitavog života, unatoč tome što ste se tek nedavno susreli. Moguće je da ćete i zajedno doživjeti déja vu, imati emocionalna sjećanja ili veze koje kao da vam predodređuju trenutni odnos, također, moguće su i međusobno povezane poteškoće koji izgledaju kao da se pojavljuju nasumično iz ničega, kao i doživljavanje mentalne i emocionalne boli pri pomisli na to da će vaš partner otići.</p><h2>Plaši li vas déjà vu?</h2><p>S druge strane, ako prema njima osjećate snažnu povezanost, ali na negativan način, to bi također mogao biti i znak da ste u karmičkoj vezi, rekao je Bais.</p><p>- Apsolutno možete osjećati potpunu paniku i mržnju prema nekome tko vam nije učinio ništa - tvrdi i dodaje da 'ako je riječ o vrlo jakoj reakciji i možete utvrditi da to nije rezultata traume iz ovog života, vrlo je vjerojatno da je karmički odnos'. Drugi znak karmičke veze je intenzitet. Bais objašnjava da kada ste u karmičkoj vezi, 'vjerojatno vam se veza sastoji od euforičnih uspona koji nadmašuju bilo kakve dosadašnje odnose'.</p><h2>Je li samo stvarno jaka početna privlačnost prema nekome znak karmičke veze?</h2><p>Iako je taj početni snažni osjećaj povezanosti definitivno zajednički u identificiranju karmičkih odnosa, nije sve tako jednostavno.</p><p>- Ljudi često vjeruju da je snažna privlačnost ujedno i karmička privlačnost, ali to nije uvijek slučaj. U hinduizmu, karma se doživljava kao sredstvo učenja i evolucije - kaže Hayes.</p><h2>Kako se karmički odnos razlikuje od bilo koje druge intenzivne vrste odnosa?</h2><p>Najveća razlika između karmičke veze i bilo koje druge intenzivne veze je osjećaj nemoći, objašnjava Hayes. Kada ste u karmičkoj vezi, možete se osjećati kao da je vaš partner doslovno djelić vaše duše, što može, u konačnici, učiniti stvari teškima. Ako vaše tijelo ili duša osjeti da je ta druga osoba dio vas, vaše unutarnje samoočuvanje učinit će odvajanje od njih gotovo nemogućim.</p><p>Iako je prekid karmičke veze možda težak, postoji motivirajući faktor, a to je da vas duša pokušava naučiti lekciju iz prošlog života.</p><p>- Karmičke veze je teško završiti ako se ne nauči 'karmička lekcija' - objašnjava Bais. Ako ste u prošlosti imali intenzivne veze, usporedite ih s odnosom za koji mislite da bi mogao biti karmički i pogledajte kako se razlikuju. U većini nekarmičkih veza, ali i dalje intenzivnih odnosa, ćete ostati zajedno zbog ega, ponosa, potrebe i povezanosti, dok je s karmičkim vezama to puno dublje, piše <a href="https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a33647541/karmic-relationships-explained/" target="_blank">Cosmopolitan</a>.</p>