5 jasnih znakova koji otkrivaju jeste li stvoreni jedno za drugo

U načinu na koji partneri komuniciraju i kakve pogled na svijet imaju najbolje se vidi njihova ljubavna kompatibilnost. Međutim, i sitni znakovi otkrivaju jesu li jedno za drugo.

1. Nesvjesno zrcale ponašanja

Ako partneri nesvjesno oponašaju jedno drugo, to znači da se u njihovu društvu osjećaju ugodno, ali i da privlačnost među njima raste. Riječ je o tzv. interakcijskoj usklađenosti, odnosno što se partneri više povezani to više slijede partnera. Ako jedan od njih prekriži noge ili češka lice, velika je vjerojatnost da će to isto odmah ponoviti i drugi.

2. Mijenjaju svoj glas

Muškarci i žene pričaju drugačijim tonom glasa s ljudima koji im se sviđaju nego s prijateljima i članovima obitelji. Oni nastoje uskladiti svoj glas s partnerovim pa žene govore dubljim glasom, a jači spol višim. Na taj način žele potencijalnom partneru pokazati kako su upravo oni najbolji za njih.

3. Međusobno si sliče

Partneri koji međusobno nalikuju, bolje se slažu nego ostali. Na taj način priroda sugerira da ste stvoreni jedno za drugo. To potvrđuju i istraživanja američkog Sveučilišta Illinois u kojem su ispitanici procjenjivali privlačnost ljudi na fotografijama. Najprivlačniji su im bili oni koji im fizički sliče. Znanstvenici tvrde kako ljudi vjeruju onima koji im sliče i privlače ih takvi jer žele povećati šansu za zdravim potomstvom.

4. Hodaju sporije

Oni hodaju sporije s partnericom s kojom su u vezi nego sa ženama za koje ih ne vežu romantični osjećaji. Šetnju s prijateljima vide kao natjecanje i jako se žure. Znanstvenici vjeruju kako ljudi to rade nesvjesno, a da je za sve kriva evolucija koja na taj način štiti potomstvo.

5. Kod njih postoji samo 'mi'

Parovi koji o sebi ne govore kao o pojedincima već govore "mi" imaju više šanse za uspjehom nego drugi parovi. Oni su bolji u rješavanju konflikata i zadovoljniji su svojom vezom nego parovi koji izbjegavaju "mi" frazu, potvrdila je studija Sveučilišta Northwestern.

