12 savjeta koji pomažu ženama i muškarcima da se bolje shvate

Ako ste voljni uložiti truda, možete naučiti kako bolje komunicirati jedni s drugima i uštedjeti neke nesporazume, suze i uzdahe dugoročno, uz samo malo truda

Muškarci i žene. Govore istim jezikom, ali to ne znači da se razumiju. Riječi i izrazi mogu imati različita značenja za svakog od nas dok razgovaramo. Zato ponekad ne možemo komunicirati bez svađe, povisivanja tona ili bacanja nekih stvari, poput jastuka. 

Ovih 12 savjeta pomoći će vam da ostvarite bliži odnos sa šefom, svojim roditeljima, prijateljima ili sa partnerom:

1. Žene: Ne čitajte između redaka

Postoje dokazi da žene više čitaju skriveno značenje u komunikaciji s prijateljima. Drugim riječima, one imaju tendenciju da 'čitaju između redova' i pripisuju vrijednosti intimnosti i bliskosti riječima svog partnera. 

Ako vam muškarac kaže: 'Danas igramo polufinale!', on to stvarno misli. On ne misli: 'Radije bih bio s prijateljima, dosadna si mi'.

Razumijevanje onoga što jedno želi od drugoga pomoći će premostiti razlike. 

2. Muškarci: Nemojte savjetovati, samo slušajte</h2><p>Žene imaju tendenciju da vide komunikaciju kao način za istraživanje osjećaja. Muškarci imaju tendenciju da razmišljaju o jasnim rješenjima, zdravim savjetima i žele to reći što je brže moguće. Zbog toga parovi mogu uspjeti samo ako bolje razumiju ono što drugi traži. On želi dati savjet, ali ona samo želi biti saslušana.</p><h2>3. Žene: Cijenite to što vas želi utješiti<br/> Muškarci: Ponašajte se kao da vam je stalo</h2><p>Muškarci će vidjeti problem koji treba riješiti i pokazati će brigu za svog partnera ulaganjem svoje energije u rješavanje problema. </p><p>U međuvremenu, žena stvarno traži pažljivog slušatelja. Muškarac bi zaista mogao pomoći vezi postavljanjem pitanja kako bi je razumio što bolje i osigurao da se osjeća kao da je sluša. </p><h2>4. Žene: Shvatite da i muškarci uživaju u nekom kvalitetnom vremenu za sebe</h2><p>Ako se vaš muškarac čini pomalo izoliran, to vjerojatno znači da se samo naglo odmakao od svojih problema. Ovaj mini 'odmor' može imati oblik igranja videoigara, gledanja televizije ili čitanja.</p><p>Ne brini zbog toga - samo mu daj prostora! I pobrinite se da se osjeća kao da će sve biti u redu tako što ćete mu dati do znanja da vjerujete da je iznad svega.</p><h2>5. Žene: Pokušajte biti jasnije u svojim namjerama</h2><p>Žene i muškarci različiti su u tome kako stvari kažu jedni drugima. Žene su malo neizravnije od muškaraca, sklonije su izbjegavati izravne optužbe i radije bi htjele umjesto toga iznijeti neizravne optužbe. Stoga bi najbolje bilo da žene budu preciznije sa svojim muškarcem i da on malo dublje uđe u ono o čemu zapravo razgovaraju.</p><p>Na primjer, žene možda neće reći: 'Ljuta sam zbog onoga što si rekao na večeri sinoć.' Umjesto toga, mogla bi se odlučiti za sarkastičnu primjedbu poput: 'Možda bi trebao razmisliti o tome da budeš pristojniji tijekom naših izlazaka.' </p><h2>6. Muškarci: Povratne informacije joj govore da slušate</h2><p>Partneri se međusobno razlikuju u stilovima komunikacije, primjerice u verbalnim odgovorima, fizičkom kontaktu i slično. </p><p>Muškarci ne ulažu puno truda u povratne informacije. Često govore 'da', 'aha' i slično, ili samo očima potvrđuju da slušaju. Žene s druge strane, ulažu trud u povratne informacije te se trude da partner shvati kako one pozorno slušaju.</p><h2>7. Žene: Pokušajte shvatiti zadatak samo kao zadatak<br/> Muškarci: Dodajte malo ljubavi u sam zadatak</h2><p>Žene se uključuju u izgradnju povjerenja prvo kroz razgovor, a zatim zajedničkim sudjelovanjem u zadacima, koje će i ostvariti zbog tog povjerenja. Muškarci obično odbacuju ovaj razgovor o povjerenju i umjesto toga sežu pravo u misiju ispunjavanja zadatka. Na primjer, ako trebaju raditi sa svojim šefom, to će učiniti čak i ako im se ne sviđa.</p><h2>8. Žene: Shvatite da muškarci često moraju nešto raditi dok razgovaraju</h2><p>Muškarci imaju naviku dok komuniciraju nešto raditi, a to im pomaže i kada žele komunicirati osjećaje. Ženama takva 'pomoć' ne treba, ali može im biti korisno prepoznati da kada njihov partner nešto pokušava raditi prije, ili čak usred svađe, kako vjerojatno traži način da se bolje izrazi ili mu pak smeta okolina u kojoj se nalazite pa aktivnošću želi 'pobjeći' od svađe. </p><h2>9. Muškarci: Ne ustručavajte se zatražiti pomoć</h2><p>Oni mogu shvatiti da je potreba za traženjem pomoći odraz njihove nesposobnosti da nešto postignu. U međuvremenu, pružanje savjeta ženama se doživljava kao znak brige za nekoga drugog. Da biste premostili taj jaz, možda će vam pomoći da budete što jasniji u svojim namjerama.</p><p>Zamislite da je muškarac na svom računalu i da pokušava riješiti problem. Nemojte samo reći: 'Radiš to pogrešno, potrebna ti je moja pomoć.' Pokušajte reći, umjesto toga, 'imala sam tu grešku i prije, želiš da ti provjerim mogu li ti to popraviti?'</p><h2>10. Žene: Shvatite da su muškarci selektivni slušatelji</h2><p>Oni su ono što nazivamo 'selektivnim slušaocima'. S druge strane, žene pokazuju veće poštovanje za verbalne i neverbalne znakove i mogu se uvrijediti ako ti znakovi nisu prisutni.</p><h2>11. Žene: Ne dopustite da se vaš gnjev nagomila</h2><p>Žene svaku svađu vide kao dio veće cjeline. Drugim riječima, muškarci mogu raspravljati o jednoj temi i onda bez problema prijeći na drugu, bez da povuku ikakve osjećaje iz prve rasprave. Žene, s druge strane, prenose osjećaje iz jedne u drugu svađu te se gnjev samo nagomilava.</p><h2>12. Žene i muškarci: Poštujte komunikacijski stil vašeg partnera</h2><p>Važno je priznati da različiti ljudi (bez obzira na spol) imaju različite stilove komunikacije. <br/> Neki mogu biti bolji komunikatori, neki lošiji i slično. Bez obzira na to, zapamtite da ste vi i vaš partner jedinstveni i imate jedinstven stil komunikacije, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-psychology/psychology-shows-12-things-men-and-women-need-to-change-in-their-communication-styles-in-order-to-understand-each-other-better-797839/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside" target="_blank">Brightside.</a></p>