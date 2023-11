5 je tipova ljudi kad je kupovina božićnih poklona u pitanju, a jedan tip je većinu već kupio

Jeste li od onih koji se dan uoči Badnjaka sjete da nemaju poklone koje će staviti pod bor, da vam nedostaju glavni sastojci za obiteljski ručak i kolače ili da niste pripremili ukrase, za razliku od onih koji će već ih izvaditi i obrisati prašinu s njih već krajem rujna, kad započinju motati hrpu darova na tavanu? Dakle, jeste li ranoranilac, ili kupac koji juri u trgovine u zadnji čas uoči božićnih blagdana?

Psihoterapeutkinja Jade Thomas uvjerena je da to otkriva o vašoj osobnosti puno više nego što mislite. Osnivačica Luxe Psychology Practice kaže da trenutak kad kupujete božićne potrepštine otkriva jeste li osoba tipa motivirana, organizirana i metodična osoba ili pak neki od lijenih tipova osobnosti.

Prema njenim riječima, možemo prepoznati pet tipova: ranoranioci, oni koji se spremaju tijekom ljeta, oni koji kupuju početkom prosinca, ljudi koji kupuju sredinom prosinca i na kraju – a sigurno znate bar jednu takvu osobu – oni koji jure u trgovine 24. prosinca.

Kaže kako oni koji se mogu svrstati u ranoranioce, a to su svi koji kupuju do početka prosinca, često ostvaruju visoka postignuća, skloni su natjecateljskom duhu i nestrpljivi su. Oni smatraju da je sezona blagdana sama po sebi dovoljno stresna i prožeta tjeskobom, pa se žele pobrinuti da si osiguraju prednost i uživaju u samim blagdanima u miru, kad za to dođe vrijeme, prenosi The Sun.

'Zlatni retriveri' počinju tijekom ljeta

- Oni koji se usred ljeta pripremaju za praznike ljudski su ekvivalent zlatnog retrivera. Obilježavaju ih optimizam i entuzijazam koji stalno isijavaju, čak i kad ljudi oko njih kolutaju očima. Umjesto da budu tužni što se ljeto bliži kraju, oni preusmjeravaju fokus na sljedeću uzbudljivu priliku za radost u godini, pojašnjava psihoterapeutkinja.

- To bi moglo značiti da ste osoba koja uživa u događajima kojima se veseli, volite biti organizirani i obožavate blagdane i nimalo vam nije važno što neki kažu da ste počeli prerano – pojašnjava.

'Budimo razumni, počnimo ranije'

Ako preskačete Noć vještica i odmah se prebacite u božićno raspoloženje, vjerojatno ste čovjek koji više voli držati se rasporeda nego živjeti u trenutku. Vi jednostavno uživate u planiranju i završavanju obaveza puno prije roka, kaže psihoterapeutkinja.

- Želite izbjeći božićnu gužvu koja traje od kraja studenog do prosinca i biti korak ispred svih – kaže. Osim toga, jedva čekate razveseliti svoje voljene, pa vam ranije pripreme čine zadovoljstvo.

'Najbolje je početkom prosinca'

- Ljudi koji započnu s pripremama za Božić početkom prosinca obično se mogu pohvaliti logikom i urednošću, kaže Jade Thomas. Nije im jasno zašto bi netko razmišljao o Božiću prije toga i imao crno-bijeli stav o tome kad je 'normalno' početi s pripremama. Iako su opušteni kad je riječ o pripremama za blagdan, može ih frustrirati to što trgovine počnu puniti police božićnim ukrasima već u rujnu.

Sve u zadnji čas?

Svi znamo nekoga tko ostavlja božićnu kupovinu do posljednjeg trenutka, kad su police već pomalo prazne. Ovi impulzivni tipovi ljudi obično su bezbrižni i rijetko kad dvaput promisle o pripremama za blagdane, kaže psihoterapeutkinja. Dodaje kako postoje samo dva moguća objašnjenja:

- Ili ste stvarno opušteni ili mrzite Božić i sve oko njega. To bi moglo značiti da se ti ljudi zapravo ne vesele Božiću te da su manje nadahnuti proslavama oko sebe. Možda nemaju ugodna sjećanja na Božić i osjećaje poput tuge ili lošeg raspoloženja, zaključuje.