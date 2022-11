5 načina kako da žena sigurno dođe do orgazma tijekom seksa

Foto: dreamstime/ilustracija

Tijelo može doživjeti orgazam od raznih stimulacija, pa ako vas jedna ne dovodi do orgazma, to ne znači da imate problem. Često je potrebno malo istraživanja vlastitog tijela kako bi shvatili što vas dovodi do užitka

Nije tajna da kad je u pitanju seks postoji razlika u zadovoljstvu između muškaraca i žena. Ženama može trebati više vremena da postignu vrhunac - ali postoje načini da povećate šanse da žene budu potpuno zadovoljne POGLEDAJTE VIDEO: Seks s bivšima U seksu kod žena i muškaraca postoji razlika u doživljaju ugode i zadovoljstva. Iako ženi može trebati dulje (i zahtijevati više stimulacije) da postigne orgazam, postoje stvari koje se mogu napraviti kako bi osigurali žensko zadovoljstvo. Novo istraživanje brenda za proizvodnju seksualnih igračaka Lovehoney, otkrilo je da prosječni čovjek doživi svoj prvi orgazam između 18. i 25. godine, s 36 posto ispitanika koji tvrde da su prvi vrhunac doživjeli u rasponu tih godina. Unatoč tome, poznato je da je ženama puno teže dostići vrhunac nego muškarcima, a istraživanje je pokazalo da čak 65 posto žena ne doživi orgazam masturbacijom sve do nakon 18. godine, a 41 posto se izjasnilo da je prvi orgazam putem seksa doživjelo u godinama između 18. i 25. rođendana. Kako bi pomogao ljudima da povećaju svoje šanse za postizanje orgazma, Lovehoney je otkrio pet najboljih načina koji će olakšati ženama da dožive orgazam. Rezultati uključuju: Foto: Dreamstime Ljudima koji nisu sigurni koji je od gore navedenih načina najbolji za njih da dođu do vrhunca, certificirana seksualna edukatorica, Javay Frye-Nekrasova, savjetuje da više vremena posvete istraživanju svojeg tijela. - Tijelo može doživjeti orgazam od raznih stimulacija, pa ako vas jedan način ne dovodi do orgazma, to ne znači da imate problem - rekla je. - Često je potrebno malo istraživanja vlastitog tijela kako biste shvatili što vas zapravo dovodi do užitka koji rezultira orgazmom - objasnila je. Samo 24 posto žena postiže orgazam penetrativnim seksom, u usporedbi s gotovo polovicom muškaraca. Istraživanje je također otkrilo da je 37 posto lezbijki i 44 posto homoseksualaca bilo mlađe od 18 godina kada su doživjeli prvi orgazam s partnerom - u usporedbi sa samo 30 posto heteroseksualnih ljudi. Mnogi čimbenici mogu utjecati na to hoćemo li tijekom seksa doživjeti orgazam ili ne, uključujući spol piše Daily Star Istraživanja su pokazala da 95 posto muškaraca obično ili uvijek tijekom seksa doživi orgazam, u usporedbi sa samo 65 posto žena. Gotovo polovica (45 posto) muških sudionika u Lovehoneyevoj anketi rekla je da je penetrativni seks za njih najbolji način za postizanje orgazma, u usporedbi sa samo 24 posto žena i 10 posto nebinarnih osoba. Foto: Dreamstime Utvrđeno je da je pobjednička metoda žena za postizanje orgazma stimulacija klitorisa, a gotovo 40 posto žena kaže kako najčešće dožive orgazam na taj način. Prethodna istraživanja su pokazala da samo 18 posto žena može doživjeti orgazam samo penetracijom, stoga ne čudi da je većina glasala za stimulaciju klitorisa kao najbolji način za postizanje orgazma. Kvalitetan seksualni odgoj i otvorena komunikacija su najbolji način da se premosti taj jaz do ženskog orgazma. Otvorenost, razgovor i istraživanje su prvi koraci u seksualnom oslobođenju koje nedostaje tako velikom broju žena. - Prvi korak u borbi protiv nedostatka orgazma je osigurati da svi imaju sveobuhvatnu edukaciju o ljudskom tijelu (u svim njegovim različitim oblicima) i kako najbolje stimulirati različite dijelove - kaže Javay. - Još jedan alat u borbi protiv jaza u zadovoljstvu je normaliziranje razgovora o seksu s partnerima, prijateljima i obitelji - objašnjava i dodaje da 'ako možete razgovarati o seksu bez nelagode, onda možete bolje razgovarati o tome što volite s partnerima, izraziti im svoje želje i ideje kako poboljšati seks.' Najčitaniji članci