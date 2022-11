Seks nakon razvoda: Sedam stvari koje vam nitko neće reći

Od trenutka kad ste se razdvojili, vjerojatno ste razmišljali o tome kako bi bilo seksati se s nekim drugim. To je jedan od najstrašnijih, ali ujedno i najuzbudljivijih aspekata razvoda. Pitate se kako bi to doista moglo izgledati, ponovno biti intiman s nekim nakon što ste izgubili ljubav, za koju ste možda vjerovali da je bila 'životna'.

Očito, 'novi' seks je uzbudljiv. Biti gol s nekim drugim. Intiman s nekim drugim. Ranjiv s nekim drugim. Ako ste se pitali kako je to vratiti se u 'sedlo' nakon razvoda, evo nekih odgovora.

1. Vjerojatno ćete osjećati kao da vam cijelo tijelo 'gori'

Novi seks, to je uzbudljivo. Možda ste bili potpuno 'neseksualni' u braku pred kraj... ili cijelo vrijeme. Ili možda i ne. Nemojte se iznenaditi ako se budete osjećali neobično uzbuđeno. Nešto od toga je zbog normalnih hormonalnih promjena, a mnogo toga ima veze sa željom da se ponovno osjećate željeno i seksi. Osjećati se željeno je normalno. Samo treba biti oprezan. Ne trebate to raditi ako još niste spremni, bilo da se radi o dugoročnoj obvezi, spoju ili povremenoj 'akciji'.

Foto: Dreamstime

2. Možda se osjećate 'čudno', ali nemojte

Prvi put biste se mogli gotovo osjećati kao da ste učinili nešto loše. Možda ćete se osjećati kao da je iskustvo bilo 'čudno'. Normalno je osjećati određeni osjećaj krivnje, ali nemojte. Očito je da ne radite ništa loše, i normalno je da se nakon što ste s nekim bili dugo vremena osjećate neugodno, sada kada ste prvi put s nekim drugim.

3. Možda ste postavili standarde prenisko, stoga budite oprezni

U pokušaju da se osjećate željeno i seksi, možete doći u iskušenje da postavite svoje standarde malo niže kako biste se samo osjećali živima. Ako ste netko kome je potrebna privrženost ili imate nisko samopoštovanje, nemojte to činiti. Samo ćete se zbog toga osjećati još gore. Kvaka ovdje je da ćete najvjerojatnije biti podložniji tome ako imate nisko samopoštovanje. Međutim, ako samo želite imati seks, samo budite sigurni i ne brinite. Uvijek je doza opreza poželjna. Nemojte uskočiti prerano u odnos ako niste spremni.

Foto: Dreamstime

4. Napadat će vas mlađi, iz mnogo razloga

Čak i ako se razvedete mladi, 'iskusni' ste. Mlađi muškarci vole ovo. Oni vas vide kao uzbudljivu, egzotičnu, zanimljivu i samopouzdanu osobu, a ne kao onu koja ih najvjerojatnije tjera na obvezu ili brak. Mladići će pohrliti k vama. Budite polaskani, i ako vam to odgovara, to je u redu. Ako nije, samo cijenite svoju seksualnu vitalnost sve dok vas poštuju.

5. Možete 'precijeniti' prvo iskustvo

Budući da je prošlo toliko vremena otkako ste se osjećali željenima, budite oprezni, ali i također uživajte u tome. Novi seks može biti sjajan, ali i nakon što ste prethodno povrijeđeni, to se može činiti kao najbolji seks u životu, i to je dobro, samo budite oprezni s osjećajima, zadržite perspektivu i ne upuštajte se u nešto osim ako niste potpuno spremni, bez obzira na to koliko je netko 'nevjerojatan'. Obratite pozornost na svoju ranjivost.

6. Možda ćete doći u iskušenje na seks iz 'osvete'

Neke žene jednostavno čeznu za tim da brzo odu van nakon razvoda kako bi se oporavile od ljubavnih ozljeda koje su morale pretrpjeti tijekom razvoda. Stoga treba biti oprezan da ne glumite ili se seksate iz ljutnje. Ljutnja izjeda samo ljute, a ne one koji su vas naljutili.

Foto: Dreamstime

7. Možda ćete doći u iskušenje da se vratite prošlosti, odnosno svojim bivšima

Oni će se praktično pojaviti na vašem pragu. Poneki bivši dečko kojeg ste imali od predškolske dobi može se naći 'tu' nakon što nanjuše da je vaš brak problematičan. Budite oprezni s prošlošću. Naravno, davno izgubljena prava ljubav mogla bi biti srednjoškolska ljubav. Događa se, ali također puno se njih ponovno spaja s bivšim i to može biti jednako katastrofalno kao prošli put. Sve ovisi, piše Worthy.

Ne postoje jasna pravila o životu, ljubavi ili bilo čemu.

Jedino pravilo kojeg se vrijedi pridržavati je da budete intimni i puni ljubavi samo s nekim tko je kao vi, tko vas poštuje i želi ono što vi želite - bilo da je to jedna noć, deset noći ili cijeli život. I što god činili, čuvajte svoje srce, ali to ne znači da ga držite pod ključem. 'Najočajniji' nakon razvoda su oni koji odbijaju ponovno pokušati i koji se osjećaju 'jadnima'. Osvijestite se koliko vrijedite.

