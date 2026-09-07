5 najboljih načina kako spriječiti korov da raste iz rupa u betonu

Postoji nekoliko načina kojima se može spriječiti širenje korova ili ukloniti već iznikle biljke. Neke metode temelje se na prirodnim sredstvima, dok druge zahtijevaju nešto više pripreme ili upotrebu gotovih proizvoda.

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Kukuruzni gluten može spriječiti novi korov

Jedna od metoda je kukuruzno glutensko brašno. Riječ je o nusproizvodu prerade kukuruza koji se inače koristi i u stočnoj hrani, a može djelovati kao prirodni herbicid prije nicanja korova.

Ono neće uništiti korov koji je već narastao, ali može spriječiti novo sjeme da se uspješno ukorijeni. Djeluje tako da isušuje vrlo mlade korjenčiće biljaka.

Može pomoći kod više vrsta korova, uključujući maslačak i neke vrste trava.

Prije upotrebe potrebno je dobro očistiti pukotine i ukloniti sav postojeći korov. Prah se zatim stavlja u spojeve između ploča.

Najbolje ga je nanositi u rano proljeće i ponovno krajem ljeta.

Ipak, treba biti oprezan jer neće razlikovati korov od biljaka koje želite uzgojiti. Može tako spriječiti i klijanje trave ili drugog sjemena u blizini.

Ocat može uništiti mlade biljke

Običan ocat može poslužiti i kao prirodno sredstvo protiv korova.

Njegov glavni sastojak, octena kiselina, oštećuje biljne stanice. Nakon toga biljka počinje gubiti vlagu, sušiti se i postupno odumirati.

No ocat djeluje prvenstveno na dijelove biljke koje izravno dodirne. Zbog toga je najkorisniji kod mladog korova koji još nema snažno razvijen korijen.

U tekstu se preporučuje ocat za čišćenje s oko šest posto octene kiseline. Nije ga potrebno dodatno razrjeđivati vodom jer bi se time smanjila njegova učinkovitost.

Može se staviti u vrtnu prskalicu i poprskati izravno po pukotinama ili nanijeti ravno iz boce.

Postupak se prema potrebi može ponavljati jednom tjedno kako bi se uništile nove biljke prije nego što se razviju.

Važno je pritom pogoditi samo korov jer ocat nije selektivan i može oštetiti i druge biljke s kojima dođe u kontakt.

Foto: 123RF

Postavite zaštitnu tkaninu protiv korova

Ako tek postavljate novu terasu, stazu ili opločnike, jedna od preventivnih mogućnosti je tkanina protiv korova.

Postavlja se ispod ploča te stvara fizičku barijeru između tla i sjemena korova. Istodobno smanjuje količinu svjetlosti i vode koja dolazi do biljaka ispod nje.

Takve tkanine mogu biti izrađene od različitih materijala, primjerice poliestera, polipropilena ili reciklirane jute.

Najčešće dolaze u rolama. Potrebno je odrezati komad odgovarajuće veličine i položiti ga ravno preko površine prije nego što se počnu postavljati opločnici.

Važno je da tkanina bude potpuno ravna kako se ispod ploča ne bi stvarale neravnine.

Ova metoda najbolje funkcionira kada su opločnici postavljeni vrlo blizu jedan drugome. Ako su razmaci veliki, dio tkanine mogao bi ostati vidljiv između njih.

Pukotine ispunite polimernim pijeskom

Još jedna dugotrajnija opcija je polimerni pijesak.

Za razliku od običnog pijeska, ovaj proizvod sadrži vezivna sredstva koja se aktiviraju u dodiru s vodom. Nakon stvrdnjavanja nastaje čvrsta masa koja zatvara spojeve između opločnika i otežava rast korova.

Takav pijesak također se ne ispire i ne raznosi vjetrom toliko lako kao obični.

Prije nanošenja ploče moraju biti potpuno suhe, a iz pukotina treba ukloniti sav korov, kamenčiće i ostatke starog materijala.

Polimerni pijesak zatim se metlom raspoređuje po spojevima tako da ih ispuni od dna do vrha.

Nakon toga potrebno ga je pažljivo navlažiti vodom kako bi se aktivirala vezivna sredstva.

Vrijeme potrebno da se potpuno stvrdne ovisi o proizvodu, a proces kod nekih proizvoda može trajati i nekoliko tjedana.

Vrijedi prije rada provjeriti i vremensku prognozu jer određene vrste polimernog pijeska zahtijevaju suho vrijeme i dovoljno visoku temperaturu.

Kada ništa drugo ne pomaže, postoji i herbicid

Ponekad je korov već dobro ukorijenjen i potrebno je sredstvo koje djeluje brže i snažnije.

U tom slučaju moguće je koristiti gotovi herbicid namijenjen korovu koji raste na tvrdim površinama poput prilaza, terasa i staza.

Foto: 123RF

Kod određenih herbicida, vidljivi rezultati mogu se pojaviti već nakon nekoliko sati.

Kod upotrebe herbicida potrebno je strogo slijediti upute proizvođača te koristiti rukavice i zaštitu za oči.

Takva sredstva ne bi trebalo nanositi u blizini travnjaka, cvjetnjaka ili drugih biljaka koje želite sačuvati jer mogu oštetiti i njihov korijen.

Bez obzira na metodu, najbolji rezultat obično se postiže kada se s korovom krene boriti dok je još mlad. Sprječavanje njegova ukorjenjivanja znatno je jednostavnije od kasnijeg uklanjanja biljaka koje su već duboko prodrle između ploča.