Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
MJESTO NA KOJE SE VRAĆA PLUS+

Super restoran u Samoboru: Kuhamo što uberemo u vrtu, kod nas se ništa ne baca!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 7 min
Super restoran u Samoboru: Kuhamo što uberemo u vrtu, kod nas se ništa ne baca!
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Garden Restoran Cantilly u Samoboru ima vlastiti vrt i ekipu koja namirnice nastoji iskoristiti maksimalno, pa kuhaju šalše, džemove, sokove i druga čuda

Admiral

U mnogim je zanimljivim restoranima često teško odrediti koji je ključan detalj koji bi mogao presuditi da se upišu na listu vrhunskih, onih koji se obavezno posjećuju kad ste im blizu, ili želite proslaviti neki važan trenutak poslovnog ili obiteljskog života, no u Garden Restoranu Cantilly, u ulici Stanka Vraza u Samoboru, smještenom između Žumberka i Plješivice, zaključak se vrlo brzo nametnuo sam po sebi. Stvar je u kombinaciji: vlasnik je povratnik iz Švicarske koji se odlučio vratiti u Hrvatsku i za to je izabrao Samobor, te uz posao kojim se bavi poželio stvoriti restoran u kakvome bi sam volio jesti, kako bi imao mjesto gdje može dovesti i poslovne partnere. Zrno hrabrosti da vođenje jednog takvog restorana povjeri iznimno mladoj ekipi, presudilo je, pak, u tome da se baš na svakom koraku u Cantillyju osjeća velika strast prema stvaranju čarolije u kuhinji i dobre atmosfere među osobljem, što se odražava i u odnosu prema gostima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Osoba kakvu niste ni znali da trebate: Evo kakva je srodna duša svakog znaka Zodijaka
IZVUĆI ĆE NAJBOLJE IZ VAS

Osoba kakvu niste ni znali da trebate: Evo kakva je srodna duša svakog znaka Zodijaka

S obzirom na specifične karakteristike svakog znaka Zodijaka, astrolozi su napravili profil osobe s kojom će svaki od njih biti najkompatibilniji u ljubavi
Evo što biste trebali raditi na sprovodu i što se nikada ne radi
BONTON ŽALOVANJA

Evo što biste trebali raditi na sprovodu i što se nikada ne radi

Pogreb je jedan od najsnažnijih trenutaka ljudske povezanosti, vrijeme kada se okupljamo kako bismo odali počast nečijem životu i pružili podršku onima koji tuguju. S time ide i pristojno ponašanje i odijevanje
Klasični stil: 33 najbolje frizure za žene u zrelim godinama
VRLO PRAKTIČNE I LIJEPE

Klasični stil: 33 najbolje frizure za žene u zrelim godinama

S godinama kosa gubi sjaj i gustoću, stoga su najbolje one frizure koje ipak kosi daju neku dinamiku, uglavnom stepenasto šišane i u repovima raznih dužina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026