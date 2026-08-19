Super restoran u Samoboru: Kuhamo što uberemo u vrtu, kod nas se ništa ne baca!

U mnogim je zanimljivim restoranima često teško odrediti koji je ključan detalj koji bi mogao presuditi da se upišu na listu vrhunskih, onih koji se obavezno posjećuju kad ste im blizu, ili želite proslaviti neki važan trenutak poslovnog ili obiteljskog života, no u Garden Restoranu Cantilly, u ulici Stanka Vraza u Samoboru, smještenom između Žumberka i Plješivice, zaključak se vrlo brzo nametnuo sam po sebi. Stvar je u kombinaciji: vlasnik je povratnik iz Švicarske koji se odlučio vratiti u Hrvatsku i za to je izabrao Samobor, te uz posao kojim se bavi poželio stvoriti restoran u kakvome bi sam volio jesti, kako bi imao mjesto gdje može dovesti i poslovne partnere. Zrno hrabrosti da vođenje jednog takvog restorana povjeri iznimno mladoj ekipi, presudilo je, pak, u tome da se baš na svakom koraku u Cantillyju osjeća velika strast prema stvaranju čarolije u kuhinji i dobre atmosfere među osobljem, što se odražava i u odnosu prema gostima.