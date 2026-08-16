Evo kako u kolovozu besplatno razmnožiti lavandu, ružmarin, kadulju i smilje

U kolovozu ovogodišnji izboji više nisu sasvim mekani, ali još nisu ni potpuno odrvenjeli, pa imaju dobre uvjete za stvaranje novog korijenja. Uz nekoliko grančica, malo supstrata i pravilnu njegu do proljeća možete dobiti čitav niz novih biljaka

Za razmnožavanje se u ovom razdoblju koriste poludrvenaste reznice. To su ovogodišnji izboji čiji je donji dio već postao čvršći, dok je vrh još zelen i aktivno raste.

Takve se reznice u pravilu uzimaju od kasnog ljeta do rane jeseni, a među biljkama pogodnima za ovaj način razmnožavanja su upravo lavanda, ružmarin i kadulja. Royal Horticultural Society navodi da je prednost poludrvenastih reznica upravo kombinacija čvrste baze i još uvijek mekanog vrha.

Premekane grančice osjetljivije su na venuće i truljenje, dok potpuno odrvenjele reznice korijen mogu stvarati znatno sporije.

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Koju grančicu odabrati?

Nije svaka grančica jednako dobra. Prije rezanja pregledajte matičnu biljku i birajte samo zdrave izboje bez vidljivih bolesti, štetnika ili oštećenja.

Kod lavande birajte zdrave izboje bez cvjetova i cvjetnih pupova. Idealno vrijeme često dolazi upravo nakon završetka cvatnje.

Kod ružmarina dobar je ovogodišnji izboj koji je na vrhu još zelen i savitljiv, dok pri dnu već postaje čvršći i lagano smeđ. Izbjegavajte grančice koje cvatu.

Kod kadulje tražite čvrste, zdrave izboje s dobro razvijenim listovima na vrhu, a kod smilja kompaktne grančice zdrava izgleda i čvršće baze.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Reznice uzimajte ujutro

Najbolje ih je rezati rano ujutro, prije nego što ljetna vrućina počne izvlačiti vlagu iz biljke. Tada su izboji bolje hidratizirani i manje je vjerojatno da će brzo uvenuti. Ako jutro nije opcija, pričekajte da najveća dnevna vrućina prođe.

Koristite oštre i čiste vrtne škare ili nož. Alat prije korištenja dobro očistite i dezinficirajte kako biste smanjili mogućnost prijenosa biljnih bolesti.

Foto: 123RF

Kako pripremiti reznicu?

Odaberite zdravu grančicu dugu otprilike 8 do 12 centimetara i odrežite je neposredno ispod čvora, odnosno mjesta na stabljici iz kojeg izbijaju listovi. Drugi stručni vodiči preporučuju i nešto duže, približno 10 do 15 centimetara, pa točna duljina može ovisiti o biljci i izboju koji imate na raspolaganju.

Zatim:

uklonite listove s donjeg dijela stabljike

na vrhu ostavite nekoliko zdravih listova

odstranite cvijet, ocvali cvat ili cvjetni pupoljak

pazite da pritom ne oštetite koru stabljike.

Uklanjanje donjih listova važno je jer taj dio reznice odlazi u supstrat. Na vrhu ipak mora ostati dovoljno lišća kako bi biljka mogla nastaviti fiziološke procese dok ne razvije vlastiti korijen.

Ako ostavite cvijet, biljka će dio energije usmjeravati na njega umjesto na stvaranje korijenja, zbog čega ga je bolje ukloniti.

Kakav supstrat koristiti?

Jedna od najvažnijih stvari kod reznica je dobra drenaža. Teška i zbijena vrtna zemlja dugo zadržava vodu, što povećava mogućnost truljenja mladih stabljika.

Možete napraviti rahlu mješavinu od supstrata za sadnice i pijeska ili perlita. RHS, primjerice, za poludrvenaste reznice preporučuje vrlo propustan supstrat, odnosno mješavinu komposta za uzgoj i krupnijeg hortikulturnog pijeska.

Posudice obavezno moraju imati rupice za otjecanje viška vode.

Supstrat prvo navlažite, a zatim olovkom ili tankim štapićem napravite rupicu. U nju stavite ogoljeni donji dio reznice i lagano pritisnite zemlju oko stabljike kako bi bila stabilna.

Trebaju li cimet ili med?

U kućnim savjetima često se spominju cimet i med. Cimet se koristi zbog svojih antimikrobnih svojstava, dok se med također tradicionalno koristi kao dodatak pri razmnožavanju biljaka. Ipak, za uspješno ukorjenjivanje mnogo su važniji zdrava reznica, čist alat, propustan supstrat, odgovarajuća vlaga i izbjegavanje jakog sunca.

Dakle, nisu nužni da bi postupak uspio.

Napravite mali 'staklenik'

Reznica u početku nema korijen kojim bi mogla nadoknaditi izgubljenu vodu, pa joj odgovara nešto viša vlažnost zraka.

Posudu možete pokriti prozirnom plastičnom vrećicom ili odrezanom plastičnom bocom, čime ćete napraviti jednostavan mini staklenik. Sličan postupak preporučuju i stručni vodiči za razmnožavanje reznicama.

Foto: 123RF

Ipak, posudu treba redovito provjetravati kako se unutra ne bi nakupljalo previše vlage.

Ne stavljajte ih na jako kolovoško sunce

Iako su lavanda, smilje i ružmarin poznati kao ljubitelji sunca, mlade reznice su druga priča.

Posude stavite na svijetlo, ali zaštićeno mjesto, bez izravnog jakog ljetnog sunca. Posebno je važno izbjegavati sunce ako je reznica pokrivena plastikom jer se temperatura ispod nje može vrlo brzo povisiti.

Supstrat održavajte blago vlažnim, ali nikako natopljenim. Previše vode jedan je od najbržih načina da donji dio reznice počne trunuti.

Kako znati da je pustila korijen?

Za ukorjenjivanje treba vremena. Ovisno o vrsti biljke i uvjetima, prve žilice mogu se pojaviti nakon nekoliko tjedana. Cornell Cooperative Extension navodi da različitim začinskim biljkama može trebati od jednog do šest tjedana, dok ružmarin katkad zahtijeva i dulje.

Kod ružmarina se, primjerice, korijen često razvije za otprilike četiri do šest tjedana.

Dobar znak je kada biljka počne razvijati nove listiće, pruža lagani otpor kada je vrlo nježno povučete ili se kroz drenažne rupice počnu nazirati korijenčići.

Tada pokrov postupno uklonite i pustite mladu biljku da se nekoliko dana privikava na normalnu vlažnost zraka prije presađivanja.

Što s mladim biljkama preko zime?

Kada razviju dovoljno korijenja, reznice možete presaditi u zasebne teglice.

U hladnijim kontinentalnim krajevima mladim biljkama prve zime treba pružiti nešto više zaštite jer još nemaju tako snažan i dubok korijenov sustav kao odrasle biljke. Mogu se držati na svijetlom, hladnom i zaštićenom mjestu te zalijevati vrlo umjereno.

Na stalno mjesto u vrtu mogu se presaditi u proljeće, nakon što prođe opasnost od jačih mrazova.

Najčešće greške zbog kojih reznice propadnu

Najčešći problem je pretjerano zalijevanje. Supstrat treba biti vlažan, ali korijen u nastajanju mora imati i dovoljno zraka. Druga česta pogreška je ostavljanje posude na jakom suncu, osobito ispod plastičnog pokrova.

Ne birajte ni sasvim mekane, vodenaste vrhove ni stare, potpuno odrvenjele grane. Izbjegavajte bolesne i oštećene biljke te uvijek koristite čist i oštar alat.

Vrijedi uzeti i nekoliko reznica više nego što vam treba jer se neće baš svaka primiti. Ako postupak uspije, uz gotovo nikakav trošak do proljeća možete imati nove grmove lavande, ružmarina, kadulje i smilja za vrt, balkon ili za poklon.