Chatbotovi poput ChatGPT-ja postali su svakodnevni digitalni sugovornici – pomažu u pisanju, prevođenju, učenju, pa čak i savjetovanju. Nekada pretjeramo s dijeljenjem informacija
5 osobnih stvari koje nikada ne biste trebali otkriti ChatGPT-ju
1. Osobni identifikacijski podaci
Nikad ne dijelite OIB, broj osobne iskaznice, adresu, broj telefona ili druge podatke koji vas mogu jasno identificirati. Jednom kad ih unesete u online alat, gubite kontrolu nad tim informacijama.
2. Medicinski nalazi i dijagnoze
Iako chatbot može objasniti pojmove iz nalaza, nije zamjena za liječnika. Usto, vaši zdravstveni podaci su privatni i ne biste ih trebali unositi u javno dostupne sustave.
3. Financijski podaci
Podaci o bankovnim računima, karticama, ulaganjima ili financijskim planovima moraju ostati povjerljivi. Umjetna inteligencija nije sigurno mjesto za takve informacije.
4. Lozinke i korisnička imena
Nikad ne upisujte lozinke, PIN-ove ni korisnička imena. ChatGPT nije dizajniran za pohranu ili čuvanje pristupnih podataka – a jednom uneseni, mogu biti kompromitirani.
5. Povjerljive poslovne informacije
Interni dokumenti, poslovni planovi ili podaci o klijentima ne bi smjeli završiti u AI alatima. Postoji rizik da podaci budu analizirani i korišteni za daljnje treniranje modela.
Kako se zaštititi?
Ako koristite chatbotove, birajte oprez i ograničenu transparentnost. Ne dijelite osjetljive podatke, obrišite razgovore kad ih više ne trebate i koristite postavke privatnosti koje nude.
AI alati mogu biti korisni, ali vrijedi zapamtiti: ono što podijelite na internetu više nije u potpunosti vaše. U digitalnom svijetu – neke stvari bolje je zadržati za sebe.
