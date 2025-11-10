Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
MOŽE IH POHRANITI

5 osobnih stvari koje nikada ne biste trebali otkriti ChatGPT-ju

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: < 1 min
5 osobnih stvari koje nikada ne biste trebali otkriti ChatGPT-ju
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Chatbotovi poput ChatGPT-ja postali su svakodnevni digitalni sugovornici – pomažu u pisanju, prevođenju, učenju, pa čak i savjetovanju. Nekada pretjeramo s dijeljenjem informacija

1. Osobni identifikacijski podaci

Nikad ne dijelite OIB, broj osobne iskaznice, adresu, broj telefona ili druge podatke koji vas mogu jasno identificirati. Jednom kad ih unesete u online alat, gubite kontrolu nad tim informacijama.

POGLEDAJ VIDEO: Karizma

Pokretanje videa...

Karizma 00:59
Karizma | Video: 24sata Video

2. Medicinski nalazi i dijagnoze

Iako chatbot može objasniti pojmove iz nalaza, nije zamjena za liječnika. Usto, vaši zdravstveni podaci su privatni i ne biste ih trebali unositi u javno dostupne sustave.

3. Financijski podaci

Podaci o bankovnim računima, karticama, ulaganjima ili financijskim planovima moraju ostati povjerljivi. Umjetna inteligencija nije sigurno mjesto za takve informacije.

SPASIO GA HGSS AI, sokole moj, đe me odvede?: Crnogorac se zbog 'savjeta' ChatGPT-a izgubio na Sljemenu!
AI, sokole moj, đe me odvede?: Crnogorac se zbog 'savjeta' ChatGPT-a izgubio na Sljemenu!

4. Lozinke i korisnička imena

Nikad ne upisujte lozinke, PIN-ove ni korisnička imena. ChatGPT nije dizajniran za pohranu ili čuvanje pristupnih podataka – a jednom uneseni, mogu biti kompromitirani.

5. Povjerljive poslovne informacije

Interni dokumenti, poslovni planovi ili podaci o klijentima ne bi smjeli završiti u AI alatima. Postoji rizik da podaci budu analizirani i korišteni za daljnje treniranje modela.

'UMJETNA' COCA COLA Coca-Cola opet radi AI božićni oglas, opet ne izgleda dobro
Coca-Cola opet radi AI božićni oglas, opet ne izgleda dobro

Kako se zaštititi?

Ako koristite chatbotove, birajte oprez i ograničenu transparentnost. Ne dijelite osjetljive podatke, obrišite razgovore kad ih više ne trebate i koristite postavke privatnosti koje nude.

AI alati mogu biti korisni, ali vrijedi zapamtiti: ono što podijelite na internetu više nije u potpunosti vaše. U digitalnom svijetu – neke stvari bolje je zadržati za sebe.

AI I VARANJE U ŠKOLAMA Ne želite da vaše dijete koristi AI za pisanje domaće zadaće? Tech kompanije nije briga
Ne želite da vaše dijete koristi AI za pisanje domaće zadaće? Tech kompanije nije briga

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Top 5 najgorih osobina svakog znaka Zodijaka: Bik je dosadan, Rak ovisan, Jarac kontrolira...
ČIJE MOŽETE PODNIJETI?

Top 5 najgorih osobina svakog znaka Zodijaka: Bik je dosadan, Rak ovisan, Jarac kontrolira...

Astrolozi su izdvojili po pet najgorih osobina svakog znaka Zodijaka. Saznajte zbog čega svaki horoskopski znak živcira sve oko sebe pa procijenite s kojim manama se možete nositi, a s kojima ne
Top lista horoskopskih znakova po emocionalnoj inteligenciji
TKO RAZUMIJE EMOCIJE, A TKO NE?

Top lista horoskopskih znakova po emocionalnoj inteligenciji

Emocionalna inteligencija znači sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i upravljanja vlastitim emocijama. Također možete prepoznati i utjecati na emocije drugih
Nova terapija stiže u Hrvatsku! 'Moji tumori su nestali, sad napokon imam novi život!'
KBC SESTRE MILOSRDNICE

Nova terapija stiže u Hrvatsku! 'Moji tumori su nestali, sad napokon imam novi život!'

Zdenka Tomljenović je prije četiri i pol godine dobila dijagnozu dva tumora na mozgu, a sad je izliječena zahvaljujući staničnoj imunoterapiji, CAR-T terapiji čija će proizvodnja uskoro krenuti i kod nas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025