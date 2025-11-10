5 osobnih stvari koje nikada ne biste trebali otkriti ChatGPT-ju

1. Osobni identifikacijski podaci

Nikad ne dijelite OIB, broj osobne iskaznice, adresu, broj telefona ili druge podatke koji vas mogu jasno identificirati. Jednom kad ih unesete u online alat, gubite kontrolu nad tim informacijama.

2. Medicinski nalazi i dijagnoze

Iako chatbot može objasniti pojmove iz nalaza, nije zamjena za liječnika. Usto, vaši zdravstveni podaci su privatni i ne biste ih trebali unositi u javno dostupne sustave.

3. Financijski podaci

Podaci o bankovnim računima, karticama, ulaganjima ili financijskim planovima moraju ostati povjerljivi. Umjetna inteligencija nije sigurno mjesto za takve informacije.

4. Lozinke i korisnička imena

Nikad ne upisujte lozinke, PIN-ove ni korisnička imena. ChatGPT nije dizajniran za pohranu ili čuvanje pristupnih podataka – a jednom uneseni, mogu biti kompromitirani.

5. Povjerljive poslovne informacije

Interni dokumenti, poslovni planovi ili podaci o klijentima ne bi smjeli završiti u AI alatima. Postoji rizik da podaci budu analizirani i korišteni za daljnje treniranje modela.

Kako se zaštititi?

Ako koristite chatbotove, birajte oprez i ograničenu transparentnost. Ne dijelite osjetljive podatke, obrišite razgovore kad ih više ne trebate i koristite postavke privatnosti koje nude.

AI alati mogu biti korisni, ali vrijedi zapamtiti: ono što podijelite na internetu više nije u potpunosti vaše. U digitalnom svijetu – neke stvari bolje je zadržati za sebe.