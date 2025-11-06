The Verge piše da studenti sve češće koriste AI agente koji sami rješavaju kvizove, predaju eseje pa čak i “glume” studenta u sustavima za učenje. Tvrtke u isto vrijeme nude popuste i promocije baš učenicima, dok odgovornost prebacuju na korisnike. Nastavnici traže jače kontrole i kažu da je “divlji zapad” već počeo.
Ne želite da vaše dijete koristi AI za pisanje domaće zadaće? Tech kompanije nije briga
AI agenti danas mogu otvoriti školske online sustave vaše djece, riješiti zadatak i kliknuti “predaj” - polako, ali dovoljno pouzdano da probiju školske barijere, piše The Verge. U članku su zabilježeni primjeri na jednom takvom sustavu, Canvasu: agent generira i predaje esej, rješava kviz i čak se “predstavlja” kao student. Edukatori upozoravaju da učenici tako “ne uče učiti”, a učitelji jedva prate nove rupe.
Dok nastavnici mole za zaštite, tech tvrtke agresivno ciljaju mlade koristeći studentske akcije za plaćene AI planove, pa čak i plaćene preporuke za preuzimanje AI preglednika. Perplexity je, navodi The Verge, u oglasima otvoreno sugerirao da agent može odraditi domaću zadaću ili kviz; CEO je viralni primjer takvog varanja ironično “repostao” porukom “nemojte ovo raditi”.
Pogledajte post na koji je reagirao CEO Perplexity-a:
Canvasov vlasnik Instructure na upite edukatora odgovara kako “neće moći potpuno onemogućiti” vanjske AI agente te da blokiranje nije samo tehničko, nego i “pedagoško” pitanje. Istodobno, OpenAI gura “study mode” koji ne daje izravne odgovore, ali i dalje promovira viziju AI-a u obrazovanju; profesori traže više kontrole nad time što AI smije raditi u učionici.
Zaključak je neugodan za škole: uz AI agente, varanje je automatizirano, detekcija je klimava, a platforme i proizvođači alata odgovornost guraju jedni na druge. Bez jasnih “kill-switch” opcija u LMS-ovima i pravila prema kojima bi AI agenti bili blokirani ili označeni, nastavnici ostaju sami u borbi s alatima koji učenicima omogućuju da zaobiđu učenje — i to uz blagoslov marketinga.
