Ne želite da vaše dijete koristi AI za pisanje domaće zadaće? Tech kompanije nije briga

AI agenti danas mogu otvoriti školske online sustave vaše djece, riješiti zadatak i kliknuti “predaj” - polako, ali dovoljno pouzdano da probiju školske barijere, piše The Verge. U članku su zabilježeni primjeri na jednom takvom sustavu, Canvasu: agent generira i predaje esej, rješava kviz i čak se “predstavlja” kao student. Edukatori upozoravaju da učenici tako “ne uče učiti”, a učitelji jedva prate nove rupe.

Dok nastavnici mole za zaštite, tech tvrtke agresivno ciljaju mlade koristeći studentske akcije za plaćene AI planove, pa čak i plaćene preporuke za preuzimanje AI preglednika. Perplexity je, navodi The Verge, u oglasima otvoreno sugerirao da agent može odraditi domaću zadaću ili kviz; CEO je viralni primjer takvog varanja ironično “repostao” porukom “nemojte ovo raditi”.

Pogledajte post na koji je reagirao CEO Perplexity-a:

Canvasov vlasnik Instructure na upite edukatora odgovara kako “neće moći potpuno onemogućiti” vanjske AI agente te da blokiranje nije samo tehničko, nego i “pedagoško” pitanje. Istodobno, OpenAI gura “study mode” koji ne daje izravne odgovore, ali i dalje promovira viziju AI-a u obrazovanju; profesori traže više kontrole nad time što AI smije raditi u učionici.

Zaključak je neugodan za škole: uz AI agente, varanje je automatizirano, detekcija je klimava, a platforme i proizvođači alata odgovornost guraju jedni na druge. Bez jasnih “kill-switch” opcija u LMS-ovima i pravila prema kojima bi AI agenti bili blokirani ili označeni, nastavnici ostaju sami u borbi s alatima koji učenicima omogućuju da zaobiđu učenje — i to uz blagoslov marketinga.