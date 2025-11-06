Obavijesti

Tech

Komentari 0
AI I VARANJE U ŠKOLAMA

Ne želite da vaše dijete koristi AI za pisanje domaće zadaće? Tech kompanije nije briga

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Ne želite da vaše dijete koristi AI za pisanje domaće zadaće? Tech kompanije nije briga
Foto: Wikimedia Commons

The Verge piše da studenti sve češće koriste AI agente koji sami rješavaju kvizove, predaju eseje pa čak i “glume” studenta u sustavima za učenje. Tvrtke u isto vrijeme nude popuste i promocije baš učenicima, dok odgovornost prebacuju na korisnike. Nastavnici traže jače kontrole i kažu da je “divlji zapad” već počeo.

AI agenti danas mogu otvoriti školske online sustave vaše djece, riješiti zadatak i kliknuti “predaj” - polako, ali dovoljno pouzdano da probiju školske barijere, piše The Verge. U članku su zabilježeni primjeri na jednom takvom sustavu, Canvasu: agent generira i predaje esej, rješava kviz i čak se “predstavlja” kao student. Edukatori upozoravaju da učenici tako “ne uče učiti”, a učitelji jedva prate nove rupe. 

DEEPFAKE VIDEO 'Jeziv' video poznatog znanstvenika: 'Čak su i moji prijatelji mislili da sam to ja'
VIDEO 'Jeziv' video poznatog znanstvenika: 'Čak su i moji prijatelji mislili da sam to ja'

Dok nastavnici mole za zaštite, tech tvrtke agresivno ciljaju mlade koristeći studentske akcije za plaćene AI planove, pa čak i plaćene preporuke za preuzimanje AI preglednika. Perplexity je, navodi The Verge, u oglasima otvoreno sugerirao da agent može odraditi domaću zadaću ili kviz; CEO je viralni primjer takvog varanja ironično “repostao” porukom “nemojte ovo raditi”. 

Pogledajte post na koji je reagirao CEO Perplexity-a:

Canvasov vlasnik Instructure na upite edukatora odgovara kako “neće moći potpuno onemogućiti” vanjske AI agente te da blokiranje nije samo tehničko, nego i “pedagoško” pitanje. Istodobno, OpenAI gura “study mode” koji ne daje izravne odgovore, ali i dalje promovira viziju AI-a u obrazovanju; profesori traže više kontrole nad time što AI smije raditi u učionici. 

JESTE LI LJUBAZNI PREMA AI? Trudite se biti ljubazni prema Chat GPT-u? Možda baš zato dobivate lošije odgovore
Trudite se biti ljubazni prema Chat GPT-u? Možda baš zato dobivate lošije odgovore

Zaključak je neugodan za škole: uz AI agente, varanje je automatizirano, detekcija je klimava, a platforme i proizvođači alata odgovornost guraju jedni na druge. Bez jasnih “kill-switch” opcija u LMS-ovima i pravila prema kojima bi AI agenti bili blokirani ili označeni, nastavnici ostaju sami u borbi s alatima koji učenicima omogućuju da zaobiđu učenje — i to uz blagoslov marketinga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PS Plus igre za studeni i najveći popusti na PS Storeu - mini vodič kroz najbolje ponude
PLAYSTATION POPUSTI

PS Plus igre za studeni i najveći popusti na PS Storeu - mini vodič kroz najbolje ponude

Ako imate PS Plus, ovaj mjesec možete “pokupiti” tri igre bez dodatne nadoplate, a paralelno je na PS Storeu aktivan val sniženja uoči Black Fridayja. Izdvajamo što je besplatno za preuzimanje u studenom i koje su ponude trenutno istaknute u hrvatskoj trgovini. Datume i cijene provjerite prije kupnje jer se akcije rotiraju.
Preludo! Sjećate se ove kultne Honde? Vraća se u ovom obliku
HONDA PRELUDE

Preludo! Sjećate se ove kultne Honde? Vraća se u ovom obliku

Nakon više od dva desetljeća pauze, Prelude se vraća kao hibrid od oko 200 KS s Type R ovjesom i novim S+ Shift načinom rada. Prvi veći javni nastup u SAD-u odradio je na Super Street After Dark eventu na Long Beachu.
Pogledajte recenzije za novi Football Manager 26: 'Fanovi su čekali čudo, a dobili su kaos'
NOGOMETNA STRATEGIJA

Pogledajte recenzije za novi Football Manager 26: 'Fanovi su čekali čudo, a dobili su kaos'

FM26 je na lansiranju dočekan s “Mostly Negative” ocjenama i valom kritika. Godinu bez nove igre dizao je očekivanja, no igrači sada prijavljuju bugove, tromo i loše napravljeno sučelje i izostanak obećanih pomaka.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025