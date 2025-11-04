AI, sokole moj, đe me odvede?: Crnogorac se zbog 'savjeta' ChatGPT-a izgubio na Sljemenu!

Crnogorac (21) se nedavno izgubio na Medvednici. Svoj život stavio je u ruke umjetne inteligencije i tu je počela 'avantura iz noćne more'. Da je ovo priča iz nekakvog vica, reklo bi se da je samo trebao raditi po svom, sjesti i čekati da ga spasioci pokupe. Ali poslušao je savjet Chat GPT-a i zapeo kraj potoka, na krivoj strani brda, doslovno usred ničega.

Ovaj istiniti slučaj zabilježila je Hrvatska gorska služba spašavanja, čiji su pripadnici pronašli i spasili nesretnog mladića iz šume.

Kako doznajemo, on je tog vedrog dana oko 15 sati krenuo planinariti s vrha Sljeme prema 500 Horvatovih stuba. Radi se o lokaciji na sjevernoj padini Medvednice udaljenoj sat i 40 minuta hoda od najvišeg vrha. S tog mjesta je pak planirao doći na južnu stranu, do Medvedgrada odnosno Šestina. Pouzdao se u navigaciju koja ga je uputila da krene ravno planinarskom stazom, no nije bio svjestan kako želi na lokacije koje se nalaze na različitim stranama planine.

Foto: HGSS

Ubrzo je izgubio planinske markacije i shvatio da je zalutao. Tražio je pomoć, no ne od hitnih službi već od - Chat GPT-ja. Kako doznajemo, umjetna inteligencija savjetovala ga je da "samo krene nizbrdo". Uputa AI-ja bila je da samo "prati potok što će ga dovesti do civilizacije". To je i napravio, no samo je dublje ulazio u šumu.

Kad je shvatio da se obratio 'krivome', poslije 21 sat u pomoć je pozvao centar 112. Uspjeli su očitati njegove koordinate i javiti HGSS-u. Tim Stanice Zagreb od pet ljudi ubrzo je krenuo u potragu automobilom i potražnim psom Grootom. Vozilom su uspjeli doći 800 metara dalje od mladića. U roku malo dužem od sat vremena od dojave već su bili kraj njega te su ga prevezli gotovo do centra Zagreba.

- Chatbot mu je savjetovao da krene niz potok, što ga je dovelo na još teži teren i u veće probleme. Zabrinjavajuće je to što joj chatbot niti u jednom trenutku nije savjetovao da nazove broj 112. Srećom, kolege su ubrzo nestalog pronašli živog i neozlijeđenog, ali ovaj slučaj jasno pokazuje kako se ljudi sve više oslanjaju na moderne tehnologije - rekao nam je Petar Prpić iz HGSS-a.

Foto: HGSS

Dodao je kako i oni u HGSS-u koriste moderne tehnologije i prate trendove, ali u stvarnim situacijama, kaže, presudni su zdrav razum, iskustvo i činjenica da na kraju uvijek čovjek dolazi po čovjeka.

- Zato, kad se izgubite, ozlijedite ili ne znate gdje ste, zovite 112. Ostanite na mjestu i slijedite upute spašavatelja koje ćete dobiti preko telefona i čuvajte bateriju mobitela. Kao što smo iz ovog primjera vidjeli, AI još uvijek ne nosi ruksak s medicinom, ne hoda po blatu i ne nosi nosila. Umjetna inteligencija će mijenjati svijet, ali dok god u jednadžbi spašavanja postoji čovjek u nevolji, u formuli će morati ostati i čovjek koji dolazi po njega - kaže Prpić.

Podsjetio je kako se nesreće događaju i najboljima, unatoč dobroj opremi, iskustvu, kondiciji i planu. Kaže kako je priroda ta koja radi po svojim pravilima, a čovjek je taj koji ponekad može pogriješiti i povesti se pogrešnim informacijama.

Foto: HGSS

- U HGSS-u ne tražimo krivca i ne upiremo prstom, već želimo da se iz svakog slučaja nauči nešto korisno. Umjetna inteligencija i digitalni alati svakako mogu pomoći u svakodnevnom životu, ali u trenucima stvarne opasnosti najvažnije je osloniti se na ljude koji su za to obučeni. Na kraju, nijedna aplikacija još uvijek ne može zamijeniti onaj trenutak kad spašavatelj pruži ruku čovjeku koji je u nevolji - kaže Prpić.

Da je ovaj slučaj pomalo proročanski svjedoči i objava HGSS-a od 1. travnja 2023.

- Nastavno na sve veću upotrebu umjetne inteligencije (AI) u svim segmentima života i poslovanja, pa tako i u dijelu zaštite i spašavanja ljudi i imovine (ChatGPT), na današnjoj hitnoj sjednici donesena je odluka o gašenju Hrvatske gorske službe spašavanja - šalili su se tada u HGSS-u bez da su znali da će im se prognoza 'ostvariti'.

Osim na priču od 1. travnja, podsjetio se kako je HGSS još 2016. upozorio ljude, koji su igrali popularnu mobilnu igricu Pokemon GO, da digitalna čudovišta ne traže po Velebitu i Biokovu.

- Tada smo u šali ukazali da tehnologija može izazvati situacije izvan kontrole, na kraju se par akcija spašavanja desilo igrice, srećom ne u Hrvatskoj. Danas, kad analiziramo ovu situaciju s AI-savjetima, vidimo koliko je šala bila stvarno upozorenje - zaključio je Prpić.

