5 priča o najluđim vjenčanjima u 2023. godini: Mladenci se svađali, bježali sa svadbe...

Nakon što smo se riješili 2023. I počeli se veseliti novim počecima u 2024. godini, New York Post dosjetio se napravili pregled nekih od najluđih i najneobičnijih priča o vjenčanjima koje su se pojavile na društvenim mrežama ili na nekim drugim izvorima tijekom prošle godine. Mnoge mladenke, mladoženje, rodbina i prijatelji članovi svatova podijelili su osobne priče, koje su ljudi komentirali, a stručnjaci za bonton udijelili preporuke i savjete.

Evo priča koje su izabrane:

1. Šestogodišnji nećak u bijelom uznemirio mladenku

Vjenčanja mogu biti stresna i za par i za njihove brojne goste no jedna priča, koju su svatovi podijelili na Redditu, završila je debaklom zbog pravila o odijevanju koja su bila narušena.

Naime, korisnik Reddita pod nazivom 'LifeTraining3452', u kolovozu je otvorio priču pod naslovom 'Am I the A–hole', kako bi pitao druge je li pogriješio zbog toga što je novopečenu suprugu nazvao nesigurnom i sebičnom na sam dan njihova vjenčanja.

Autor je otkrio da on i supruga nakon toga više nisu ni progovorili.

Spomenutu rečenicu izrekao joj je zato što je mislio da je pretjerano reagirala nakon što je njezin šestogodišnji nećak na njihovom vjenčanju nosio bijelu leptir mašnu i bijele traperice, iako su na pozivnicama istaknuli uputu da gosti ne bi trebali nositi bijelo.

Mlada je bila uzrujana zbog toga što je netko drugi na njezinom vjenčanju nosio bijelo, unatoč tome.

- Sve je krenulo dobro, dok nisam primijetio da moja supruga odlazi u kupaonicu prekrivajući lice rukama, napisao je autor posta. Kad je išao provjeriti što se dogodilo, našao ju je kako sjedi na podu s maskarom koja joj je tekla niz obraze.

- Pitao sam što nije u redu, a ona mi je rekla da je jedan od naših nećaka nosio bijele traperice i bijelu leptir mašnu. Pokušao sam ju utješiti, ali bila je neutješna. Čak je zamolila šestogodišnjaka da se presvuče, ili da napusti prijem – objasnio je mladoženja.

Stručnjakinja za bonton sa sjedištem u Floridi, Jacqueline Whitmore, rekla je u to vrijeme za Fox News Digital da, iako je mladenkin zahtjev za odijevanjem bio razuman, mali nećak nije zaslužio takvu reakciju.

- Možda je njegova majka mislila da se pravilo 'bez bijele' odnosi samo na žene. Tko zna? – pojasnila je. Dodala je da je mladenka trebala popustiti, ako je dijete inače bilo 'prikladno odjeveno i nije stvaralo kaos'.

2. Mladoženja 'zalijepio' mladoj kolač u lice

Novopečena mladenka zatražila je podršku i savjet na Redditu nakon što je napustila vlastito vjenčanje. Naime, unatoč njenom zahtjevu da to ne čini na njihovom vjenčanju, mladoženja joj je ipak 'zalijepio' svadbenu tortu na lice.

Mlada je u rujnu napisala da je i prije vjenčanja znala da snimke s vjenčanja na kojima su mladoženje to radile smatra iznimno smiješnima, no upozorila ga je da ne voli tu tradiciju.

- Rekla sam mu da ću ga ostaviti ako mi ikada učini nešto takvo – napisala je. On se samo nasmijao na to, no ja sam bila iskrena, dodala je.

Unatoč toj prijetnji, njen mladoženja je na njihovom vjenčanju grabio veliki komad svadbene torte - i zalijepio joj ga ravno u lice. Mlada je odmah napustila svadbu, a potom na Redditu potražila savjet.

Dok su neki pisali da se trebala samo nasmijati i nastaviti s vjenčanjem, drugi su stali u njenu obranu.

- Mislim da su takve vratolomije vrijedne poništavanja braka, no to je samo moje mišljenje – napisao je jedan korisnik Reddita.

- Ovo nije samo torta ili šala, ovo je čisto nepoštovanje, napisao je drugi korisnik.

- Imao je samo jednu molbu, da ne razbije tortu u lice zaručnici i to nije ispoštivao – piše treći.

3. Neobično mjesto za vjenčanje – ono za 'princezu'

Neuobičajen izbor mjesta vjenčanja jednog para povezan je s dirljivom pričom. Jamie West (41) i Drew Schmitt (58) iz Arizone vjenčali su se 5. svibnja 2023. , i to u dvorcu, štoviše, u jednome od hotela iz lanca White Castle. Taj Bijeli dvorac podsjeća na mjesto u kojem žive princeze.

Odabrali su ovo posebno mjesto vjenčanja, rekli su, jer su upravo ljudi iz tog West Castle hotela u vrijeme kad je Jamie bila tinejdžerica pokazali nevjerojatnu ljubaznost prema njoj.

- Bila sam u sustavu udomiteljstva od moje četvrte godine. Između četvrte i 13. godine promijenila sam čak 94 udomiteljska doma, šest skloništa i osam grupnih domova. Kad sam imala 13 godina, zaključila sam da će mi samoj biti bolje i da ću imati više šanse za preživljavanje, pa sam počela putovati zemljom. U nekom trenutku zalutala sam u taj 'Bijeli dvorac' – ispričala je za Fox News Digital u lipnju. Kad je ušla, jedna žena ju je odmah poslala da se otušira i uredi i odmah su je nahranili.

- Kad sam izašla iz kupaonice, imala je nekoliko vreća za mene. Očistili su sve što im je ostalo od roštilja i rekli da to rade svakih sat vremena. Tu bi hranu ionako bacili, pa su rekli da bez razmišljanja slobodno mogu ponijeti sve. Mogla sam nahraniti mnogo djece i nekoliko dana nakon toga, ispričala je. Tako bi, kad god bi naletjela na neki hotel iz toga lanca, kasnije otrčala tamo, a to je bio i razlog da ga izabere za mjesto vjenčanja.

4. Mladenka degradirala djeverušu

Korisnica Reddita pod imenom 'trashgirlfriend' podijelila je u srpnju priču o tome kako je uoči bratovog vjenčanja trebala biti degradirana od djeveruše u 'pomoćnu cvjećarku', nakon što je mladenka zaključila da na njenom mjestu želi drugu ženu.

- Sarah se nedavno zbližila s bratovom suprugom Becky (30). Prošli tjedan mi je nabacila da više ne želi da joj budem djeveruša i da bi više voljela da Becky preuzme to mjesto – ispričala je. Dodala je da joj je to slomilo srce, no "to je njezino vjenčanje i nije na meni da joj govorim kako da ga vodi, pa sam rekla da je u redu".

No, kad je pokušala vratiti skupu haljinu za djeverušu, otkrila je da je mladenka Sarah već planirala datu tu haljinu novoj djeveruši. Tako je Trashgirlfriend konačno mogla vratiti haljinu uz potpuni povrat novca, nakon čega je svom bratu i njegovoj budućoj supruzi rekla da neće prisustvovati njihovom vjenčanju jer su prema njoj bili „izuzetno nekorektni“. Umjesto toga, planirala je otići na odmor u Miami.

5. Pas prožvakao mladoženjinu putovnicu prije puta na vjenčanje

Donato Frattaroli i Magda Mazri iz južnog Bostona planirali su savršeno vjenčanje na jezeru Garda u sjevernoj Italiji 31. kolovoza. Međutim, njihov pas, mladi zlatni retriver po imenu Chickie, imao je druge planove.

Zaigrana Chickie je pojela Frattarolijevu putovnicu samo nekoliko dana prije nego što su on i njegova buduća supruga trebali napustiti zemlju, dovodeći tako cijelo vjenčanje u pitanje. Frattaroli je u to vrijeme rekao za Fox News Digital da su on i Mazri zato obavili slavljeničku večeru nakon što su podnijeli zahtjev za bračnu dozvolu ranije tog dana.

Priča je, ipak, završila sretnim završetkom. Naime, nakon što je Frattarolijeva nevolja postala viralna, uspio je dobiti ubrzanu putovnicu i vjenčanje se nastavilo prema planu.

Chickie je, naravno, oslobođena svih optužbi i sve joj je oprošteno.

- Preslatka je da bih se ljutio na nju, rekao je Frattaroli.

. Na koncu, ne mogu biti ljut na Chickie jer sam ja idiot koji je ostavio putovnicu tamo gdje ju je mogla dohvatiti – zaključio je.