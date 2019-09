5 razloga zašto nas zubi mogu boljeti, a to nije uvijek karijes

Većina ljudi zna da karijes nije jedini uzrok bolnih zuba, iako je i kod većine drugih uzroka važno posjetiti zubara i u pravilu može biti potrebna njegova intervencija.

1. Trošenje zuba

Jedan od najčešćih uzroka boli osim karijesa je trošenje zuba, odnosno abrazija, kod koje dolazi do lezija na zubu i izloženosti živog dijela zuba, pa se kod žvakanja stvara direktan pritisak na njega, što može biti vrlo neugodno, kaže stomatolog dr. Ivo Gašparac iz stomatološke Poliklinike 'Gašparac'.

Dodaje kako se ta promjena na nekim zubima događa i s vremenom, jer se neki zubi tijekom života postupno smanjuju. Tako se, primjerice, tijekom 25 do 30 godina na sjekutićima mogu stvoriti lezije.

Češće se događa i jače će se razviti ako izgubimo neki zub, pa se drugi zubi pojačano troše, ili kod osoba koje pate od bruksizma, odnosno škrgutanja u snu. Stoga su i prvi koraci u liječenju rješavanje noćnog škrgutanja odgovarajućim udlagama, ili sanacija zubala tako da se postigne ispravan zagriz, a u nekim slučajevima rješenje može biti postavljanje krunice na zub.

2. Nepravilno četkanje zuba

- Ako zub reagira na hladno, to također znači da postoje lezije zbog kojih hladna tekućina dolazi do pulpe i živca. Jedan od uzroka može biti i nepravilno četkanje zuba, zbog čega se zub s vanjske strane potroši ili dolazi do povlačenja zubnog mesa i izloženosti živca i pulpe, kaže dr. Gašparac. U tim slučajevima, bol se obično javi iznenada, oštro i prolazi brzo, za nekoliko sekundi, dodaje.

3. Različite upale

- Ako, pak, zub reagira na toplu tekućinu, najčešće je riječ o nekoj vrsti upale i neugodna tupa bol obično potraje minutu do dvije, dok pulsirajuća bol koja dolazi iz zuba znak je da je u pitanju živac, pojašnjava.

4. Upala sinusa

- U nekim slučajevima može se javiti osjećaj boli u zubima, a da to nije povezano s njima. Najčešće je riječ o upali sinusa, koja se odražava u gornjim zubima, peticama i šesticama, čiji korijen može sezati do sinusa. Ljudi često dođu i kažu da ih bole 'svi gornji zubi', a ne trebaju liječiti zube, nego sinuse, dodaje dr. Gašparac.

5. Autoimune bolesti sluznice i desni

Na sličan način može se javiti osjećaj bola u zubima u slučaju nekih autoimunih bolesti sluznice i desni, no u većini slučajeva pacijenti su svjesni da ishodište boli nije u zubu, nego drugdje.

Kad se na zubu javi karijes, prvi će znak vjerojatno biti bolna reakcija na kiselu i slanu hranu, pa čak i ako ne vidite 'rupicu' na zubu, svakako posjetite zubara.