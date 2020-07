5 razloga zbog kojih trebate biti zahvalni što imate stariju sestru

Iza starije sestre uvijek se možete sakriti kad ste u nevolji, možete je natjerati da napravi vaše zadatke ili posuditi njezinu super zanimljivu odjeću. No popis pogodnosti je puno kompleksniji

<p>Psiholozi tvrde kako starije sestre pomažu razvoju i psihičkoj stabilnosti pojedinca, prenosi<a href="https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/why-your-older-sister-is-one-of-the-most-important-people-in-your-life-794372/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside"> Brightside.</a></p><p>Djeca koja odrastaju uz braću i sestre sretniji su i prilagođeniji u odrasloj dobi. Stoga je starija sestra pravi blagoslov koji obogaćuje život.</p><h2>1. Smanjuje vjerojatnost razvoda</h2><p>Studija Sveučilišta Ohio pokazala je da djeca koja imaju braću i sestre rjeđe odustaju od braka i razvode se. Među aspektima tog otkrića možda leži činjenica da ste zbog sestre zreliji i manje usredotočeni na sebe. Iskustva iz djetinjstva imaju velik utjecaj na život u odrasloj dobi.</p><p>Djeca koja odrastaju uz braću i sestre uče kako premostiti konfliktne situacije i kako dijeliti, pa im to olakšava život s partnerom u kasnijoj dobi. A starija sestra kao najbolja prijateljica koja vas prati kroz odrastanje utječe na baš sve aspekte vašeg života.</p><h2>2. Zbog nje su roditelji popustljiviji prema vama</h2><p>Ako mislite da vam je bilo teško odrastati, vjerovali ili ne, vašoj sestri je bilo još teže. Studija je pokazala da su roditelji koji su strogi prema prvorođencima, obično popustljiviji prema ostaloj djeci. Kad prvi put postaju roditelji, imaju više očekivanja i više pravila, no kako se rađaju ostala djeca, ta pravila popuštaju. Stoga, ako imate stariju sestru, to je još jedan razlog da budete zahvalni što postoji.</p><h2>3. Uvijek navija za vas i pomaže vam doći do cilja</h2><p>Starija sestra vas može naučiti puno toga što još niste iskusili. Uvijek imate saveznika i nekoga na koga se možete ugledati. Ona vas inspirira da budete bolji i stremite svojim ciljevima. Odrastanjem uz sestru postajete ambiciozniji i neovisniji. To je normalan proces kod mlađe djece da imitiraju stariju i sastavni je dio njihova društvenog i kognitivnog razvoja. Čak i ako toga niste svjesni, starija je sestra oblikovala vaš karakter.</p><h2>4. Psihički oslonac</h2><p>Kod tinejdžera odrastanje uz stariju sestru pomaže lakše se nositi s negativnim emocijama. Manje je vjerojatno da ćete se osjećati usamljeno, krivo zbog nečega ili nevoljeno ukoliko je uz vas starija sestra. Naklonost braće pomaže u uklanjanju simptoma depresije, a zbog starije sestre ćete biti ljubaznija i suosjećajnija osoba.</p><h2>5. Otkiva značenje bezuvjetne ljubavi</h2><p>Ona vam uvijek čuva leđa. Čak i kako postajete stariji, veza koju ste ostvarile biti će među najvažnijima koje imate u životu. Uvijek možete računati na njezinu pomoć i uvijek imate nekoga s kim možete razgovarati. Zbog toga se osjećate voljeno, a to vas uči kako izraziti svoje osjećaje. Uvijek ćete radije o problemima razgovarati s njom nego s roditeljima, a sigurno je i to da će vas saslušati bolje od njih.</p><p>Dodatno, u njoj uvijek imate najboljeg prijatelja koji vas poznaje intimno i toliko duboko da može reći o čemu razmišljate čim vas pogleda. To je najljepši dar koji možete dijeliti s nekim.</p>