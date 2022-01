Uvijek postoji nekoliko načina da zapravo podržite prijatelja koji prolazi kroz teške životne trenutke kao što je razvod. Razumljivo je da je rastanak jedna od najtežih stvari kroz koje osoba može proći. Prirodno je uskočiti u pomoć prijatelju koji putuje kroz stresno razdoblje života i biti mu pri ruci u novonastaloj situaciji. A kada vaš prijatelj ili voljena osoba prolazi kroz takav period, može vam se činiti da postoji toliko toga što možete učiniti ili reći da ih podržite, a niste sigurni koji način pomoći odabrati.

Najbolji načini na koje možemo biti uz nekoga tko prolazi kroz razvod, komentirao je terapeut i stručnjak za odnose Ken Page, i podijelio svoje najbolje savjete.

1. Poštujte njihovo putovanje

Put do oporavka nakon razvoda nije linearan, a Page kaže da je jedna od najboljih stvari koje možete učiniti kao prijatelj je ispoštovati njihov put 'ozdravljenja'.

- Vaš prijatelj može jedan dan biti dobro, tugovati sljedeći, probuditi se usred noći plačući tri iza i osjećati se spremnim za spoj četvrtog dana - objašnjava Page. Rješavanje ove vrste gubitka ima mnogo slojeva, uključujući bol, ali i učenje i rast, kaže on. Budite prijatelj koji normalizira i razumijeva sve njihove uspone i padove, pomažući im da vide da psiha u srcu i tijelu procesuira ovu vrstu boli na načine koji nadilaze naše razumijevanje.

2. Poštujte njihove potrebe

Uz poštovanje njihovog putovanja, Page kaže da ćete također trebati poštivati njihove zahtjeve. A to uključuje šutnju kada im je potrebna tišina, prisutnost kada im je potrebna povezanost, slušanje kada žele podijeliti detalje i strpljenje kada se ne osjećaju spremnima, napominje. Pitati ih što im treba i pokušati im to dati, najbolji je način na koji im možete pomoći, kaže. Pozovite ih na društvena okupljanja bez obzira dolaze li oni ili ne, to je osobito važno činiti tijekom praznika, savjetuje Ken.

3. Podignite ih

Nikada nije loše vrijeme da svojim prijateljima date poticaj njihovom samopouzdanju, ali prijatelju koji prolazi kroz razvod možda posebno treba neko pozitivno pojačanje. Uz opće komplimente i divljenje, Page kaže da ih također možete podsjetiti na sve dobre osobine koje su pokazali u vezi, poput toga koliko su se trudili i koliko su u taj odnos uložili. Podsjetite ih da svu ljubav koju su dali u vezi sada mogu dati sebi.

4. Pokažite empatiju i razumijevanje

Ponekad je jednostavno osjećati se viđenim i shvaćenim sve što ljudi stvarno žele kada su povrijeđeni, a pokazivanje empatije izvrstan je način za to. To može biti osobito važno ako je ponašanje vašeg prijatelja igralo ulogu u razvodu. 'Ponekad znamo da je veza završila u nekom značajnom dijelu zbog našeg prijatelja', objašnjava Page.

Možda su varali, odgurnuli supružnika ili nisu rješavali svoje probleme. Bez obzira na slučaj, zadržite to u sebi i ne zalazite 'tamo' dok ne budu spremni i dok vas ne pitaju, kaže Page, dodajući da možete postaviti nježno pitanje ili dva, ali tu se zaustavite. Oni će nastaviti ako i kada budu spremni.

5. Potaknite ih da se uključe kada budu spremni

I na kraju, vaše ohrabrenje neka bude u rasponu od poziva na događaje preko izlazaka na kavu do izleta vikendom; sve to može poslužiti kao izvrstan podsjetnik da je vaš prijatelj voljen i da nije sam.

- Radite zabavne stvari s njima. Podržite ih na putovanjima poput meditacije, satova joge i svega što je iscjeljujuće i umirujuće za srce i dušu - kaže Page. Što se više osjećaju povezani sa srcem i bujnošću života, to će im biti bolje. Također dodaje da svatko tko prolazi kroz razvod može vidjeti velike koristi od raznih terapija. Možete nježno potaknuti svog prijatelja da razmisli o odlasku kod terapeuta ili potraži pomoć.

I naravno, i dalje ćete uvažavati njihove potrebe ako žele prostor, privatnost ili odmor, pa imajte to na umu dok im nudite podršku i ohrabrenje. Nitko ne voli vidjeti svoje prijatelje kako prolaze kroz teške trenutke, a može biti jednako teško pružati im podršku na tom putu, a da pritom ne pritiskate previše. Dok je za ozdravljenje od razvoda potrebno vrijeme, vaš prostor i poštovanje putovanja svog prijatelja uz nuđenje različitih resursa i ohrabrenja može im pomoći da im proces bude mnogo lakši, donosi MBG.