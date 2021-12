Potpuni oporavak od slomljenog srca počinje zaljubljivanjem u samoga sebe, kaže Claire Byrne (40) iz SAD-a specijalizirana za pomoć ljudima koji prolaze kroz prekide.

Dodala je kako se od slomljenog srca može oporaviti u pet koraka:

1. Prekinite sve kontakte

Oporavak od prekida veze započinje potpunim prekidom svih kontakata s bivšom ljubavi, čak i s njegovim prijateljima.

- Prvi korak je vrlo jednostavan - nema kontakta. Nije me briga jeste li najbolji prijatelj s njegovom ili njezinom sestrom, ukoliko želite ozdraviti i nastaviti dalje sa životom, onda morate prestati pratiti bivšu ljubav i sve zajedničke prijatelje na društvenim mrežama - pojasnila je Byrne.

I ona sama je svjesna da je u današnje vrijeme takvo izbjegavanje teško na društvenim mrežama, jer ljudi lajkaju i dijele sve i svašta, no za oporavak slomljenog srca važno je izbjegavati sve vezano s bivšim partnerom.

2. Plačite i tugujte koliko treba

- Prekid se često osjeća kao nezamisliva bol zato što to doista boli. Prečesto ljudi slomljenog srca pokušavaju prebrzo nastaviti dalje, bez da sami sebi ne daju dovoljno vremena za oporavak - kaže ova stručnjakinja.

- Samo dopustite sebi tugovanje i priliku da to svjesno osjetite, jer ako to ne napravite i potiskujete bol, kad tad će to iz vas izaći, ali na neke druge, nepoželjne načine - dodala je.

3. Razmislite dobro o svemu

Treći korak odnosi se na suočavanje i učenje, odnosno na razmišljanje o sebi i utjecaju te veze i njezinog prekida.

- U ovom koraku se radi o tome da sami sebe zapitate: 'Kako želim razmišljati i osjećati se vezano za sve što se dogodilo u našoj vezi?', 'Koji su moji zaključci iz svega toga?'. Imajte na umu da ne možete poništiti prošlost, ali imate priliku promijeniti vlastiti doživljaj prošlosti i razjasniti je - pojasnila je Byrne.

4. Zaljubite se sami u sebe

- Morate zavoljeti sami sebe, jer ćete u suprotnom opet imati sličnu situaciju u svojoj ljubavnoj vezi. Duboko vjerujem da svi mi privlačimo određeni tip ljudi zbog našeg odnosa sa samim sobom i da ti ljudi nisu nužno dobri za nas - rekla je.

5. Pronađite nekoga boljeg

Nakon što ste spremni ponovno se zaljubiti, izbjegavajte isti tip partnera s kakvim ste u prošlosti bili nesretni. Budite od početka iskreni sami sa sobom što želite od veze.

- Postoji mnoštvo ranih znakova upozorenja da netko možda nije emocionalno dostupan. Na primjer, tvrdi kako želi ozbiljnu vezu, a pritom se ne trudi razgovarati o tome i planirati zajedničku budućnost - objašnjava Byrne.

- Mnogi ljudi zaglave s emocionalno nedostupnim partnerima i ne vide te znakove, iako ih je laku uočiti ako se obraća pažnja na njih - dodala je, a prenosi Daily Mail.

Sindrom slomljenog srca nastaje kod velikog stresa

Nije slučajnost da su loše zdravlje i nedavni gubitak voljene osobe povezani. U medicinskoj literaturi to se naziva - sindromom slomljenog srca ili Takotsubo kardiomiopatija.

Pojavljuje se uslijed izuzetno jakog stresa, neočekivanih emotivnih šokova (ponekad i pozitivnih). Zapravo dolazi do negativne reakcije srca uslijed povećane razine hormona stresa u tijelu. Srce oslabi jer se proširi i ne pumpa više krv kako treba, preciznije lijeva klijetka koja je zadužena za opskrbu našeg tijela kisikom.

To rezultira osjećajem boli u grudima i kratkim dahom, a događa se da rezultira srčanim udarom i smrću.

Simptomi sindroma slomljenog srca su slični srčanom udaru - bol u prsima, kratkoća daha, nepravilan rad srca i osjećaj slabosti. Najčešće pogađa žene, i to one starije od 50 godina, a uglavnom prođe sam od sebe.