Kao i sa drugim stvarima u životu, ljudi različito tretiraju svoje odnose. Nekima je teško prihvatiti da je njihov partner već bio u braku, dok za druge ta spoznaja ne predstavlja problem. Oni koji su već iskusili bračni život, znaju koje ih prepreke mogu očekivati i to bi za nove partnere mogla biti utješna činjenica.

- Iako sam među onima koji činjenicu prethodnog braka ne doživljavaju dramatično, morala sam se suočiti sa određenim strahovima kada mi je moj sadašnji dečko rekao da je već bio u braku. Bila sam zahvalna što mi je to rekao otvoreno, no shvatila sam da ga sama to nikad ne bih pitala jer nisam znala jesam li dovoljno stara za postavljanje takvih pitanja - piše Sarah Spoljaric za TheGoodTrade.

- Dio s kojim se borim je činjenica da je moj dečko već u životu prošao važne korake koji su za mene potpuna novost. U teškim trenucima brinem se je li naša veza na putu prema braku i hoće li za njega to biti značajno i uzbudljivo kao za mene, budući da je već to sve prošao - nastavlja Sarah.

No svaka je veza različita i svako je iskustvo u njoj novo. Samo zato što je netko išao u Argentinu, ne znali da je putovanje u Singapur manje uzbudljivo ili posebno. Nije da su brakovi države, ali putovanje je dobra analogija koja ih može staviti u kontekst.

- Veza se svodi na ljubav, povjerenje i komunikaciju i to sve imam u našem odnosu bez obzira na strahove. Nisam zabrinuta zbog izlaska s nekim tko je bio u braku. Prosječna dob u kojoj se ljudi razvode je 30 godina, a to ostavlja dovoljno prostora za stvaranje novih odnosa i mogućnost da život provedete s nekim drugim - iskrena je Sarah.

Što kažu stručnjaci

- Što vas više boli? Činjenica da je partner već bio u braku ili činjenica da je to učinio bez vas - pita Esther Perel, psihoterapeutkinja za odnose.

Možda vam se čini da ste izostavljeni iz nečega ako je prije vaše veze partner bio u braku. No ako dobro promislite, to nije problem. Ako to nije nešto što zbog čega ste jedno drugome manje zanimljivi, to ne bi trebao biti problem.

- Svatko od nas u brak donosi niz neartikuliranih misli što znači biti u braku temeljem onoga što smo vidjeli ili iskusili. Neki žele drugačiji brak od onog kakvog su imali njihovi roditelji. Te nesvjesne misli utječu na naše ponašanje i reakcije - kaže stručnjakinja za veze Peg Streep.

Isto vrijedi i za razvod. Svatko od nas ima ideju što želimo u životu i kakav bi on trebao biti, a velik dio toga su i naša promišljanja o braku. Bez obzira želimo se vjenčati ili ne, ako je partner već bio u braku to može na neki način narušiti naše planove.

Veze mogu krenuti u puno smjerova, a na kraju dana, morate prihvatiti činjenicu da je i vaš partner tražio ljubav. Hvale je vrijedno što je netko imao snage prihvatiti da nešto ne funkcionira kako treba i potom prekinuti takav odnos.

Kako biti u vezi s nekim tko je već bio u braku

Vrijeme za pitanja

Iako imate pravo postavljati pitanja koja vam padnu na pamet, dopustite partneru da sam govori o informacijama koje je voljan podijeliti sa vama. U konačnici, to je njegovo iskustvo. Kako veza bude napredovala, možete postavljati teža pitanja.

Slična iskustva

Iako ste možda mislili da nije uobičajeno biti razveden, razgovarajte sa drugima o njihovim iskustvima. Mnogi su izlazili sa ljudima koji su već iza sebe imali brak, a uvijek je lakše kada možete podijeliti iskustva i informacije.

Razmišljajte

Ako vam smeta što je partner već bio u braku, zavirite u svoju nutrinu i zapitajte se što je u vašoj prošlosti moglo stvoriti takvu negativnu reakciju. I krenite od toga. Kao i sa drugim stvarima iz prošlosti, one se ne mogu promijeniti, no da biste ostali u toj vezi, morate naučiti kako premostiti takve probleme.

Ako je riječ o vezi koju planirate dugoročno, u konačnici ne biste se trebali ograničavati samo zašto što je partner imao život i prije vas. Budite iskreni i priznajte da ste ga imali i vi.